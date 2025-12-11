Chrome'un iOS sürümünde Gemini dönemi: AI araçları geliyor

Chrome'un iOS sürümüne yapay zekâ araçları geliyor
Google Gemini, mobil tarayıcıda iOS kullanıcılarına yeni öğrenme araçları getiriyor. Yeni entegrasyon, kullanıcıların adres çubuğunun solunda yer alan ve artık Google Lens'in yerini alan kıvılcım simgesine dokunmasıyla ulaşılabiliyor olacak. Bu menü, "Sayfalar aracı" adı altında hem Lens'i hem de yeni “Gemini'ye Sor” seçeneğini içeriyor.
Gemini, varsayılan olarak açık olan web sayfasıyla ilgili soruları yanıtlayabiliyor veya kullanıcı isterse farklı konular hakkında sohbet başlatılabiliyor. Diğer tarafta bir sayfanın öne çıkan detaylarını özetleme, belirli bir konu için SSS oluşturma ve karmaşık bilgileri daha anlaşılır hâle getirme gibi yeteneklere sahip.
Kullanıcılar tarifleri diyet tercihlerine göre değiştirme, okuduklarını test etme veya konuları karşılaştırma gibi görevleri de doğrudan Chrome içinden gerçekleştirebiliyor. Yanıtlar sayfanın üzerinde kayan bir panelde görüntüleniyor ve tarayıcı penceresi arka plana geçiyor.
Kötü haber şu ki, yeni entegrasyon yalnızca ABD'de erişilebilir durumda. Dağıtım süreci aşamalı olduğu için önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgede erişime açılması bekleniyor.