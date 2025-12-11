Chrome'un iOS sürümünde Gemini dönemi: AI araçları geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, iPhone ve iPad'de Chrome için Gemini destekli yeni özellikleri duyurdu. 2025'in başından itibaren Gemini'yi masaüstü ve Android kullanıcılarına sunan yazılım devi, artık iOS tarafında sayfa özetleme, konu içeriğini açıklama ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıran AI araçları sunacak.

Chrome'un iOS sürümüne yapay zekâ araçları geliyor

Google Gemini, mobil tarayıcıda iOS kullanıcılarına yeni öğrenme araçları getiriyor. Yeni entegrasyon, kullanıcıların adres çubuğunun solunda yer alan ve artık Google Lens'in yerini alan kıvılcım simgesine dokunmasıyla ulaşılabiliyor olacak. Bu menü, "Sayfalar aracı" adı altında hem Lens'i hem de yeni “Gemini'ye Sor” seçeneğini içeriyor.

Gemini, varsayılan olarak açık olan web sayfasıyla ilgili soruları yanıtlayabiliyor veya kullanıcı isterse farklı konular hakkında sohbet başlatılabiliyor. Diğer tarafta bir sayfanın öne çıkan detaylarını özetleme, belirli bir konu için SSS oluşturma ve karmaşık bilgileri daha anlaşılır hâle getirme gibi yeteneklere sahip.

Kullanıcılar tarifleri diyet tercihlerine göre değiştirme, okuduklarını test etme veya konuları karşılaştırma gibi görevleri de doğrudan Chrome içinden gerçekleştirebiliyor. Yanıtlar sayfanın üzerinde kayan bir panelde görüntüleniyor ve tarayıcı penceresi arka plana geçiyor.

Kötü haber şu ki, yeni entegrasyon yalnızca ABD'de erişilebilir durumda. Dağıtım süreci aşamalı olduğu için önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgede erişime açılması bekleniyor.

