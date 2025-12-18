Giriş
    Apple, App Store aramalarında daha fazla reklam gösterecek

    Apple, App Store'da uygulama ararken kullanıcılara daha fazla reklam göstermeye hazırlanıyor. 2026'dan itibaren reklamlar artık yalnızca arama sonuçlarının en üstünde görünmeyecek.

    Apple App Store arama reklamları artıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, App Store arama sonuçlarında görünen reklam sayısını artırıyor. Şirket, gelecek yıldan itibaren arama sonuçlarında daha fazla reklam gösterileceğini duyurdu. Şirket, bu değişikliğin reklamverenlerin kullanıcılara ulaşma şansını artıracağını söylüyor.

    Yeni App Store reklamları arama sonuçlarında daha aşağıda görünecek

    Şu anda App Store, arama sonuçlarının en üstünde yalnızca tek reklam gösteriyor. Popüler bir uygulama aradığınızda, genellikle organik listelemelerden önce rakip bir uygulamanın tanıtımını içeren bir sonuç gösteriliyor. Apple, yeni duyurusunda App Store'da arama sorgularına ek reklamlar gösterileceğini açıkladı. Bu yeni reklamlar, App Store arama sonuçlarında daha aşağıda görünecek.

    Apple, App Store'da uygulama indirmelerinin yaklaşık %65’nin doğrudan aramadan sonra gerçekleştiğini söylüyor. Apple, ek reklam yerleşimleri sunarak arama sonuçlarındaki fırsatları artırmayı hedeflediklerini ekliyor.

    Apple, reklamların görünümünü veya reklamverenlerin ödeme şeklini değiştirmeyecek. Reklamverenler ve geliştiriciler için faturalandırma, tıklama başına ücret veya yükleme başına fiyatlandırma üzerinden devam edecek. Yeni reklam birimleri 2026'da kullanıma sunulduğunda mevcut arama reklam kampanyaları otomatik olarak yeni alanlar için uygun hale gelecek.

    Apple, her hafta 800 milyondan fazla kullanıcının App Store’a girdiğini ve kullanıcıların %85'inden fazlasının son girişte en az bir uygulama indirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca, arama sonuçlarının en üstündeki reklamlar için %60'lık bir dönüşüm oranı, indirmelerin de neredeyse %65'inin kullanıcının aramasından hemen sonra gerçekleştiğini vurguluyor.

    Kaynakça https://ads.apple.com/app-store/help/ad-placements/0082-search-results#ntf https://9to5mac.com/2025/12/17/apple-announces-more-ads-are-coming-to-app-store-search-results/
