Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Amerikan Ulusal Arşivi'nden edinilen görüntülerde savaş ve savaş sonrasındaki yaşamı net bir şekilde görebiliyoruz.
1 yıl
15b
1
34
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı
Tam Boyutta Gör

Akademisyen Işıl Acehan, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından görüntüler paylaştı. Amerikan Ulusal Arşivi’nden elde edilen görüntülerde Kurtuluş Savaşı, savaş sonrası yaşam, köyler, şehirler, trenler ve kağnılar yer alıyor.

Görüntülerde, savaş sonrasındaki seçimi ve oy kullanan kadınları da görüyoruz. Görüntüler 1908 ve 1930 yılları arasında çekilen görüntülerden oluşuyor.

Işıl Acehan’ın Amerikan Ulusal Arşivi’nden edindiği ve Twitter’da paylaştığı görüntüleri aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/IsilAcehan/status/928730236165984263 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
artenis 1 yıl en beğenilen
Hepsi bizim rahatça yaşabilmemiz, insan olabilmemiz için öldüler, ruhları şad olsun inşallah. Ülke olarak onlara layık olamadık, umarım bundan haberleri olmadan rahatça uyuyorlardır...
Herhangi birine dil uzatan özellikle Ata'mıza dil uzatanları da asla affetmeyeceklerdir, şu yaşadıkları rezillikleri, güçlükleri gördükçe içim sızlıyor...
SAYGIYLA.
Hepsi bizim rahatça yaşabilmemiz, insan olabilmemiz için öldüler, ruhları şad olsun inşallah. Ülke olarak onlara layık olamadık, umarım bundan haberleri olmadan...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +123
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edd121 1 yıl
ATA'm yine yakışıklı yine karizmatik
bizlere bu toprakları miras eden tüm büyüklerimize şükran olsun Allah mekanlarını cennet eylesin.
Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
BİR lider düşünün öldükten yıllar sonra bile zamanı durdura bilen 1 dakkada olsa
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
Simone Simons 1 yıl
Video telif yemiş nerden bulabiliriz bidaha
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Yalnız bunların Türkiye arşivlerinde olması gerekmez miydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeloTheCaptain 1 yıl
Onlar bu vatanda istediğimiz gibi özgürce yaşamamız için can verirler. Bu görüntüleri biz elin yabancısından alırız. Üstelik onlara bir de AYYAŞ deriz. Üzücü bir durum. Gerçekten üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beels 1 yıl
3:46 ya bakın , bu nasıl asalet bu nasıl bir karizma abi ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Bir de ulke demokratik degil, demokrasiden hizla uzaklasiyoruz diyorlar. Dunyada bu kadar demokratik ulke yoktur. Baksaniza Turkculuk boluculuktur diyen mi ararsin, ulke yabanci isgalinde kalsa daha iyi diyen mi ararsin, hepsi elini kolunu sallaya sallaya dolasiyor. Sikiysa bir Fransiz vatandasi Alman isgalinde kalsaydik daha iyiydi ya da bir Ingiltere vatandasi Ingiliz degilim ben, Ingilizim demek boluculuktur desin. Bakin bakalim basina ne isler geliyor. Bir de demokrasi ogretmeye calisiyorlar bize. Peeehhhh.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasim33 1 yıl
1930 larda kadinlar oy kullaniyor vay beeee
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen1200 1 yıl
Atalarımızın ruhu şad olsun, ne yaparsak yapalım haklarını asla ödeyemeyiz bizim yegane vazifemiz bu vatanı sonsuza dek müdafa etmek koruyup kollamaktır.İzlerken çok duygulandım, o zamanki yokluk ve zorluklara rağmen nasıl göğüs germişler herşeye ve nasıl mücadele etmişler gerçekten izlerken insanın gözleri doluyor ister istemez...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 1 yıl
o trenden inişi varya o trenden inişi
bu güne kadar hiçbir liderde böyle bir karizma yok olmadı.
Karizması yakasından paçasından akıyor atamızın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rash.87 1 yıl
02:48 Atatürk mü o ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KUM23 1 yıl
Öyle bi durumdayızdaki tarihimizi bile bilmiyor şüpe içinde bırakılıyoruz silmişler ve yasaklamışlar araştrımayı bırakın eleştirmek sorgulamak bile suç tek gerçek çok geride kalmış muhtaç bırakılmışız görünene bakarım ben kim ne derse desin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14956 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, çanakkale ve
13 etiket daha cumhuriyet kurtuluş savaşı görüntüler savaş görüntüleri eski görüntüler Diğer Internet Yusuf Akbaş Diğer Bilim ve Teknoloji Savunma Sanayi Dijital Perde Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Razer borsaya açıldı, kurucusu milyarder oldu 1 yıl Disney’in dijital platformu Netflix’den ucuz olacak 1 yıl Egzersiz odalı ve oyun konsollu yenilikçi tren: Ideenzug [Galeri] 1 yıl Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser ilk uçuş testini tamamladı 1 yıl Yüzüklerin Efendisi dizisini Amazon aldı; ilk detaylar paylaşıldı 1 yıl iPad için özel bir WhatsApp sürümü hazırlanıyor 1 yıl YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti 1 yıl Qualcomm rekor teklifi reddetti 1 yıl Neffos X1 Max incelemesi "Segmentinde güçlü Helio P10, 2 gün kullanım süresi" 1 yıl Galaxy S9'un tasarımına ait ilk görüntüler internete düştü 1 yıl Çin hipersonik uçakları test etmek için rüzgar tüneli inşa etti 1 yıl SoftBank'tan Uber'e 10 milyar dolara varan yatırım sözü 1 yıl İTÜ çekirdek girişimleri 6 yılda 415 milyon TL’lik yatırım aldı 1 yıl TAI'den Rusların yeni gözdesi ile önemli sivil havacılık anlaşması 1 yıl Bitcoin-Bitcoin Cash mücadelesi sürüyor 1 yıl Volkswagen elektrikli Beetle'ı değerlendiriyor 1 yıl iPhone X'da bozuk ses sorunu yaşanmaya başladı 1 yıl Wikileaks CIA'in casusluk aracına ait kaynak kodlarını paylaştı 1 yıl Facebook'un ilk başkanı Sean Parker sosyal ağlardan şikayetçi 1 yıl Blue Origin New Glenn roketi için hedef 2020 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı Sonraki Elektrikli Mercedes Citaro 2018’de yollarda olacak 1 yıl iPhone X ve iPhone 8 Plus üretimi artıyor, iPhone 8 azaltılıyor 1 yıl YouTube, kaliteden yoksun çocuk videolarına savaş açtı 1 yıl Samsung sonsuz ekranlı daha küçük bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma 1 yıl Corsair’den dünyanın en hızlı 4x8GB DDR4 bellek kiti 1 yıl Thermaltake'den aktif soğutmalı oyuncu koltuğu 1 yıl Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi 1 yıl Mobilite: iPhone X'un Türkiye çıkış tarihi ve dahası... 1 yıl Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi 1 yıl Türkiye'nin 2040'ta yaşaması muhtemel su kıtlığına yerli çözüm 1 yıl Opel yeni elektrikli araç planlarını duyurdu 1 yıl Dünyanın en hızlı otomobili: Koenigsegg Agera RS 1 yıl Justice League hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Tesla'ya rakip olarak gösterilen Faraday Future iflasın eşiğinde 1 yıl İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı 1 yıl 2018 Nissan Leaf ilk ayında 23 bin üzeri siparişe ulaştı 1 yıl Milli Savunma Bakanı: O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır 1 yıl Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı 1 yıl Words With Friends 2 karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim