ABD arşivlerinden ilgi çekici Kurtuluş Savaşı görüntüleri çıktı

Akademisyen Işıl Acehan, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından görüntüler paylaştı. Amerikan Ulusal Arşivi’nden elde edilen görüntülerde Kurtuluş Savaşı, savaş sonrası yaşam, köyler, şehirler, trenler ve kağnılar yer alıyor.
Görüntülerde, savaş sonrasındaki seçimi ve oy kullanan kadınları da görüyoruz. Görüntüler 1908 ve 1930 yılları arasında çekilen görüntülerden oluşuyor.
Işıl Acehan’ın Amerikan Ulusal Arşivi’nden edindiği ve Twitter’da paylaştığı görüntüleri aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
https://twitter.com/IsilAcehan/status/928730236165984263 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herhangi birine dil uzatan özellikle Ata'mıza dil uzatanları da asla affetmeyeceklerdir, şu yaşadıkları rezillikleri, güçlükleri gördükçe içim sızlıyor...
SAYGIYLA.
bizlere bu toprakları miras eden tüm büyüklerimize şükran olsun Allah mekanlarını cennet eylesin.