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Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak

Dün gerçekleştirilen Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin ardından ilk resmi temas gerçekleşti. 2020 yılında yörüngeye gönderilecek Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını SpaceX Falcon 9 taşıyacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk, Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Bu görüşmenin ardından bugün 3. Global SatShow’da Türksat 5A ve 5B ihalesinin kazanını Airbus ile imzalar atılacak. Global SatShow açılışında konuşma yapan konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Türksat 5A ve 5B uydularının SpaceX tarafından yörüngeye gönderileceğini duyurdu. Yeni uydularımız 2020 ve 2021 yıllarında Falcon 9 ile uzaya gönderilecek.

Roket Teknolojisinde Devrim: SpaceX Falcon 9

SpaceX’in Falcon 9 roketi yörüngeye çıkıp geri geldikten sonra başka görevler için tekrar fırlatılabiliyor. Her bir roket en az 10-20 defa, hattı bazı durumlarda 100 defa kullanılabilecek kapasiteye sahip. Roketlerin yüksek maliyetleri nedeniyle şirketin bu alandaki çalışmaları da uzay araştırmalarının geleceği için bir devrim niteliğinde değerlendiriliyor.

SpaceX'in tek bir Falcon 9 roketi yaklaşık 60 milyon dolara mal oluyor. Elon Musk, roket indirme işlemlerinde başarı yüzdelerini %100 seviyelerine çıkarttıklarında fırlatma maliyetlerinin de 100 kat azalacağını ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sadece üç gün içerisinde 2 farklı göreve çıkan şirket, her iki görevde de kusursuz bir başarı elde etti. Ayrıca görevlerden birisinde daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi tekrar uzaya fırlatıldı.

Falcon 9'un görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz. 

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Patren 1 yıl en beğenilen
Elonda reisçi çıktı.
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webbie 1 yıl
Türkiye'ye neden geldiği anlaşıldı.
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-Predestination- 1 yıl
Hükümeti, "Tesla ve SpaceX diye şirketlerin olduğundan bile habersizlerdir" diye eleştirenler henüz daha gelmemiş, gelmeye yememiş bu sefer...
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Organismus 4 ay
Elon musk
Uzaya otobüs fantezisiyle batan
Elektrikli araba fabrikasında üretimini durdurmak zorunda kalan adamıda mı biz kurtarcakmışız?
Ne hayırsever bir ülkeyiz hepimiz cennete gideceğiz!!
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vollkan59 4 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hani sanki Erdoğan'ın konuşup görüştüğü adam, Dünya'nın en cahil kişisi! ya size göre öyle heralde.
Durum bu, da yine birilerini rahatsız etmiş. Acınacak haldesiniz vesselam...
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kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar....yeni uydularımızı fezaya göndermek için hedeflenen 2020 ve 2021 bence müthiş geç yıllar kesinlikle daha erken yıllar hedeflenmelidir yazıklar olsun...
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kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar...türksat 5 A ve 5 B uydularımız 2020 ve 2021 yılında fezaya gönderimi şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu gelsin inşallah derim...avrupa,amerika,asya,afrika ve avustralya kıtalarındaki çeşitli ülkelerin televizyon kanalları 5 A ve 5 B uydularımızın üzerine eklenir temenni ederim...
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DEMİRCİEFE 1 yıl
gelelim uydu gönderme meselesine. uyduları yapmak ayrı bir teknolojı göndermek ayrı bir teknolojı.
uydu göndericler ABD, Rusya,Hindistan,Çin (emin değilim),Fransa (Rusya şle ortak),üreticier ABD,Fransa ingiltere,hindistan,çin, malum rusya.
A vrupa hemen hemen tum uydularını G.Amerıkadaki Farnsız Rus ortak yapımı olan merkezden gönderiyor.tabii zaman zaman rusların proton roketleri ile de Avrupa uydularını uzaya göderiyorlar.
Fransız guyanasındaki uydu gönderimlerimleri arıane roketleri ile fransa rusya ortaklığı ile uzya gönderilmektedir.en son japonyanın bizim için ürettiği uydular hariç(proton rusya) ,diğer uydularımız fransa ingiltere ortak yapımı olan )guyanadan gönderilmiştir.
yanı kısaca ,uydu göndermek ve ve uydu üretmek çok zor çok pahası bir iştir..
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DEMİRCİEFE 1 yıl
zamanın ulaştırma bakanı 50 derecedeki uydunuz uzaya gönderildiginde internet sorunu bitecek demişti.ne oldu bizim bu uydumuz şimdi ne işe yarıyor.bilen var mı.
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ONY86 4 ay DEMİRCİEFE
şimdi bir daha baktım sadece test yayını var
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Kartal Göz 1 yıl
Demek ki basit bir satıcı-müşteri ilişkisinden ibaretmiş Elon Musk'ın ziyareti. Parasını bastırıp uydur fırlattırıyoruz, başka da bir şey yok.
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firtinax 1 yıl
Demek ki tamamen duygusal olarak gelmiş Türkiye'ye...
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kadirirdem 1 yıl
Hayırlı Olsun ülkemize.
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susesa 1 yıl
Paranın mevzubahis olduğu yerde herkesin inancı ortaktır
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