Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak

Roket Teknolojisinde Devrim: SpaceX Falcon 9
SpaceX’in Falcon 9 roketi yörüngeye çıkıp geri geldikten sonra başka görevler için tekrar fırlatılabiliyor. Her bir roket en az 10-20 defa, hattı bazı durumlarda 100 defa kullanılabilecek kapasiteye sahip. Roketlerin yüksek maliyetleri nedeniyle şirketin bu alandaki çalışmaları da uzay araştırmalarının geleceği için bir devrim niteliğinde değerlendiriliyor.
SpaceX'in tek bir Falcon 9 roketi yaklaşık 60 milyon dolara mal oluyor. Elon Musk, roket indirme işlemlerinde başarı yüzdelerini %100 seviyelerine çıkarttıklarında fırlatma maliyetlerinin de 100 kat azalacağını ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sadece üç gün içerisinde 2 farklı göreve çıkan şirket, her iki görevde de kusursuz bir başarı elde etti. Ayrıca görevlerden birisinde daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi tekrar uzaya fırlatıldı.
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Uzaya otobüs fantezisiyle batan
Elektrikli araba fabrikasında üretimini durdurmak zorunda kalan adamıda mı biz kurtarcakmışız?
Ne hayırsever bir ülkeyiz hepimiz cennete gideceğiz!!
Hani sanki Erdoğan'ın konuşup görüştüğü adam, Dünya'nın en cahil kişisi! ya size göre öyle heralde.
Durum bu, da yine birilerini rahatsız etmiş. Acınacak haldesiniz vesselam...
uydu göndericler ABD, Rusya,Hindistan,Çin (emin değilim),Fransa (Rusya şle ortak),üreticier ABD,Fransa ingiltere,hindistan,çin, malum rusya.
A vrupa hemen hemen tum uydularını G.Amerıkadaki Farnsız Rus ortak yapımı olan merkezden gönderiyor.tabii zaman zaman rusların proton roketleri ile de Avrupa uydularını uzaya göderiyorlar.
Fransız guyanasındaki uydu gönderimlerimleri arıane roketleri ile fransa rusya ortaklığı ile uzya gönderilmektedir.en son japonyanın bizim için ürettiği uydular hariç(proton rusya) ,diğer uydularımız fransa ingiltere ortak yapımı olan )guyanadan gönderilmiştir.
yanı kısaca ,uydu göndermek ve ve uydu üretmek çok zor çok pahası bir iştir..
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