Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk, Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Bu görüşmenin ardından bugün 3. Global SatShow’da Türksat 5A ve 5B ihalesinin kazanını Airbus ile imzalar atılacak. Global SatShow açılışında konuşma yapan konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Türksat 5A ve 5B uydularının SpaceX tarafından yörüngeye gönderileceğini duyurdu. Yeni uydularımız 2020 ve 2021 yıllarında Falcon 9 ile uzaya gönderilecek.

SpaceX’in Falcon 9 roketi yörüngeye çıkıp geri geldikten sonra başka görevler için tekrar fırlatılabiliyor. Her bir roket en az 10-20 defa, hattı bazı durumlarda 100 defa kullanılabilecek kapasiteye sahip. Roketlerin yüksek maliyetleri nedeniyle şirketin bu alandaki çalışmaları da uzay araştırmalarının geleceği için bir devrim niteliğinde değerlendiriliyor.

SpaceX'in tek bir Falcon 9 roketi yaklaşık 60 milyon dolara mal oluyor. Elon Musk, roket indirme işlemlerinde başarı yüzdelerini %100 seviyelerine çıkarttıklarında fırlatma maliyetlerinin de 100 kat azalacağını ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sadece üç gün içerisinde 2 farklı göreve çıkan şirket, her iki görevde de kusursuz bir başarı elde etti. Ayrıca görevlerden birisinde daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi tekrar uzaya fırlatıldı.

Falcon 9'un görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz.