ABD'de kırsal alana internet sunmak için radyo ve lazer dalgalarından faydalanılıyor

Haber Editörü
Şehir merkezlerinde uygun kurulum alanları olduğu için insanlara mobil iletişim altyapılarını sunmak çok kolaylaşmış durumda. Ancak kırsal alan sözkonusu olduğunda kapsama alanları da epey daralıyor.
Son dönemde en ücra noktalara kadar baz istasyonu veya fiber kablo götürmek yerine bir noktadan yapılan kablosuz ağ iletişiminin kapsamını artırarak bu ücra noktaları da kapsama alanına almak konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi ABD'de test sürecinde.
ABD'de operatörler kırsal alana kablosuz internet imkanı sunmak için lazer ışınları ve radyo dalgalarını bir arada kullanıyor. Bu sayede kablosuz sinyaller 2Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyacak şekilde 10km mesafeye kadar ulaştırılabiliyor.
Projede altyapıyı ise bu alanda uzman olan AOptix firması üstlenmiş. Firma bu ik teknolojiyi paralel bir şekilde kullanarak yüksek mesafeler elde etmeyi başarmış. Bu teknoloji ayrıca Nijerya'da da deneniyor. Teknolojinin en önemli faydasının fiber kablo masrafının azaltılması olduğu belirtiliyor. Elbette fiber kablolar üzerinden daha hızlı veri aktarımları sağlanıyor.
İki teknolojinin birarada kullanılması her birinin zayıf kaldığı noktaların aşılmasını da sağlıyor. Örneğin lazer ışınları sis engellerken radyo dalgaları yoluna devam ediyor. Veya radyo dalgaları yağmur tarafından zayıflatılırken lazer ışınları yoluna devam ediyor. Böylece süreklilik sağlanıyor.
AOptix hali hazırda teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor. Gelecekte teknolojinin 4Gbps üzerindeki hızlara ulaşılması bekleniyor. Firma aslında bu teknolojiyi daha gelişmiş bir şekliyle Pentagon için geliştirmişti. Kurum bu sistem ile yer birimleri, insansız hava araçları ve jet uçakları arasında veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca Nasdaq borsasında ve Meksika'daki baz istasyonlarını birbirine bağlamakta AOptix teknolojileri kullanılacak.
http://www.technologyreview.com/news/532346/laser-radio-links-upgrade-the-internet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gün içinde özellikle akşam saatlerinde DL epey bi düşüyor ayrıca ping de yükseliyor.Eğer santrale yakınsanız çok fazla düşme hissetmessiniz.Gece 10:30'dan sonra dl ve ping eski hale dönüyor.Artık santrallerde yetersiz kalmaya başladı
Türkiye de 100MB interneti görmek bile gelir durumunun iyi olmasını ve lokasyon olarak uygun olmayı gerektiriyor.
Türkiye teknoloji de, sanayide, tarımda, insan haklarında, adalette ve eğitimde kanı hızıyla ilerliyor.
Bu millete yazık günah yemin ediyorum.
Projeye gelirsek hızları artırılabilirse çok güzel olur,yaygınlaşması da iyi olacaktır
Önce akk kaldırsınlar
Fiber optik kablonun metresi en son 18TL civarındaydı ve sadece kablo almak ile de iş bitmiyor.Ama bu ürünün fiyatı ne kadar bilinmiyor...
Bence fiber kablo daha avantajlı.Hem hız, hem ömür, hem de maaliyet açısından
Kablo döşeme maliyeti nedir?