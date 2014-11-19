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ABD'de kırsal alana internet sunmak için radyo ve lazer dalgalarından faydalanılıyor

4 yıl
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36
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de kırsal alana internet sunmak için radyo ve lazer dalgalarından faydalanılıyor

Şehir merkezlerinde uygun kurulum alanları olduğu için insanlara mobil iletişim altyapılarını sunmak çok kolaylaşmış durumda. Ancak kırsal alan sözkonusu olduğunda kapsama alanları da epey daralıyor. 

Son dönemde en ücra noktalara kadar baz istasyonu veya fiber kablo götürmek yerine bir noktadan yapılan kablosuz ağ iletişiminin kapsamını artırarak bu ücra noktaları da kapsama alanına almak konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi ABD'de test sürecinde. 

ABD'de operatörler kırsal alana kablosuz internet imkanı sunmak için lazer ışınları ve radyo dalgalarını bir arada kullanıyor. Bu sayede kablosuz sinyaller 2Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyacak şekilde 10km mesafeye kadar ulaştırılabiliyor. 

Projede altyapıyı ise bu alanda uzman olan AOptix firması üstlenmiş. Firma bu ik teknolojiyi paralel bir şekilde kullanarak yüksek mesafeler elde etmeyi başarmış. Bu teknoloji ayrıca Nijerya'da da deneniyor. Teknolojinin en önemli faydasının fiber kablo masrafının azaltılması olduğu belirtiliyor. Elbette fiber kablolar üzerinden daha hızlı veri aktarımları sağlanıyor. 

İki teknolojinin birarada kullanılması her birinin zayıf kaldığı noktaların aşılmasını da sağlıyor. Örneğin lazer ışınları sis engellerken radyo dalgaları yoluna devam ediyor. Veya radyo dalgaları yağmur tarafından zayıflatılırken lazer ışınları yoluna devam ediyor. Böylece süreklilik sağlanıyor. 

AOptix hali hazırda teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor. Gelecekte teknolojinin 4Gbps üzerindeki hızlara ulaşılması bekleniyor. Firma aslında bu teknolojiyi daha gelişmiş bir şekliyle Pentagon için geliştirmişti. Kurum bu sistem ile yer birimleri, insansız hava araçları ve jet uçakları arasında veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca Nasdaq borsasında ve Meksika'daki baz istasyonlarını birbirine bağlamakta AOptix teknolojileri kullanılacak.  

http://www.technologyreview.com/news/532346/laser-radio-links-upgrade-the-internet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 4 yıl
Açıkçası ttnet hizindan hic bi zaman sikayetci olmadım. Dagitim noktasina mi yakiniz bilmiyorum.. 8mbps net varken ben saniyede 1.2 mb download alirdim. Simdi 24mbps net var saniyede 5mb download alıyorum. Ve 8mbpsten bu yana ayni fiyat ödüyorum sade gidip tarife degistik. Olay sudur ki ttnet her ozerk firma gibi musteri cekme amacinda eski müşterilerine bi kampanya maalesef yok. Ve akk denen seyin ulkede adam gibi bi siyasetci tarafindan kaldirilmasi icin cidden yasa tasarisi olarak sunulmasi gerek. Gerci akksiz 80 tlye kullanma yolu var ama burda aciklayamam kimse kusura bakmasin
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DeepestSea 4 yıl Mianfei
Kalasso

Açıkçası ttnet hizindan hic bi zaman sikayetci olmadım. Dagitim noktasina mi yakiniz bilmiyorum.. 8mbps net varken ben saniyede 1.2 mb download alirdim. Simdi 24mbps net var saniyede 5mb download alıyorum. Ve 8mbpsten bu yana ayni fiyat ödüyorum sade gidip tarife degistik. Olay sudur ki ttnet her ozerk firma gibi musteri cekme amacinda eski müşterilerine bi kampanya maalesef yok. Ve akk denen seyin ulkede adam gibi bi siyasetci tarafindan kaldirilmasi icin cidden yasa tasarisi olarak sunulmasi gerek. Gerci akksiz 80 tlye kullanma yolu var ama burda aciklayamam kimse kusura bakmasin

Gün içinde özellikle akşam saatlerinde DL epey bi düşüyor ayrıca ping de yükseliyor.Eğer santrale yakınsanız çok fazla düşme hissetmessiniz.Gece 10:30'dan sonra dl ve ping eski hale dönüyor.Artık santrallerde yetersiz kalmaya başladı
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bombacimülayim 4 yıl
2050 ye bizde de olur 2070de de yerli üretime baslariz.
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zx6r 4 yıl
Bizde hala paket bitince 96 kbps ye düşsün. Bak adamlar kırsala internet getiriyorlar.. Hey yavrum hey.. Ne güzel oyalıyorlar ülkemizi..
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blackgrandy 4 yıl
Küba dağlarındaki camilerle uğraşacağımıza bizde böyle şeylerle uğraşsak olmuyor'mu? Ülke olarak böyle projelerde hiç yokuz,niye?
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Virtual Reality 4 yıl
G.Kore de 10GB internete geçiyormuş. Üstelik, 10GB hızında interneti, sadece kurumsal değil, halkın kullanımına sunacakmış
Türkiye de 100MB interneti görmek bile gelir durumunun iyi olmasını ve lokasyon olarak uygun olmayı gerektiriyor.
Türkiye teknoloji de, sanayide, tarımda, insan haklarında, adalette ve eğitimde kanı hızıyla ilerliyor.
Bu millete yazık günah yemin ediyorum.
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KaraAy_ 4 yıl
Akk kalkıp fiyatlar azalmalı. Hız da iyilestirilmeli. Yoksa bizim internetler bunların yanında çöp
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ogameci 4 yıl
biz türkiyenin göbeğinde hala bağlantı kopma problemi yaşıyoruz
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doctor_bey 4 yıl
Herkes şikayet ediyor ama ben son zamanlardır ttnet'ten oldukça memnunum,bu yorumuda aşağıda ttnet'in hızından şikayetçi olan arkadaşlar için yaptım.
Projeye gelirsek hızları artırılabilirse çok güzel olur,yaygınlaşması da iyi olacaktır
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Shamshiel 4 yıl doctor_bey
ok




Önce akk kaldırsınlar
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LGR9 4 yıl
lazer sistemini (fios) bir ara Superonline'da kullanıyordu. hatta Verizon'un 150/75 paketi vardı. keşke Türkiye'de de yaygınlaşsa.
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DeepestSea 4 yıl
Bence gayet güzel bir proje.Ama nem oranı yüksek yerde maalesef kullanılamaz..
Fiber optik kablonun metresi en son 18TL civarındaydı ve sadece kablo almak ile de iş bitmiyor.Ama bu ürünün fiyatı ne kadar bilinmiyor...
Bence fiber kablo daha avantajlı.Hem hız, hem ömür, hem de maaliyet açısından
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interwap 4 yıl DeepestSea
DeepestSea
Bence gayet güzel bir proje.Ama nem oranı yüksek yerde maalesef kullanılamaz..
Fiber optik kablonun metresi en son 18TL civarındaydı ve sadece kablo almak ile de iş bitmiyor.Ama bu ürünün fiyatı ne kadar bilinmiyor...
Bence fiber kablo daha avantajlı.Hem hız, hem ömür, hem de maaliyet açısından

Kablo döşeme maliyeti nedir?
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