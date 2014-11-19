ABD'de kırsal alana internet sunmak için radyo ve lazer dalgalarından faydalanılıyor





Şehir merkezlerinde uygun kurulum alanları olduğu için insanlara mobil iletişim altyapılarını sunmak çok kolaylaşmış durumda. Ancak kırsal alan sözkonusu olduğunda kapsama alanları da epey daralıyor.





Son dönemde en ücra noktalara kadar baz istasyonu veya fiber kablo götürmek yerine bir noktadan yapılan kablosuz ağ iletişiminin kapsamını artırarak bu ücra noktaları da kapsama alanına almak konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi ABD'de test sürecinde.





ABD'de operatörler kırsal alana kablosuz internet imkanı sunmak için lazer ışınları ve radyo dalgalarını bir arada kullanıyor. Bu sayede kablosuz sinyaller 2Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyacak şekilde 10km mesafeye kadar ulaştırılabiliyor.





Projede altyapıyı ise bu alanda uzman olan AOptix firması üstlenmiş. Firma bu ik teknolojiyi paralel bir şekilde kullanarak yüksek mesafeler elde etmeyi başarmış. Bu teknoloji ayrıca Nijerya'da da deneniyor. Teknolojinin en önemli faydasının fiber kablo masrafının azaltılması olduğu belirtiliyor. Elbette fiber kablolar üzerinden daha hızlı veri aktarımları sağlanıyor.





İki teknolojinin birarada kullanılması her birinin zayıf kaldığı noktaların aşılmasını da sağlıyor. Örneğin lazer ışınları sis engellerken radyo dalgaları yoluna devam ediyor. Veya radyo dalgaları yağmur tarafından zayıflatılırken lazer ışınları yoluna devam ediyor. Böylece süreklilik sağlanıyor.





AOptix hali hazırda teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor. Gelecekte teknolojinin 4Gbps üzerindeki hızlara ulaşılması bekleniyor. Firma aslında bu teknolojiyi daha gelişmiş bir şekliyle Pentagon için geliştirmişti. Kurum bu sistem ile yer birimleri, insansız hava araçları ve jet uçakları arasında veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca Nasdaq borsasında ve Meksika'daki baz istasyonlarını birbirine bağlamakta AOptix teknolojileri kullanılacak.

http://www.technologyreview.com/news/532346/laser-radio-links-upgrade-the-internet/