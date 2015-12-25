ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor





Uzun yıllardır piyango tarzındaki oyunlar, insanların en büyük umut kapılarından birisi oldu ve bu sistemlerin tamamen şansa dayalı olarak yapıldığına inanıldı. Bununla birlikte ABD'de yaşanan bir olay, piyango sistemlerinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.





2012 yılında, ABD'nin Çoklu Eyalet Piyango Birliği'nde yönetici olarak çalışan Eddie Tipton'un Iowa'da 16.5 milyon dolarlık jackpot ödülü kazanması sonrasında başlayan soruşturma, Tipton'un tutuklanması ile sonuçlanmıştı. Bir rootkit ile birliğin bilgisayarlarına sızan Tipton, jackpot numaralarının rastgele seçilmesi yerine kendisinin istediği numaraların seçilmesini sağlamıştı. Numaraların olduğu biletleri alan Tipton böylece zengin olmuştu.





Piyango birliği, geçen 3 yılın ardından soruşturmanın sadece Iowa değil 4 farklı eyalete daha yayılmasını ve ayrıca geçmiş 6 yılın da incelenmesini talep etti. Zira birliğin sistemi 37 eyalette kullanılıyor ve Tipton'un arkadaşlarına da bilgi sızdırarak zengin olmasını sağladığından şüpheleniliyor.





Tipton hali hazırda 10 yıla mahkum olmuş durumda. Piyango birliği rastgele numara çekme sistemlerini de baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldı. Eğer diğer eyaletlerde de Tipton'un haksız kazanç sağladığı anlaşılırsa, cezasının daha da artırılması gündeme gelecek.

http://bgr.com/2015/12/23/lottery-hacker-rootkit-stolen-numbers-investigation/