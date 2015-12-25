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ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor

En güvenli olduğunu düşündüğümüz sistemlerin bile bir şekilde ele geçirildiğine zaman zaman şahit oluyoruz. Rastgele seçimi temel alan piyango sistemleri bunlardan birisi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor


Uzun yıllardır piyango tarzındaki oyunlar, insanların en büyük umut kapılarından birisi oldu ve bu sistemlerin tamamen şansa dayalı olarak yapıldığına inanıldı. Bununla birlikte ABD'de yaşanan bir olay, piyango sistemlerinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.

2012 yılında, ABD'nin Çoklu Eyalet Piyango Birliği'nde yönetici olarak çalışan Eddie Tipton'un Iowa'da 16.5 milyon dolarlık jackpot ödülü kazanması sonrasında başlayan soruşturma, Tipton'un tutuklanması ile sonuçlanmıştı. Bir rootkit ile birliğin bilgisayarlarına sızan Tipton, jackpot numaralarının rastgele seçilmesi yerine kendisinin istediği numaraların seçilmesini sağlamıştı. Numaraların olduğu biletleri alan Tipton böylece zengin olmuştu.

Piyango birliği, geçen 3 yılın ardından soruşturmanın sadece Iowa değil 4 farklı eyalete daha yayılmasını ve ayrıca geçmiş 6 yılın da incelenmesini talep etti. Zira birliğin sistemi 37 eyalette kullanılıyor ve Tipton'un arkadaşlarına da bilgi sızdırarak zengin olmasını sağladığından şüpheleniliyor. 

Tipton hali hazırda 10 yıla mahkum olmuş durumda. Piyango birliği rastgele numara çekme sistemlerini de baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldı. Eğer diğer eyaletlerde de Tipton'un haksız kazanç sağladığı anlaşılırsa, cezasının daha da artırılması gündeme gelecek.  

http://bgr.com/2015/12/23/lottery-hacker-rootkit-stolen-numbers-investigation/ Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Bizde olsa milli piyango iaderisini adama devrederlerdi.
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DH Misafiri 3 yıl
Bugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duymadım:) bide bunlar her hafta çekiliyor. bu arada bu ülkede kumar yasak:)
Bugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duyma...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
bizde saraya cikiyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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teramit 3 yıl
bizde herkesin gözünün önünde olsa vardır onun bir bildiği denilip ülkenin başına getirilirdi.
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Mianfei 3 yıl
DH Misafiri
Bugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duymadım:) bide bunlar her hafta çekiliyor. bu arada bu ülkede kumar yasak:)

Arada bir fakirlere vuruyor onlarda seçmece zaten :) Göstermelik bu işler. Götüren götürüyor haklısınız.
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Rising_Sun 3 yıl
Bizde de sayısal loto çekilişi sırasında numaraları toplar düşmeden yazmışlardı hatırlayan varsa ama videosunu bulamadım, hükümet kaldırtmış bütün kaynakları belli ki ama benzer haberler var tabi..

habervitrini.com/...

internethaber.com/...

youtube.com/...
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Uyanığın biri kadınlarla alem yapacak zengin olacak diye milyonlarca enayi piyangoya para yatırıyor
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DH Misafiri 3 yıl
bizde saraya cikiyor.
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mesincır 3 yıl
Kendi adına oynamak nasıl bir salaklıktır?
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herakles24 3 yıl
clopin
DH MisafiriBugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duymadım:) bide bunlar her hafta çekiliyor. bu arada bu ülkede kumar yasak:)
aynen birileri götürüyor bu paraları

bende hiç görmedim birileri fena götürüyor
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herakles24 3 yıl
bi ara milli piyango idaresinde yolsuzluktan birileri birilerini vurmuştu
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DH Misafiri 3 yıl
Bugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duymadım:) bide bunlar her hafta çekiliyor. bu arada bu ülkede kumar yasak:)
1 Yanıt Yanıtla +5
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clopin 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bugüne kadar yakın veya uzak çevremde 1kişiye bile şans topu, süper Loto, sayısal Loto, on numara, milli piyango, kazı kazan dan büyük ikramiye çıktığını duymadım:) bide bunlar her hafta çekiliyor. bu arada bu ülkede kumar yasak:)

aynen birileri götürüyor bu paraları
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Bizde olsa milli piyango iaderisini adama devrederlerdi.
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ukilavuz 3 yıl emre1393
emre1393

Bizde olsa milli piyango iaderisini adama devrederlerdi.

Ben yazcaktım :)
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lottery hack, lottery association ve
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