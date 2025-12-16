Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PornHub hacklendi, kullanıcı verileri çalındı

    Pornhub, 2016-2023 arasında Premium kullanıcıların arama, izleme ve indirme geçmişlerinin sızdırılmış olabileceğini doğruladı. Milyonlarca kaydın çalındığı iddia ediliyor.

    PornHub hacklendi, kullanıcı verileri çalındı Tam Boyutta Gör
    Yetişkin içerik web sitesi Pornhub, Premium kullanıcılarını ilgilendiren ciddi bir veri güvenliği ihlalini doğruladı. Yapılan resmi açıklamaya göre olay, Pornhub altyapısından değil, platformun kullandığı üçüncü taraf bir veri analiz hizmeti olan Mixpanel üzerinden gerçekleşti. Ancak sızdırıldığı iddia edilen verilerin kapsamı, etkilenen kullanıcılar açısından son derece hassas bir tablo ortaya koyuyor.

    Milyonlarca kayıt ele geçirildi

    Yapılan açıklamada 2016 ile 2023 yılları arasında Pornhub Premium kullanan hesaplara ait arama, izleme ve indirme geçmişlerinin açığa çıkmış olabileceği ifade edildi. Pornhub, olayın kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını özellikle vurgularken şifreler, ödeme bilgileri ve finansal verilerin bu sızıntıya dahil olmadığını belirtti. Ancak uzmanlara göre, söz konusu ihlalin asıl riski maddi bilgilerden ziyade kullanıcıların özel içerik tüketim alışkanlıklarının ifşa edilmesi.

    Siber güvenlik şirketi ImmuniWeb’in CEO’su Ilia Kolochenko, iddiaların doğrulanması halinde olayın tarihin en büyük yetişkin içerik odaklı veri ihlallerinden biri olabileceği uyarısında bulundu. Kolochenko’ya göre 201 milyondan fazla ayrı kaydın Premium kullanıcılara ait ayrıntılı arama, izleme ve indirme geçmişleriyle birlikte ele geçirilmiş olması 2016 yılında yaşanan ve büyük yankı uyandıran Adult Friend Finder veri ihlalini dahi geride bırakabilir.

    Mixpanel cephesi ise iddiaları reddediyor. Şirket, Kasım 2025’te yaşanan kendi güvenlik olayıyla bu veriler arasında bir bağlantı tespit edemediklerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre söz konusu verilerin en son 2023 yılında, Pornhub’un çatı şirketinde görevli yetkili bir çalışan hesabı tarafından erişildiği belirtiliyor. Mixpanel, verilerin şu an yetkisiz kişilerin elinde olması durumunda bunun kendi sistemlerindeki bir güvenlik açığından kaynaklandığına dair bir bulgu olmadığını savunuyor.

    Şantaj için kullanılabilir

    Kullanıcılar açısından ise sızıntının kaynağından çok sonuçları önem taşıyor. Bu tür veriler, son dönemde giderek artan sahte “sextortion” şantaj girişimlerinin en önemli malzemeleri arasında yer alıyor. Saldırganlar, kullanıcılara ait olduğu iddia edilen site aktivitelerini ifşa etmekle tehdit ederek para talep ediyor.

    Pornhub, olayın ardından kapsamlı bir iç soruşturma başlattığını, siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını ve ilgili resmi kurumlarla temas halinde olduğunu duyurdu.

    BleepingComputer’ın aktardığı bilgilere göre ShinyHunters adlı siber suç grubu, Pornhub’a gönderdiği şantaj mesajlarında 94 GB büyüklüğünde bir veri setini ele geçirdiğini öne sürdü. Grup, bu verilerin Mixpanel kaynaklı olduğunu iddia etti. BleepingComputer ise 201 milyondan fazla kaydın Premium kullanıcıların geçmiş aktivitelerine ait olduğunu ileri sürdü. Paylaşılan sınırlı bir örnek veri setinin incelenmesi, Mixpanel’e gönderilen analitik kayıtların, kullanıcıların kamuya açık hale gelmesini istemeyeceği derecede son derece hassas bilgiler içerdiğini ortaya koydu.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2025/12/16/pornhub-confirms-breach-user-search-watch-and-download-activity-stolen/ https://help.pornhub.com/hc/en-us/articles/47334442459283-Important-Message-From-Pornhub
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metabolizma yavaşlatma ilacı steam pubg hile 185 65 r14 lastik hava basıncı kaç olmalı apartman içine motosiklet koymanın cezası nefes almayı unutmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum