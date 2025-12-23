Giriş
    Call Of Duty ve Battlefield yapımlarının başındaki isim hayatını kaybetti

    Call Of Duty, Apex Legends, Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order gibi yapımlarla oyun dünyasına adını yazdıran Vince Zampella elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 

    Call Of Duty Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası dün gelen acı haberle sarsıldı. Call of Duty serisinin yaratıcılarından olan ve şu sıralarda Battlefield serisinin yapımcılığını yürüten Vince Zampelle geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 

    Oyun dünyasının acı kaybı

    Kaynaklar Pazar günü Zampella’nın aracıyla Angeles Crest otoyolundaki bir tünelden çıkarken aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve çıkıştaki beton bariyere çarptığını belirtiyor. Zampella ve yanında bulunan yolcunun kurtarılamadığı bildiriliyor. 

    55 yaşındaki Zampella, Titanfall ve Apex Legends yapımlarının yaratıcısı olan Respawn Entertainment stüdyolarının kurucuları arasındaydı. Ayrıca Infinity Ward stüdyolarının da kurucuları arasında yer alıyor. Zampella son olarak Battlefield serisini geliştiren stüdyoların liderliğini üstlenmişti. 
     

