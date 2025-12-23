Call Of Duty ve Battlefield yapımlarının başındaki isim hayatını kaybetti

Oyun dünyasının acı kaybı
Kaynaklar Pazar günü Zampella’nın aracıyla Angeles Crest otoyolundaki bir tünelden çıkarken aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve çıkıştaki beton bariyere çarptığını belirtiyor. Zampella ve yanında bulunan yolcunun kurtarılamadığı bildiriliyor.
55 yaşındaki Zampella, Titanfall ve Apex Legends yapımlarının yaratıcısı olan Respawn Entertainment stüdyolarının kurucuları arasındaydı. Ayrıca Infinity Ward stüdyolarının da kurucuları arasında yer alıyor. Zampella son olarak Battlefield serisini geliştiren stüdyoların liderliğini üstlenmişti.
