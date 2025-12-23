Call Of Duty ve Battlefield yapımlarının başındaki isim hayatını kaybetti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyası dün gelen acı haberle sarsıldı. Call of Duty serisinin yaratıcılarından olan ve şu sıralarda Battlefield serisinin yapımcılığını yürüten Vince Zampelle geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Oyun dünyasının acı kaybı

Kaynaklar Pazar günü Zampella’nın aracıyla Angeles Crest otoyolundaki bir tünelden çıkarken aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve çıkıştaki beton bariyere çarptığını belirtiyor. Zampella ve yanında bulunan yolcunun kurtarılamadığı bildiriliyor.

55 yaşındaki Zampella, Titanfall ve Apex Legends yapımlarının yaratıcısı olan Respawn Entertainment stüdyolarının kurucuları arasındaydı. Ayrıca Infinity Ward stüdyolarının da kurucuları arasında yer alıyor. Zampella son olarak Battlefield serisini geliştiren stüdyoların liderliğini üstlenmişti.



