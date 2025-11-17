Giriş
    Mobil bankacılıkta yeni dönem: Biyometrik doğrulama zorunluluğu geliyor

    11'inci Yargı Paketi’ne eklenecek yeni düzenleme, elektronik ödemelerde biyometrik kimlik doğrulamasını resmi olarak devreye sokarak mobil bankacılıkta önemli bir dönüşüm başlatacak.

    Mobil bankacılıkta yeni dönem: Biyometrik doğrulama zorunluluğu geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir yandan giderek daha sofistike hâle gelen dolandırıcılık yöntemleri, diğer yandan siber güvenlik açıkları derken, mobil bankacılık gibi hassas sistemlerde kullanıcılara tamamen güvenli bir alan sunmak giderek zorlaşıyor. Artan bu tehditlere karşı bankaların ve hükûmetin sunacağı başlıca çözüm ise biyometrik doğrulama olacak gibi görünüyor. 11'inci Yargı Paketi’ne eklenecek yeni düzenleme, elektronik ödemelerde biyometrik kimlik doğrulamasını resmi olarak devreye sokarak mobil bankacılıkta önemli bir dönüşüm başlatacak.

    Yeni düzenlemeyle birlikte, banka müşterilerinin kimliklerine doğrudan biyometrik verilerin entegre edilmesi öngörülüyor. Böylece hem fiziksel kart ödemelerinde hem de dijital kanallarda yapılan işlemlerde kimlik doğrulama, kullanıcının yalnızca kendisine ait biyolojik özelliklerle sağlanacak. Yüz tanıma, parmak izi, ses tanıma ve göz (iris) taraması gibi teknolojiler, bankaların müşteriyi doğrulama süreçlerinde temel rol üstlenecek. Bu yeni ssitemin kart dolandırıcılığı ve uzaktan hesap devralma gibi suçları büyük ölçüde azaltması bekleniyor.

    65 Yaş Üstü İçin Ses Tanıma Sistemi Kullanılacak

    Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer boyutu ise ses tanıma teknolojisinin özellikle 65 yaş üstü için kilit bir doğrulama yöntemi hâline gelecek olması. Akıllı telefon kullanmayan veya karmaşık dijital adımları takip etmekte zorlanan yaşlı kullanıcılar, dolandırıcıların en çok hedef aldığı kesimlerin başında geliyor. Ses tanıma sistemi sayesinde bu kullanıcılar, yalnızca kendi sesleriyle işlem yapabilecek ve kimlik doğrulaması çok daha hızlı şekilde tamamlanacak.

    Biyometrik doğrulama zorunluluğunu içeren düzenlemenin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle hayata geçirilmesi planlanıyor. 11'inci Yargı Paketi kapsamında Meclis’e gelmesi beklenen teklif yasalaştıktan sonra bankalar için aşamalı bir geçiş süreci uygulanacak. Bu süreçte hem mevcut müşteri kimliklerinin biyometrik verilerle uyumlu hâle getirilmesi hem de sistemlerin güvenlik standartlarının yeniden düzenlenmesi gerekecek. Bu yüzden bu dönüşümün tamamlanmasının zaman alacağı düşünülüyor.

    Biyometrik Doğrulama, Dünyada Pek Çok Alanda Zorunlu Hâle Geliyor

    Biyometrik doğrulama son dönemde pek çok alanda yaygınlaşırken, giderek daha faza alanda zorunlu hâle getiriliyor. Bu tarz çözümler, güvenlik endişelerini azaltacak önlemler sunuyor olsa da diğer yandan bireysel haklar ve özgürlükler açısından belli başlı kaygıları da gündeme getiriyor. Çünkü sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte adım adım ilerlenen bu yeni yolda, bankada işlem yapmak ya da akıllı telefon kullanmak gibi zaruri faaliyetler için bile yediden yetmişe herkesin parmak izi, ses kaydı, göz (iris) taraması gibi pek çok biyometrik veriyi paylaşması gerekiyor. Bu tarz zorunluluklar gözetim toplumunun güçlendirilmesine yol açabileceğinden, belli başlı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Nitekim son dönemde ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de bu konu sıkça tartışılıyor. Bu yüzden ülkemizde bu yönde adımlar atılırken, bu hassas güvenlik-özgürlük dengesini de göz önüne almak gerekiyor. Zorunlu kılmaktan ziyade tercihe bağlı olarak bu seçeneği sunan sistemler geliştirmek bu konuda gidilecek en ideal yol olabilir.

