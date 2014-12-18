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ABD'li operatörler Küba'da faaliyet gösterme izni elde etti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li operatörler Küba'da faaliyet gösterme izni elde etti

ABD'nin yıllar sonra komünist rejim tarafından yönetilen Küba ile ilişkilerini normalleştirme adına önemli bir adım atması, pek çok önemli gelişmeyi de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Sadece ihracat/ ithalat konusunda değil mobil altyapılar konusunda da ABD'nin büyük bir avantajı sözkonusu.

Yapılan anlaşmalar kapsamında ABD'li operatörler telekomünikasyon ile alakalı sistemlerin ve ekipmanların kurulması ve bunların işletilmesi konusunda izin hakkı elde etmiş durumda. Küba kanunlarının içerisinde kalmak kaydı ile operatörler iletişim ve internet hizmeti verecek ayrıca telekomünikasyon ürünlerinin de satışını yapabilecek. 

Uzun yıllar özgür iletişim konusunda kısıtlayıcı bir politika izleyen Küba, özellikle Fidel Castro sonrasında esnemeye başladı ve ABD ile de dostane ilişkilerin olabileceği konusunda işaretler gelmeye başladı. Ancak halen ülkede nüfusun yüzde 5'i internet erişimi sağlayabiliyor ve dijital verilerin transferi çoğunlukla karaborsada bulunabilen flash diskler vasıtasıyla yapılıyor. 

Küba'nın yaklaşık 11 milyon nüfusu olduğu düşünüldüğünde hem mobil abone hem de internet abonesi yönünde büyük bir potansiyel mevcut. ABD'li operatörler bu potansiyeli iyi değerlendirirse önemli bir gelir kapısı da elde etmiş olacak. 

ABD'nin bu adımı aslında dünyada da bir ilki temsil ediyor. Demokratik rejimlerin yaşandığı ülkelerde Vodafone, T-Mobile gibi çok uluslu dev operatörler kolayca faaliyet izni alabiliyor. Ancak Çin, Rusya gibi komünist rejimin uygulandığı ülkelerde ise hükümetin kontrol ettiği yerli firmalar bu faaliyetleri yürütüyor. Altyapı ekipman tedarikçileri de ince elemelerden geçiriliyor. ABD'nin bu tavrı diğer komünist ülkeleri nasıl etkileyecek merak konusu. 

http://arstechnica.com/tech-policy/2014/12/us-telcos-can-operate-in-cuba-as-part-of-new-reform-white-house-says Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 4 yıl
Ekrem71 adlı editörün haberleri hem kullandığı dil hem de içerik bakımından giderek magazin medyasından alışık olduğumuz bir kıvama bürünüyor.
"Yön değiştiren mermi icad edildi" gibi başlıkları da bilimle alakası olmayan yayınların haberlerinde görürüz çokça.
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DubSteq 4 yıl
Fidel Castro mezarında ters döndü.
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fthkn 4 yıl DubSteq
DubSteq

Fidel Castro mezarında ters döndü.

Fidel Castro hala hayatta gerizekalı.
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LGSalesB 4 yıl
Artık orayıda dinlerler batırırlar.. Lanet olası amerika.
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ALLAME.1 4 yıl
Amerika görmeden
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sercandk 4 yıl
Kısa zamanda orayı da kurutur amerika
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Rajeesh 4 yıl
ekrema göre bi ülkenin demokratik olup olmadığı vodafone hat alıp alamamakla doğru orantılı sanırım haha
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fthkn 4 yıl Rajeesh
Rajeesh

ekrema göre bi ülkenin demokratik olup olmadığı vodafone hat alıp alamamakla doğru orantılı sanırım haha

Bilindik kalıplar üzerinden dünyayı anlamaya çalışmanın komikliği işte. Demokratik olmak, açık pazar haline gelmek anlamına geliyor. Ekremin suçu değil.
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Rajeesh 4 yıl
güzel sallamasyon
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Mode03 4 yıl
Rusya komunizm ile mi yonetiliyor ?
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ø 4 yıl
Bu konu her yere sapar.
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