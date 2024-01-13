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    Izgara alışkanlığımız değişiyor: Kızılötesi ızgara ile tanışın

    Summit FS38X akıllı ızgara modeli et pişirirken sürekli başında beklemenize gerek bırakmıyor. Kızılötesi pişirici sistem ise dakikalar içerisinde eti hazır hale getiriyor.
    Summit FS38X Tam Boyutta Gör
    Gelişen teknoloji artık mangal ve ızgara alışkanlıklarını da kökten değiştiriyor. Alev üfleyiciler, sönmeyen çıralar, güneş enerjili ısıtmalar derken türünün tek örneği bir ızgara modeli karşımıza çıktı.

    Summit FS38X akıllı ızgara

    CES 2024 fuarına gelen Summit FS38X akıllı ızgara, sahip olduğu özelliklerle sektörde bir ilke imza atıyor. Standart elektrikli rezistans tarzı bileşenler yerine sektörde ilk kez kızıl ötesi pişirme sistemine yer vermiş. Kapak kısmında yer alan kızıl ötesi pişirici dakikalar içerisinde etleri hazır hale getiriyor.

    Dokunmatik bir kontrol ekranı olan ızgarada sıcaklığı ve pişiricinin durumunu kontrol eden sensörler bulunuyor. 5 pişirme telinden birisi arızalandığında üç kere yeniden çalıştırma denemesi yapıyor ve sonuç alamazsa gazı kesiyor.

    Akıllı telefondan gerekli verileri alırken sıcaklığı ve pişirme süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Tavuklar için motorlu bir çevirme aparatı da mevcut. 3500$ fiyat etiketi olan kızıl ötesi ızgara biraz daha elit kesime hitap ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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