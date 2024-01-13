Izgara alışkanlığımız değişiyor: Kızılötesi ızgara ile tanışın

Tam Boyutta Gör Gelişen teknoloji artık mangal ve ızgara alışkanlıklarını da kökten değiştiriyor. Alev üfleyiciler, sönmeyen çıralar, güneş enerjili ısıtmalar derken türünün tek örneği bir ızgara modeli karşımıza çıktı.

Summit FS38X akıllı ızgara

CES 2024 fuarına gelen Summit FS38X akıllı ızgara, sahip olduğu özelliklerle sektörde bir ilke imza atıyor. Standart elektrikli rezistans tarzı bileşenler yerine sektörde ilk kez kızıl ötesi pişirme sistemine yer vermiş. Kapak kısmında yer alan kızıl ötesi pişirici dakikalar içerisinde etleri hazır hale getiriyor.

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Dokunmatik bir kontrol ekranı olan ızgarada sıcaklığı ve pişiricinin durumunu kontrol eden sensörler bulunuyor. 5 pişirme telinden birisi arızalandığında üç kere yeniden çalıştırma denemesi yapıyor ve sonuç alamazsa gazı kesiyor.

Akıllı telefondan gerekli verileri alırken sıcaklığı ve pişirme süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Tavuklar için motorlu bir çevirme aparatı da mevcut. 3500$ fiyat etiketi olan kızıl ötesi ızgara biraz daha elit kesime hitap ediyor.

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