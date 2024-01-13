Izgara alışkanlığımız değişiyor: Kızılötesi ızgara ile tanışın

Summit FS38X akıllı ızgara
CES 2024 fuarına gelen Summit FS38X akıllı ızgara, sahip olduğu özelliklerle sektörde bir ilke imza atıyor. Standart elektrikli rezistans tarzı bileşenler yerine sektörde ilk kez kızıl ötesi pişirme sistemine yer vermiş. Kapak kısmında yer alan kızıl ötesi pişirici dakikalar içerisinde etleri hazır hale getiriyor.
Dokunmatik bir kontrol ekranı olan ızgarada sıcaklığı ve pişiricinin durumunu kontrol eden sensörler bulunuyor. 5 pişirme telinden birisi arızalandığında üç kere yeniden çalıştırma denemesi yapıyor ve sonuç alamazsa gazı kesiyor.
Akıllı telefondan gerekli verileri alırken sıcaklığı ve pişirme süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Tavuklar için motorlu bir çevirme aparatı da mevcut. 3500$ fiyat etiketi olan kızıl ötesi ızgara biraz daha elit kesime hitap ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.