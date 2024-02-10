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    AB'den sonra Türkiye de tek tip şarj standardına geçiyor: BTK taslak hazırladı

    Avrupa Birliği'nin bu yıl sonu itibarıyla satılan tüm elektronik cihazlarda standart USB Type-C şarj standardına geçme kararı sonrası BTK'dan da hamle geldi.   
    AB'den sonra Türkiye de tek tip şarj standardına geçiyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin bu yıl sonu itibarıyla satılan tüm elektronik cihazlarda standart USB Type-C şarj portuna geçme kararı sonrası BTK'dan da hamle geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair bir taslak hazırladı.

    Taslağa göre; cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C’ye uyumlu olacak.

    Bu telsiz ekipmanları, belirlenen şarj etme yeteneklerine ilişkin düzenlemelere uygun olacak şekilde imal edilecek. İmal edilen şarj cihazları, haricindeki aksesuarlarla uyumlu çalışacak.

    Şarj cihazı olmadan satın alınabilecek

    Taslakla, belirli kategori ve sınıflara ait telsiz ekipmanlarının şarj cihazı olmadan piyasaya arzı da düzenleniyor. Buna göre, iktisadi işletmeciler, ekipmanlarını bir şarj cihazıyla birlikte piyasada bulundurmaları hâlinde, tüketicilere ve diğer son kullanıcılara aynı telsiz ekipmanını herhangi bir şarj cihazı olmadan da satın alma imkanı sunacak.

    Taslağa göre, yönetmeliğin hükümleri, telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik hükümleri, dizüstü bilgisayarlar için ise 28 Nisan 2026'dan itibaren uygulanacak.

    AB ülkelerinde harici şarj aletlerine yılda yaklaşık 2,4 milyar euro harcanıyor. Atılan ve kullanılmayan şarj cihazları yılda yaklaşık 11 bin ton elektronik atık oluşturuyor. Ortak şarj aleti çözümüyle yılda yaklaşık 1.000 ton atık azalacak. Tüketicilerin ise şarj cihazlarına ödediği meblağ ise 250 milyon euroyu buluyor.

    Türkiye’de bir yılda yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılıyor. Ortak şarjla potansiyel atık şarj cihazı üretiminde yaklaşık 1,5 milyon adet düşüş bekleniyor. Oranın yüzde 50 olması hesaba katıldığında üretimin yılda yaklaşık 7,5 milyon adet ile 1 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlaması umuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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