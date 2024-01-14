Moonwalker gerçek oldu ama bir farkla

Moonwalkers nedir?
CES 2024 fuarında Moonwalkers adıyla görücüye çıkan paten tarzı ayakkabılar biraz daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Her adım attığınızda tekerlekler dönerek size bir miktar daha mesafe kazandırıyor. Anlık olarak çok küçük bir miktar ancak bir iş günü içerisinde kat ettiğiniz mesafenin 3 katına çıkabiliyor. Üstelik aynı enerjiyi sarf ederek. Bu yüzden dünyanın en hızlı ayakkabısı yakıştırması yapılıyor.
Shift Robotics tarafından geliştirilen Moonwalkers ilk etapta kaldırımlar için tasarlanmış ancak daha sonra daha gelişmiş Moonwalkers X modeli lojistik depoları ve sevkiyat ambarları için sunulmuş. Tek şarj ile 10Km yol kat edebilen ayakkabı daha sonra 1.5 saate tam şarja ulaşıyor.
İlk model Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu. İkinci model ise doğrudan satışa sunuluyor. Fiyatı 1399$ olduğu için daha çok Amazon gibi dev ticaret firmalarının alabileceği türden.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.