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    Moonwalker gerçek oldu ama bir farkla

    Shift Robotics tarafından geliştirilen Moonwalkers ayakkabılar, sahip olduğu tekerlekli sistem ile uzun çalışma sürelerinde 3 kat daha fazla mesafe kat etmenizi sağlıyor. 
    Moonwalkers Tam Boyutta Gör
    1980’li yılların sonunda vizyona giren ve klibi de büyük ilgi gören Moonwalker yapımı, bir neslin ayakkabılar çivili mi değil mi sorusuna kafa yormasına sebep olmuştu. Bugün Moonwalker yürüyüşü farklı fikirlere de ilham kaynağı oluyor.

    Moonwalkers nedir?

    CES 2024 fuarında Moonwalkers adıyla görücüye çıkan paten tarzı ayakkabılar biraz daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Her adım attığınızda tekerlekler dönerek size bir miktar daha mesafe kazandırıyor. Anlık olarak çok küçük bir miktar ancak bir iş günü içerisinde kat ettiğiniz mesafenin 3 katına çıkabiliyor. Üstelik aynı enerjiyi sarf ederek. Bu yüzden dünyanın en hızlı ayakkabısı yakıştırması yapılıyor.

    Shift Robotics tarafından geliştirilen Moonwalkers ilk etapta kaldırımlar için tasarlanmış ancak daha sonra daha gelişmiş Moonwalkers X modeli lojistik depoları ve sevkiyat ambarları için sunulmuş. Tek şarj ile 10Km yol kat edebilen ayakkabı daha sonra 1.5 saate tam şarja ulaşıyor.

    İlk model Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu. İkinci model ise doğrudan satışa sunuluyor. Fiyatı 1399$ olduğu için daha çok Amazon gibi dev ticaret firmalarının alabileceği türden.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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