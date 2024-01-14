Moonwalker gerçek oldu ama bir farkla

Tam Boyutta Gör 1980’li yılların sonunda vizyona giren ve klibi de büyük ilgi gören Moonwalker yapımı, bir neslin ayakkabılar çivili mi değil mi sorusuna kafa yormasına sebep olmuştu. Bugün Moonwalker yürüyüşü farklı fikirlere de ilham kaynağı oluyor.

Moonwalkers nedir?

CES 2024 fuarında Moonwalkers adıyla görücüye çıkan paten tarzı ayakkabılar biraz daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Her adım attığınızda tekerlekler dönerek size bir miktar daha mesafe kazandırıyor. Anlık olarak çok küçük bir miktar ancak bir iş günü içerisinde kat ettiğiniz mesafenin 3 katına çıkabiliyor. Üstelik aynı enerjiyi sarf ederek. Bu yüzden dünyanın en hızlı ayakkabısı yakıştırması yapılıyor.

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Shift Robotics tarafından geliştirilen Moonwalkers ilk etapta kaldırımlar için tasarlanmış ancak daha sonra daha gelişmiş Moonwalkers X modeli lojistik depoları ve sevkiyat ambarları için sunulmuş. Tek şarj ile 10Km yol kat edebilen ayakkabı daha sonra 1.5 saate tam şarja ulaşıyor.

İlk model Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu. İkinci model ise doğrudan satışa sunuluyor. Fiyatı 1399$ olduğu için daha çok Amazon gibi dev ticaret firmalarının alabileceği türden.

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