Tamamen katlanabilir elektrikli scooter tanıtıldı: Riley RS3

Haber Editörü
Tam Boyutta Gör
İngiltere Cambridge merkezli
Riley Scooter şirketi, tamamen katlanabilir, kompakt bir scooter üretti. RS3 isimli scooter, diğer scooterların aksine ortadan ikiye katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşıp rahatlıkla taşınabiliyor.
Tam Boyutta Gör
Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'de sergilenen scooter,
16 kg ağırlığa, 350 Watt gücünde motora ve 25 km menzile sahip. Rejeneratif frenleme desteği de bulunan scooterda disk frenler, LED ışık, çıkarılabilir batarya ve uygulama desteği gibi özellikler bulunuyor.
Özellikle işe gidip gelen ve toplu taşımayı kullanan kullanıcıları hedefleyen scooter,
uçak sınıfı alüminyum gövdesiyle sağlamlık iddiasında da bulunuyor. Yakında satışa sunulacak scooterın fiyatı henüz belli değil.
Kaynakça
https://interestingengineering.com/innovation/worlds-smallest-folding-electric-scooter-launch-in-us
https://rileyscooters.com/products/rs3
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.