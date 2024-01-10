Tamamen katlanabilir elektrikli scooter tanıtıldı: Riley RS3

Tam Boyutta Gör İngiltere Cambridge merkezli Riley Scooter şirketi, tamamen katlanabilir, kompakt bir scooter üretti. RS3 isimli scooter, diğer scooterların aksine ortadan ikiye katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşıp rahatlıkla taşınabiliyor.

Tam Boyutta Gör Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'de sergilenen scooter, 16 kg ağırlığa, 350 Watt gücünde motora ve 25 km menzile sahip. Rejeneratif frenleme desteği de bulunan scooterda disk frenler, LED ışık, çıkarılabilir batarya ve uygulama desteği gibi özellikler bulunuyor.

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Özellikle işe gidip gelen ve toplu taşımayı kullanan kullanıcıları hedefleyen scooter, uçak sınıfı alüminyum gövdesiyle sağlamlık iddiasında da bulunuyor. Yakında satışa sunulacak scooterın fiyatı henüz belli değil.

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