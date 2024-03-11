Mario Kart LEGO seti seneye, Bowser tren seti ise bu yıl geliyor

Tam Boyutta Gör Dünya Mario Günü vesilesiyle yeni bir Super Mario animasyon filmi üzerinde çalıştığını ve ilk filmin bu yaz yeniden vizyona gireceğini duyuran Nintendo’nun ardından LEGO da yeni setlerin duyurusunu yaptı. İki yıl boyunca eğlenceli Super Mario LEGO setleri piyasaya sürülecek.

Mario Kart LEGO seti geliyor

Yapılan duyuruya göre Bluetooth özellikle Super Mario LEGO figürleri ile uyumlu olacak Mario Kart LEGO seti gelecek yıl piyasada olacak. Super Mario hayranlarının bu açıdan biraz beklemesi gerekecek.

Super Mario yeniden sinemalara geliyor 13 sa. önce eklendi

1 Ağustos itibariyle ise 3 yeni LEGO seti meraklılarını bekliyor olacak. Bowser Express Tren seti serinin en pahalı ürünü ve fiyatı 120$. King Boo Perili Köşk seti 75$ iken Battle with Roy at Peach's Castle seti de 64.99$ üzerinden piyasaya çıkacak.

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