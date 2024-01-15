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    Xiaomi incecik powerbank duyurdu

    Xiaomi’nin satışa sunduğu ultra ince powerbank modeli 10mm kalınlık değeri ile gömlek cebinde fark edilmiyor ve metal görünümlü kasası güzel bir hissiyat veriyor. 
    Xiaomi Ultra-Thin powerbank Tam Boyutta Gör
    Powerbank modellerinde yüksek şarj kapasitesi arayanlar kadar kompakt tasarım arayanlar da bulunuyor. Taşınabilir şarj istasyonu segmentinde önemli bir yere sahip olan Xiaomi, inceliğe önem verenler için şık bir powerbank duyurdu.

    Xiaomi Ultra-Thin powerbank

    Xiaomi Ultra-Thin şarj istasyonu sadece 10mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında. Bu sayede gömlek cebinde bile rahatça taşınabiliyor. Özel bir metalize kaplama uygulanan gövde bir metal parçasına benziyor ve oldukça parlak.

    5000mAh kapasiteli bataryası olan powerbank 20W çıkış ve 18W giriş gücü sunuyor. Tek bir USB Tip-C portu mevcut ve USB Tip-C- USB Tip-C kablosu da kutuda yer alıyor. Yüksek ısı, kısa devre, aşırı voltaj, aşırı yüklenme gibi 9 farklı durum için koruması mevcut. Xiaomi Ultra-Thin powerbank modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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