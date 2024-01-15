Xiaomi incecik powerbank duyurdu

Xiaomi Ultra-Thin powerbank
Xiaomi Ultra-Thin şarj istasyonu sadece 10mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında. Bu sayede gömlek cebinde bile rahatça taşınabiliyor. Özel bir metalize kaplama uygulanan gövde bir metal parçasına benziyor ve oldukça parlak.
5000mAh kapasiteli bataryası olan powerbank 20W çıkış ve 18W giriş gücü sunuyor. Tek bir USB Tip-C portu mevcut ve USB Tip-C- USB Tip-C kablosu da kutuda yer alıyor. Yüksek ısı, kısa devre, aşırı voltaj, aşırı yüklenme gibi 9 farklı durum için koruması mevcut. Xiaomi Ultra-Thin powerbank modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.