Xiaomi incecik powerbank duyurdu

Tam Boyutta Gör Powerbank modellerinde yüksek şarj kapasitesi arayanlar kadar kompakt tasarım arayanlar da bulunuyor. Taşınabilir şarj istasyonu segmentinde önemli bir yere sahip olan Xiaomi, inceliğe önem verenler için şık bir powerbank duyurdu.

Xiaomi Ultra-Thin powerbank

Xiaomi Ultra-Thin şarj istasyonu sadece 10mm kalınlığında ve 93 gram ağırlığında. Bu sayede gömlek cebinde bile rahatça taşınabiliyor. Özel bir metalize kaplama uygulanan gövde bir metal parçasına benziyor ve oldukça parlak.

Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye’de 3 gün önce eklendi

5000mAh kapasiteli bataryası olan powerbank 20W çıkış ve 18W giriş gücü sunuyor. Tek bir USB Tip-C portu mevcut ve USB Tip-C- USB Tip-C kablosu da kutuda yer alıyor. Yüksek ısı, kısa devre, aşırı voltaj, aşırı yüklenme gibi 9 farklı durum için koruması mevcut. Xiaomi Ultra-Thin powerbank modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.

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