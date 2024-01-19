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    DJI Mic 2 duyuruldu: Yayıncılar hayran kalacak

    DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti yüksek ses kalitesi, akıllı gürültü engelleme, paralel ikinci ses kaydı, 8GB kapasite, 18 saate kadar kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor.
    DJI Mic 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ticari Drone sektöründe adını duyuran DJI yavaş yavaş yayıncılık tarafındaki ağırlığını da arttırıyor. Firmanın beğenilen kablosuz mikrofon modeli DJI Mic devam modeli ile pek çok yeniliği tüketiciye sunuyor.

    DJI Mic 2 özellikleri ve fiyatı

    DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti kutu içerisinde 2 adet kablosuz mikrofon modülü ve 1 adet alıcı modül ile geliyor. Modüller 46.06 x 30.96 × 21.83 mm boyutlarında ve 28 gram ağırlığında. Yani üçü de birbirine yakın tasarımlarda.

    Mikrofonlar çok yönlü ses alabiliyor. 32-bit kayar kayıt teknolojisi ile yüksek kalitede ses garanti ediliyor. Ses kaydı esnasında mikrofon 6db ikinci bir kayıt daha başlatıyor ve ses piklerinin önüne geçiyor. Akıllı gürültü engelleme ise çevresel sesleri engelliyor. Kutu içerisinde mikrofon tüyü de mevcut.

    Alıcı modül ise 250m kapsama alanına sahip ve Bluetooth ile cihazlara bağlanabiliyor. 1.1 inçlik OLED ekran kolay kontrol sağlarken fiziki bir tekerlek tuşu da çeşitli fonksiyonlara erişim sağlıyor. 8GB kapasite ile 14 saatlik 48kHz 24-bit ses depolayabiliyor. Kulaklık çıkışı ile de sesi dinlemek mümkün.

    Modüller 6 saatlik kullanım süresi sunuyor. Kutu ile birlikte bu süre 18 saate çıkıyor. Kutunun kapağı açıldığında sistem hemen bağlantı kuruyor. DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti 349$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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