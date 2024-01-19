DJI Mic 2 duyuruldu: Yayıncılar hayran kalacak

Tam Boyutta Gör Ticari Drone sektöründe adını duyuran DJI yavaş yavaş yayıncılık tarafındaki ağırlığını da arttırıyor. Firmanın beğenilen kablosuz mikrofon modeli DJI Mic devam modeli ile pek çok yeniliği tüketiciye sunuyor.

DJI Mic 2 özellikleri ve fiyatı

DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti kutu içerisinde 2 adet kablosuz mikrofon modülü ve 1 adet alıcı modül ile geliyor. Modüller 46.06 x 30.96 × 21.83 mm boyutlarında ve 28 gram ağırlığında. Yani üçü de birbirine yakın tasarımlarda.

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Mikrofonlar çok yönlü ses alabiliyor. 32-bit kayar kayıt teknolojisi ile yüksek kalitede ses garanti ediliyor. Ses kaydı esnasında mikrofon 6db ikinci bir kayıt daha başlatıyor ve ses piklerinin önüne geçiyor. Akıllı gürültü engelleme ise çevresel sesleri engelliyor. Kutu içerisinde mikrofon tüyü de mevcut.

Alıcı modül ise 250m kapsama alanına sahip ve Bluetooth ile cihazlara bağlanabiliyor. 1.1 inçlik OLED ekran kolay kontrol sağlarken fiziki bir tekerlek tuşu da çeşitli fonksiyonlara erişim sağlıyor. 8GB kapasite ile 14 saatlik 48kHz 24-bit ses depolayabiliyor. Kulaklık çıkışı ile de sesi dinlemek mümkün.

Modüller 6 saatlik kullanım süresi sunuyor. Kutu ile birlikte bu süre 18 saate çıkıyor. Kutunun kapağı açıldığında sistem hemen bağlantı kuruyor. DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti 349$ fiyat etiketi ile satılacak.

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