DJI Mic 2 duyuruldu: Yayıncılar hayran kalacak

DJI Mic 2 özellikleri ve fiyatı
DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti kutu içerisinde 2 adet kablosuz mikrofon modülü ve 1 adet alıcı modül ile geliyor. Modüller 46.06 x 30.96 × 21.83 mm boyutlarında ve 28 gram ağırlığında. Yani üçü de birbirine yakın tasarımlarda.
Mikrofonlar çok yönlü ses alabiliyor. 32-bit kayar kayıt teknolojisi ile yüksek kalitede ses garanti ediliyor. Ses kaydı esnasında mikrofon 6db ikinci bir kayıt daha başlatıyor ve ses piklerinin önüne geçiyor. Akıllı gürültü engelleme ise çevresel sesleri engelliyor. Kutu içerisinde mikrofon tüyü de mevcut.
Alıcı modül ise 250m kapsama alanına sahip ve Bluetooth ile cihazlara bağlanabiliyor. 1.1 inçlik OLED ekran kolay kontrol sağlarken fiziki bir tekerlek tuşu da çeşitli fonksiyonlara erişim sağlıyor. 8GB kapasite ile 14 saatlik 48kHz 24-bit ses depolayabiliyor. Kulaklık çıkışı ile de sesi dinlemek mümkün.
Modüller 6 saatlik kullanım süresi sunuyor. Kutu ile birlikte bu süre 18 saate çıkıyor. Kutunun kapağı açıldığında sistem hemen bağlantı kuruyor. DJI Mic 2 kablosuz mikrofon seti 349$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.