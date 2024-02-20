İkonik Android maskotu yıllar sonra satışa çıkıyor

Google Android işletim sisteminin ikonik simgesi haline gelen küçük yeşil robot yıllardır hayranların satışa sunulmasını istediği bir üründü. Google nihayet Android kullanıcılarının sesini duydu ve koleksiyon ürünü haline getirdi.

The Bot nedir?

The Bot adıyla üretilen ikonik Android maskotu herhangi bir fonksiyona sahip değil. Sadece kolları oynayabilen robot bu açıdan rafınızı veya masa üzerini süslemek için alınabilir. Bunun haricinde oyun gibi faaliyetlere yönelik üretilmemiş.

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Aslında Android maskotu farklı markalar altında satışa çıkıyor ancak Google tarafından ilk kez satılacak. Maskotun Dead Zebra tarafından Google için üretildiği tahmin ediliyor zira markanın benzer ürünleri mevcut. Sadece ABD’de satılacak olan ürün 16$ fiyat etiketine sahip.

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