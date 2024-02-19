Ahşap gibi görünüyor ancak bundan çok daha fazlası var

Bugün evlerimizde farklı kategorilerde akıllı ev cihazları yer alıyor ve mobil uygulamalar üzerinden uyumlu cihazlar bir arada kontrol edilebiliyor. Mobil uygulama haricinde özel kontrol panellerinden de erişim mümkün. Mui Board Gen 2 ise kontrol panelini ileriye taşımış.

Mui Board Gen 2 nedir?

Japon girişim Mui Lab tarafından geliştirilen Mui Board Gen 2 kontrol paneli, görünüm olarak duvara monte edilmiş bir ahşap dekorasyon. Dokunduğunuzda ise asıl fonksiyonu ve tasarım güzelliği de ortaya çıkıyor.

OpenAI Sora geliyor 3 gün önce eklendi

Aslında ahşabın kendisi bir çeşit dokunmatik ekran. LED noktalarla aydınlatılan bu ahşap ekran üzerinde uyumlu tüm akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Calm UI adı verilen ara yüz CES 2024 fuarında ödül almış.

Entegre edilen cihazların logolarını yansıtabilen ahşap ekrana yazı da yazılabiliyor. ChatGPT ile bu yazılar algılanarak komut haline getirilebiliyor. Ya da mesajlar ahşap üzerinde yazı olarak kullanıcıya iletilebiliyor. Ayrıca farklı ilginç resimler ile eğlenceli anlar da yaşanabiliyor. Matter akıllı ev standardına da uyumlu olan mui Board Gen 2 ürünü bu hafta fonlamasını tamamladı ancak Aralık ayına kadar beklemek gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.