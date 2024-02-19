Ahşap gibi görünüyor ancak bundan çok daha fazlası var

Mui Board Gen 2 nedir?
Japon girişim Mui Lab tarafından geliştirilen Mui Board Gen 2 kontrol paneli, görünüm olarak duvara monte edilmiş bir ahşap dekorasyon. Dokunduğunuzda ise asıl fonksiyonu ve tasarım güzelliği de ortaya çıkıyor.
Aslında ahşabın kendisi bir çeşit dokunmatik ekran. LED noktalarla aydınlatılan bu ahşap ekran üzerinde uyumlu tüm akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Calm UI adı verilen ara yüz CES 2024 fuarında ödül almış.
Entegre edilen cihazların logolarını yansıtabilen ahşap ekrana yazı da yazılabiliyor. ChatGPT ile bu yazılar algılanarak komut haline getirilebiliyor. Ya da mesajlar ahşap üzerinde yazı olarak kullanıcıya iletilebiliyor. Ayrıca farklı ilginç resimler ile eğlenceli anlar da yaşanabiliyor. Matter akıllı ev standardına da uyumlu olan mui Board Gen 2 ürünü bu hafta fonlamasını tamamladı ancak Aralık ayına kadar beklemek gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.