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    Ahşap gibi görünüyor ancak bundan çok daha fazlası var

    Mui Board Gen 2 adındaki kontrol paneli ahşap görünümü ile kendisini çok iyi dekore ederken sunduğu teknolojilerle pek çok fonksiyonu yerine getirmenizi sağlıyor. 
    Bugün evlerimizde farklı kategorilerde akıllı ev cihazları yer alıyor ve mobil uygulamalar üzerinden uyumlu cihazlar bir arada kontrol edilebiliyor. Mobil uygulama haricinde özel kontrol panellerinden de erişim mümkün. Mui Board Gen 2 ise kontrol panelini ileriye taşımış.

    Mui Board Gen 2 nedir?

    Japon girişim Mui Lab tarafından geliştirilen Mui Board Gen 2 kontrol paneli, görünüm olarak duvara monte edilmiş bir ahşap dekorasyon. Dokunduğunuzda ise asıl fonksiyonu ve tasarım güzelliği de ortaya çıkıyor.

    Aslında ahşabın kendisi bir çeşit dokunmatik ekran. LED noktalarla aydınlatılan bu ahşap ekran üzerinde uyumlu tüm akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Calm UI adı verilen ara yüz CES 2024 fuarında ödül almış.

    Entegre edilen cihazların logolarını yansıtabilen ahşap ekrana yazı da yazılabiliyor. ChatGPT ile bu yazılar algılanarak komut haline getirilebiliyor. Ya da mesajlar ahşap üzerinde yazı olarak kullanıcıya iletilebiliyor. Ayrıca farklı ilginç resimler ile eğlenceli anlar da yaşanabiliyor. Matter akıllı ev standardına da uyumlu olan mui Board Gen 2 ürünü bu hafta fonlamasını tamamladı ancak Aralık ayına kadar beklemek gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    turkcell neden çok internet yiyor rölantide sarsıntılı çalışma kpss zor mu siemens buzdolabı kapak yönü değiştirme su içtikten ne kadar sonra idrar gelir

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