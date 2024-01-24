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    Anlık Bildirim

    Nokia ve Oppo anlaşmazlığı sona erdi: 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladılar

    Nokia ve Oppo, 5G patentlerini içeren çok yıllık bir çapraz lisans anlaşması imzaladı. Böylelikle, iki şirket arasında 2021 yılına kadar uzanan patent ihlali anlaşmazlığı çözülmüş oldu.
    Nokia ve Oppo, 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Nokia ve Oppo, 5G standardının temel patentlerini kapsayan çok yıllık bir çapraz lisans anlaşması imzaladı. Böylelikle, iki şirket arasında 2021 yılına kadar uzanan patent ihlali anlaşmazlığı çözülmüş oldu. Anlaşmazlık nedeniyle iki şirket çok sayıda ülkede karşı karşıya gelmişti. Avrupa, Asya ve Avustralya’da görülen davalar nedeniyle bir süre için Oppo ve OnePlus markalı akıllı telefonların Almanya’da satışı durdurulmuştu.

    Konuyla ilgili olarak Nokia tarafından şirketin başkanı Jenni Lukander’in açıklaması şöyle: "Oppo ile birbirimizin fikri mülkiyetine, Nokia'nın Ar-Ge yatırımlarına ve açık standartlara katkılarına karşılıklı saygıyı yansıtan bir çapraz lisans anlaşmasına vardığımız için mutluyuz. Oppo, küresel akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinden biri ve dünya çapındaki kullanıcılarına daha fazla yenilik sunmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni anlaşma, geçtiğimiz yıl imzaladığımız diğer önemli akıllı telefon anlaşmalarıyla birlikte, lisanslama işimize uzun vadeli finansal istikrar sağlayacak."

    Yeni anlaşmaya göre, Oppo Nokia’ya hem yeni patentlerin lisans ücretini ödeyecek hem de geçmişte ödemediği ücretlerin telafisini yapacak. Anlaşmanın kesin şartları, iki taraf arasındaki karşılıklı anlaşma uyarınca gizli kalacak. Oppo'nun gelişmeye ilişkin resmi yorumu şöyle:

    "Oppo'nun Nokia ile 5G standardının temelini oluşturan patentleri ve diğer hayati iletişim teknolojilerini kapsayan küresel bir çapraz lisans anlaşmasına vardığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda tüm yargı bölgelerinde devam eden tüm davaları da çözecektir. Oppo, Nokia'nın fikri mülkiyet haklarına ve onun küresel iletişim endüstrisine olan katkısına saygı duyuyor ve dünya çapındaki kullanıcılara en iyi iletişim deneyimini sunmak için Nokia ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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