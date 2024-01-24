Nokia ve Oppo anlaşmazlığı sona erdi: 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladılar

Tam Boyutta Gör Nokia ve Oppo, 5G standardının temel patentlerini kapsayan çok yıllık bir çapraz lisans anlaşması imzaladı. Böylelikle, iki şirket arasında 2021 yılına kadar uzanan patent ihlali anlaşmazlığı çözülmüş oldu. Anlaşmazlık nedeniyle iki şirket çok sayıda ülkede karşı karşıya gelmişti. Avrupa, Asya ve Avustralya’da görülen davalar nedeniyle bir süre için Oppo ve OnePlus markalı akıllı telefonların Almanya’da satışı durdurulmuştu.

Konuyla ilgili olarak Nokia tarafından şirketin başkanı Jenni Lukander’in açıklaması şöyle: "Oppo ile birbirimizin fikri mülkiyetine, Nokia'nın Ar-Ge yatırımlarına ve açık standartlara katkılarına karşılıklı saygıyı yansıtan bir çapraz lisans anlaşmasına vardığımız için mutluyuz. Oppo, küresel akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinden biri ve dünya çapındaki kullanıcılarına daha fazla yenilik sunmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni anlaşma, geçtiğimiz yıl imzaladığımız diğer önemli akıllı telefon anlaşmalarıyla birlikte, lisanslama işimize uzun vadeli finansal istikrar sağlayacak."

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Yeni anlaşmaya göre, Oppo Nokia’ya hem yeni patentlerin lisans ücretini ödeyecek hem de geçmişte ödemediği ücretlerin telafisini yapacak. Anlaşmanın kesin şartları, iki taraf arasındaki karşılıklı anlaşma uyarınca gizli kalacak. Oppo'nun gelişmeye ilişkin resmi yorumu şöyle:

"Oppo'nun Nokia ile 5G standardının temelini oluşturan patentleri ve diğer hayati iletişim teknolojilerini kapsayan küresel bir çapraz lisans anlaşmasına vardığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda tüm yargı bölgelerinde devam eden tüm davaları da çözecektir. Oppo, Nokia'nın fikri mülkiyet haklarına ve onun küresel iletişim endüstrisine olan katkısına saygı duyuyor ve dünya çapındaki kullanıcılara en iyi iletişim deneyimini sunmak için Nokia ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor."

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