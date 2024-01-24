Nokia ve Oppo anlaşmazlığı sona erdi: 5G patentleri için lisans anlaşması imzaladılar

Konuyla ilgili olarak Nokia tarafından şirketin başkanı Jenni Lukander’in açıklaması şöyle: "Oppo ile birbirimizin fikri mülkiyetine, Nokia'nın Ar-Ge yatırımlarına ve açık standartlara katkılarına karşılıklı saygıyı yansıtan bir çapraz lisans anlaşmasına vardığımız için mutluyuz. Oppo, küresel akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinden biri ve dünya çapındaki kullanıcılarına daha fazla yenilik sunmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni anlaşma, geçtiğimiz yıl imzaladığımız diğer önemli akıllı telefon anlaşmalarıyla birlikte, lisanslama işimize uzun vadeli finansal istikrar sağlayacak."
Yeni anlaşmaya göre, Oppo Nokia’ya hem yeni patentlerin lisans ücretini ödeyecek hem de geçmişte ödemediği ücretlerin telafisini yapacak. Anlaşmanın kesin şartları, iki taraf arasındaki karşılıklı anlaşma uyarınca gizli kalacak. Oppo'nun gelişmeye ilişkin resmi yorumu şöyle:
"Oppo'nun Nokia ile 5G standardının temelini oluşturan patentleri ve diğer hayati iletişim teknolojilerini kapsayan küresel bir çapraz lisans anlaşmasına vardığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda tüm yargı bölgelerinde devam eden tüm davaları da çözecektir. Oppo, Nokia'nın fikri mülkiyet haklarına ve onun küresel iletişim endüstrisine olan katkısına saygı duyuyor ve dünya çapındaki kullanıcılara en iyi iletişim deneyimini sunmak için Nokia ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.