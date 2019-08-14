ADATA SX8200 Pro SSD’sini 2 TB kapasite ile güncelledi

Tayvan merkezli RAM ve depolama ürünleri üreticisi ADATA Son aylarda piyasaya sürdüğü SX8200 Pro modelinin kapasite seçeneğini arttırdı. 2 TB kapasite ile güncellenen serinin son üyesi düşen NAND Flash fiyatlarının da etkisiyle alınabilir bir seviyeden satışa sunuldu.
PCB'de neler varİlk bakışta ısı dağıtıcısız yapısıyla dikkat çeken NVMe modeli böylece dizüstü bilgisayarlarla daha iyi bir uyumluluk vadediyor. PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlayan depolama birimi, Silicon Motion imzalı 8 kanal ve 4 Cortex R5 çekirdeği içeren SM2262EN kontrolcüsü denetimindeki 4 adet Micron üretimi 3D TLC NAND bellekten oluşuyor. Ek olarak DRAM önbellek takviyeside ihmal edilmemiş. NVMe 1.3 standartını destekleyen SSD ayrıca LDPC ECC de destekliyor.
Sıralı okuma/yazma performansı konusunda sırasıyla 3500/3000 MB/s değerleri elde edilirken rastgele 4K performansında ise her iki işlem için 360K IOPS seviyesi görülebiliyor. 1280 TBW dayanıklılık sunan sürücünün garanti süresi 5 yıl olarak belirlenirken, model 289.99$’dan satın alınabiliyor. Gigabyte başına 14.5 cent orana tekabül eden oran 1 TB’lık modelin kısa sürede 210$’dan 139.99$’a düşüşü göz önünde bulundurulursa beklemeye değer bir seviyeye inebilir.
https://www.techpowerup.com/258241/adata-launches-2-tb-version-of-its-xpg-sx8200-pro-nvme-ssd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tr fiyatı saçmalığın nirvanasına erişir..
225usd altına gelmedikçe alınmaz..