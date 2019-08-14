ADATA SX8200 Pro SSD’sini 2 TB kapasite ile güncelledi

PCB'de neler var

https://www.techpowerup.com/258241/adata-launches-2-tb-version-of-its-xpg-sx8200-pro-nvme-ssd

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Tayvan merkezli RAM ve depolama ürünleri üreticisi ADATA Son aylarda piyasaya sürdüğü SX8200 Pro modelinin kapasite seçeneğini arttırdı.kapasite ile güncellenen serinin son üyesi düşen NAND Flash fiyatlarının da etkisiyle alınabilir bir seviyeden satışa sunuldu.İlk bakışta ısı dağıtıcısız yapısıyla dikkat çekenmodeli böylece dizüstü bilgisayarlarla daha iyi bir uyumluluk vadediyor.arayüzü üzerinden sistemle iletişimini sağlayan depolama birimi, Silicon Motion imzalıçekirdeği içerenkontrolcüsü denetimindeki 4 adet Micron üretimi 3D TLC NAND bellekten oluşuyor. Ek olarak DRAM önbellek takviyeside ihmal edilmemiş. NVMe 1.3 standartını destekleyen SSD ayrıca LDPC ECC de destekliyor.Sıralı okuma/yazma performansı konusunda sırasıyladeğerleri elde edilirken rastgele 4K performansında ise her iki işlem içinseviyesi görülebiliyor.dayanıklılık sunan sürücünün garanti süresi 5 yıl olarak belirlenirken, model 289.99$’dan satın alınabiliyor.orana tekabül eden oranmodelin kısa süredebeklemeye değer bir seviyeye inebilir.