AMD, RX 5700’in maksimum sıcaklık değerini açıkladı

Yeni RDNA mimarisiyle GPU pazarında yeniden rekabet ortamı oluşur mu sorularını canlandırmayı başaran AMD’nin özelleşmiş tasarımlı RX 5700 serisi kartları satışa sunulmaya başlandı. Firma yeni modellerinin güvenli sıcaklık sınırını duyurdu.
Güvenli sıcaklık sınırıAMD’nin topluluk sitesinde yayınladığı yazıya göre RX 5700 serisi kartların güvenli bir şekilde çalışacağı sıcaklık sınırı 110 derece olarak belirlenmiş. AMD’ye göre yeni ekran kartları 110 dereceye kadar en yüksek performansı verebilmek için frekanslarını yükseltmeye devam edecekler.
Ayrıca AMD son nesillerde yonganın sıcaklık ölçümü konusunda da kayda değer iyileştirmeye gitmiş. Polaris ve Vega öncesinde GPU’nun en çok ısınan kısmına bir adet ısı sensörü yerleştiren ve sıcaklık izleminin yanı sıra termal kısma işlemlerini bu sensörden gelen verilere göre gerçekleştiren AMD, son 2 nesilde GPU’nun içerisine birden fazla noktaya diyot yerleştirmeye başlamış. Bunun neticesinde farklı yerlerden gelen verilerden en yükseği hotspot olarak kabul edilerek yukarıda aktardığımız işlevler yerine getirilmiş.
Diğer taraftan, Radeon VII ile birlikte ısı yönetimi yeni çoklu ölçüm tasarımı sayesinde farklı bir boyuta taşınmış. Dahası yeni yöntem RX 5700 ile de rafine edilmiş. Yeni tasarıma göre artık eskiden birkaç taneyle sınırlı olan DPM noktaları yerine voltaj-frekans uyumunun korunduğu yüzlerce adım oluşturulmuş.
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2019/08/12/amd-radeon-community-update-more-control-over-gpu-power-and-performance-enhanced-thermal-monitoring-maximized-performance Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakın şunu da ekleyelim; Amd'nin kendi referans kartı dışındaki(kendi kartlarında farklı olabilir) markalarda fiyata da yansıyan devre elemanı kalite farkları vardır. Gidip de Sapphire marka karta böyle işkence ederseniz ya kondansatörleri şişer, ya vrm'ler bozulur parazitli çalışır ya da gpu'nun lehim topları erir.
Elektroniğin kendi limitleri bellidir. Hiçbir firma gidip de kendi vrmlerini, kondansatörlerini, belleklerini üretmez. Hepsinin aldığı belli firmalar var.