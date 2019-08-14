AMD, RX 5700’in maksimum sıcaklık değerini açıkladı

Güvenli sıcaklık sınırı

Diğer taraftan, Radeon VII ile birlikte ısı yönetimi yeni çoklu ölçüm tasarımı sayesinde farklı bir boyuta taşınmış. Dahası yeni yöntem RX 5700 ile de rafine edilmiş. Yeni tasarıma göre artık eskiden birkaç taneyle sınırlı olan DPM noktaları yerine voltaj-frekans uyumunun korunduğu yüzlerce adım oluşturulmuş.

https://community.amd.com/community/gaming/blog/2019/08/12/amd-radeon-community-update-more-control-over-gpu-power-and-performance-enhanced-thermal-monitoring-maximized-performance

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Yeni RDNA mimarisiylepazarında yeniden rekabet ortamı oluşur mu sorularını canlandırmayı başaran AMD’nin özelleşmiş tasarımlı RX 5700 serisi kartları satışa sunulmaya başlandı. Firma yeni modellerinin güvenli sıcaklık sınırını duyurdu.AMD’nin topluluk sitesinde yayınladığı yazıya göreserisi kartların güvenli bir şekilde çalışacağı sıcaklık sınırı 110 derece olarak belirlenmiş. AMD’ye göre yeni ekran kartlarıfrekanslarını yükseltmeye devam edecekler.Ayrıca AMD son nesillerde yonganın sıcaklık ölçümü konusunda da kayda değer iyileştirmeye gitmiş. Polaris ve Vega öncesinde GPU’nun en çok ısınan kısmına bir adet ısı sensörü yerleştiren ve sıcaklık izleminin yanı sıra termal kısma işlemlerini bu sensörden gelen verilere göre gerçekleştiren AMD,noktaya diyot yerleştirmeye başlamış. Bunun neticesinde farklı yerlerden gelen verilerden en yükseği hotspot olarak kabul edilerek yukarıda aktardığımız işlevler yerine getirilmiş.Aynı ekran kartları arasında bile GPU’nun zar kalitesine göre güç tüketimi-frekans ve voltaj durumlarının değiştiğini göz önünde bulunduracak olursak, yeni güç yönetim modeli sayesinde her ekran kartı senaryoya görefrekans-güç tüketimi-gürültü seviyesinde çalışacak. Tabi sürücü üzerindekiaracılığıyla yine kullanıcılar kendilerine en uygun profili ayarlayabilecekler.