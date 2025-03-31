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    SK hynix, Intel’in NAND işini tamamen devraldı

    SK hynix, Intel'in NAND flash bellek işini 8,85 milyar dolarlık bir anlaşmayla 2020 yılında çok yıllık bir süreçle satın almıştı. Satın alma işleminin son aşaması ise kısa süre önce tamamlandı.
    SK hynix, Intel’in NAND işini tamamen devraldı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK hynix, Intel’in NAND flash bellek işini tamamen devralarak, Solidigm üzerindeki kontrolünü ele aldı. 8.85 milyar dolarlık dev satın alım sürecinin son aşaması, SK hynix’in Intel’e yaptığı 1.9 milyar dolarlık son ödeme ile tamamlandı.

    Solidigm her şeyiyle Sk Hynix’in

    SK hynix ve Intel arasındaki anlaşma 2020 yılında duyurulmuş, 2021’de ilk aşama tamamlanmıştı. O dönemde SK hynix, Intel’in SSD iş birimini ve Çin’in Dalian kentindeki NAND üretim tesisini 6.61 milyar dolar karşılığında devralmıştı. Ancak bu süreçte Intel, NAND teknolojisine dair kritik fikri mülkiyet haklarını ve Ar-Ge ekibini elinde tutmaya devam etti.

    27 Mart 2025 itibarıyla tamamlanan ikinci aşama ise bu eksikleri giderdi. SK hynix, Intel’in NAND ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını, araştırma ve geliştirme altyapısını ve teknik personelini bünyesine kattı. Böylece Solidigm, SK hynix ile tam entegre hale geldi ve bağımsız bir operasyon yapısına kavuştu.

    Intel neden NAND pazarından çekildi?

    Intel, bu satışın stratejik bir karar olduğunu vurguluyor. Ayrıca son yıllarda NAND fiyatlarında yaşanan düşüşler ve kâr marjlarının azalması, Intel’in bu pazardan çıkışını hızlandıran etkenler oldu. Şirket, yapay zeka çipleri ve ileri seviye yarı iletken üretimi gibi daha yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara odaklanmayı hedefliyor.

    Öte yandan SK hynix için bu satın alma, küresel NAND pazarındaki ayak izinin önemli ölçüde genişlemesi anlamına geliyor. Intel’in geliştirdiği gelişmiş yüzer kapı (floating gate) NAND teknolojisi ve Solidigm’in kurumsal SSD sektöründeki güçlü konumu, SK hynix’in rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.

    Pazar analizlerine göre, bu birleşmenin ardından SK hynix, dünya çapında yaklaşık yüzde 20’lik pazar payına ulaşarak, en büyük ikinci NAND üreticisi konumuna geldi. Pazar lideri Samsung’un yüzde 30’un üzerindeki hakimiyeti devam etse de SK hynix, rekabette artık daha güçlü bir konumda bulunuyor.

    Elbette SK hynix için her şey mükemmel değil. Firma, CTF (charge trap flash) teknolojisine odaklanırken, Solidigm halen Intel’in yüzer kapı NAND teknolojisini kullanıyor. Bu iki farklı teknolojinin aynı çatı altında nasıl yönetileceği önemli bir operasyonel zorluk getiriyor.

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    S
    swordoftemple 7 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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