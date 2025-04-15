Güney Kore'den yonga sektörüne 23 milyar dolarlık dev destek

G. Kore’den yarı iletken firmalarına destek
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yapılan ortak açıklamada, artan küresel rekabet ve ABD yönetimi altında belirsizlik yaratan ticaret politikaları nedeniyle çip sektöründe devlet desteğinin artırılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi. Hükümet ayrıca yarı iletken sektörüne yönelik finansal destek programını da genişletti. Önceki 17 trilyon wonluk finansman limiti 20 trilyon wona (14 milyar dolar) çıkarılarak şirketlerin küresel arenada karşılaştığı artan maliyet baskılarına karşı daha dirençli olmaları hedefleniyor.
Güney Kore, dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi çip üretimi, RAM ve depolama gibi alanlarda yer alan devler, sektördeki liderliklerini koruyor olsa da çip tasarımı ve sözleşmeli üretim gibi alanlarda bazı küresel rakiplerinin gerisinde kalmış durumda.
2024 yılı verilerine göre Güney Kore’nin yarı iletken ihracatı 141,9 milyar dolara ulaşarak ülkenin toplam ihracatının yüzde 21’ini oluşturdu. Bu ihracatın 46,6 milyar dolarlık kısmı Çin’e, 10,7 milyar doları ise ABD’ye gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ithal yarı iletkenlere uygulanacak yeni tarife oranlarını kısa süre içinde açıklayacağını duyurdu. Trump, bazı şirketler için esneklik olabileceğini belirtse de, bu açıklama Güney Kore tarafı dahil olmak üzere sektörde belirsizlik yaratmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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