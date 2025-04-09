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    DRAM Plus bellek geliyor: DRAM performansında SSD benzeri depolama

    SSD benzeri depolama özellikleriyle DRAM performansı sağlamak üzere tasarlanan yeni DRAM Plus (DRAM+) bellek dönemi geliyor. Yeni belleğin Almanya’da üretilmesi hedefleniyor.
    DRAM Plus bellek dönemi: DRAM performansında SSD benzeri depolama Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın yarı iletken endüstrisinde önemli bir adım daha atılıyor. Ferroelectric Memory Company (FMC) ve Neumonda, Almanya’da üretilecek yeni nesil bellek teknolojisi DRAM+ (DRAM Plus) için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda Avrupa’nın küresel bellek pazarında söz sahibi olması açısından da kritik öneme sahip.

    DRAM performansı, SSD benzeri depolama ile birleşiyor

    DRAM+ bellek, yüksek performanslı, düşük güç tüketimli ve kalıcı veri saklama yeteneğiyle, yapay zeka gibi veri yoğun uygulamalarda çığır açacak bir bellek çözümü olarak tanımlanıyor.

    DRAM Plus bellek dönemi: DRAM performansında SSD benzeri depolama Tam Boyutta Gör
    FMC tarafından geliştirilen DRAM+, geleneksel dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) hızını, SSD benzeri veri kalıcılığıyla birleştiriyor. Bu başarının ardında ise hafniyum oksit (HfO₂) bazlı ferroelektrik RAM (FeRAM) teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji, klasik DRAM’lerde kullanılan kondansatörü, enerji kesildiğinde dahi veriyi saklayabilen, geçici olmayan bir versiyonla değiştiriyor.

    Geçmişte PZT (kurşun zirkonat titanat) gibi malzemelerle geliştirilen FeRAM çözümleri, sınırlı kapasite ve düşük ölçeklenebilirlik nedeniyle büyük çaplı üretimde yetersiz kalıyordu. HfO₂ ise modern CMOS üretim süreçleriyle tam uyumlu, 10nm altı süreçlerde dahi yüksek verim sunabilen bir malzeme. Bu da FeRAM teknolojisinin gigabit ve hatta gigabayt düzeyine ulaşmasını mümkün kılıyor.

    DRAM Plus bellek dönemi: DRAM performansında SSD benzeri depolama Tam Boyutta Gör
    FMC’nin geliştirdiği DRAM+ belleklerin güvenilirliğini ve performansını test etme sürecinde, Neumonda’nın yenilikçi test platformları Rhinoe, Octopus ve Raptor devreye giriyor. Geleneksel test sistemlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle, daha detaylı analizler yapabilen bu platformlar, Almanya merkezli yeni bir bellek üretim ekosisteminin temel taşlarını oluşturuyor.

    DRAM+ belleklerin hedef uygulama alanları da oldukça geniş: Yapay zeka, otomotiv, endüstriyel sistemler, tüketici elektroniği ve tıp teknolojileri, FMC’nin vizyonunda öne çıkan sektörlerden sadece birkaçı. Bu da teknolojinin sadece Ar-Ge laboratuvarlarında kalmayıp, gerçek dünya kullanımına hızla entegre edileceği anlamına geliyor.

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    M
    moffaka 10 saat önce

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