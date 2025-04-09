DRAM Plus bellek geliyor: DRAM performansında SSD benzeri depolama

DRAM performansı, SSD benzeri depolama ile birleşiyor
DRAM+ bellek, yüksek performanslı, düşük güç tüketimli ve kalıcı veri saklama yeteneğiyle, yapay zeka gibi veri yoğun uygulamalarda çığır açacak bir bellek çözümü olarak tanımlanıyor.
Geçmişte PZT (kurşun zirkonat titanat) gibi malzemelerle geliştirilen FeRAM çözümleri, sınırlı kapasite ve düşük ölçeklenebilirlik nedeniyle büyük çaplı üretimde yetersiz kalıyordu. HfO₂ ise modern CMOS üretim süreçleriyle tam uyumlu, 10nm altı süreçlerde dahi yüksek verim sunabilen bir malzeme. Bu da FeRAM teknolojisinin gigabit ve hatta gigabaytdüzeyine ulaşmasını mümkün kılıyor.
DRAM+ belleklerin hedef uygulama alanları da oldukça geniş: Yapay zeka, otomotiv, endüstriyel sistemler, tüketici elektroniği ve tıp teknolojileri, FMC’nin vizyonunda öne çıkan sektörlerden sadece birkaçı. Bu da teknolojinin sadece Ar-Ge laboratuvarlarında kalmayıp, gerçek dünya kullanımına hızla entegre edileceği anlamına geliyor.
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