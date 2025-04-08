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    Micron’un ek gümrük vergilerini faturalara yansıtacağı bildirildi

    ABD’li çip üreticisi Micron, Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri nedeniyle bazı ürünlerine 9 Nisan'dan itibaren ek ücret yansıtacak. Şirket, maliyeti doğrudan müşterilere yansıtmayı planlıyor.
    Micron’un ek gümrük vergilerini faturalara yansıtacağı bildirildi Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli bellek çip üreticisi Micron Technology, 9 Nisan itibarıyla bazı ürünlerine ek ücret getireceğini ABD’li müşterilerine bildirdi. Şirketin bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle alındı. Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgilere göre, Micron bu maliyeti doğrudan müşterilere yansıtma kararı aldı.

    SSD ve bellekler etkilenecek

    Micron’un üretim altyapısının büyük bölümü Asya’da yer alıyor. Çin, Tayvan, Japonya, Malezya ve Singapur’daki tesislerden yapılan sevkiyatlar, Trump’ın yeni tarifeleriyle hedef haline geldi. Her ne kadar yarı iletkenler bu vergilerden muaf tutulsa da, bellek modülleri ve katı hal sürücüleri (SSD) gibi ürünler ek gümrük vergisine tabi olacak. Bu ürünler; otomobillerden dizüstü bilgisayarlara, veri merkezi sunucularından tüketici elektroniğine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

    Micron, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mektubunda, bu ürün gruplarında uygulanacak tarifelerin, fiyatlara ek bir ücret olarak yansıtılacağını belirtti. Bu tutum, şirketin 21 Mart’ta yaptığı mali sonuçlar toplantısında dile getirilmiş ve Micron, etkilenen alanlarda “maliyeti müşteriye yansıtacağız” demişti.

    Artan maliyetler müşterilere yansıtılıyor

    Öte yandan şirket, Mart ayı sonunda da beklenmedik bir talep artışı nedeniyle ürünlerine zam yapacağını açıklamıştı. Yeni gelişmeler, Micron’un ardı ardına gelen maliyet artışlarını doğrudan müşterilere yansıttığını gösteriyor.

    Trump’ın açıkladığı yeni ticaret politikası, sadece ABD ekonomisinde değil, küresel ölçekte de ciddi yankılar uyandırdı. Çin'in misilleme tarifeleri ve artan belirsizlik, küresel bir ticaret savaşı ve durgunluk endişesini beraberinde getirdi.

    Yeni tarifeler kapsamında, 6 Nisan Cumartesi gününden itibaren ABD Gümrük yetkilileri birçok ülkeden gelen ürünlerden yüzde 10 oranında vergi toplamaya başladı. 9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ise bazı ülkeler için bu oranlar yüzde 11 ila yüzde 50 arasında değişen “karşılıklı” tarifelerle daha da artacak. Yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte, teknoloji şirketlerinin önünde artık iki seçenek var: Ya ek maliyeti üstlenip kar marjını düşürecekler, ya da bu maliyeti son kullanıcıya yansıtacaklar.

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