ADATA'dan yeni oyuncu kasası: XPG Battlecruiser

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım dünyasının önemli isimlerinden ADATA, oyun ve performans tutkunlarına yönelik XPG markasıyka yepyeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli dört tarafı cam olan kasaya yakınan bakıyoruz.
ADATA'nın oyuncu ve yüksek performans tutkunlarına yönelik donanım geliştiren alt markası XPG, dört tarafı cam olan şık tasarımlı yeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli kasaya bu videoda yakından bakıyoruz.
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Kasa ve diğer parça incelemesi isteyen olursa youtube da gamersnexus yazsın eleman en iyi inceleyen adamdır sürekli arkadaşlar dostlar deyip boğmuyor nokta atışı yapıyor