ADATA'dan yeni oyuncu kasası: XPG Battlecruiser

Donanım dünyasının önemli isimlerinden ADATA, oyun ve performans tutkunlarına yönelik XPG markasıyka yepyeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli dört tarafı cam olan kasaya yakınan bakıyoruz.

ADATA'nın oyuncu ve yüksek performans tutkunlarına yönelik donanım geliştiren alt markası XPG, dört tarafı cam olan şık tasarımlı yeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli kasaya bu videoda yakından bakıyoruz.