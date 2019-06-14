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ADATA'dan yeni oyuncu kasası: XPG Battlecruiser

1 hf.
1,4b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının önemli isimlerinden ADATA, oyun ve performans tutkunlarına yönelik XPG markasıyka yepyeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli dört tarafı cam olan kasaya yakınan bakıyoruz.
ADATA'nın oyuncu ve yüksek performans tutkunlarına yönelik donanım geliştiren alt markası XPG, dört tarafı cam olan şık tasarımlı yeni bir kasa hazırladı. Battlecruiser isimli kasaya bu videoda yakından bakıyoruz. 

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ertech26 1 hf. en beğenilen
Erdi beyin önkısmı çıkarması çok kolay diyip oradaki elemanın çıkartıkdan sonra geri takamaması....
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DH Misafiri 4 gün
Hava girişi sıkıntı gibi gözüküyor ilk çıkan mastercase ler gibi olmaz umarım firma için kötü olur .kaldıki Nzxt dururken bunu alan olursa şaşarım
Kasa ve diğer parça incelemesi isteyen olursa youtube da gamersnexus yazsın eleman en iyi inceleyen adamdır sürekli arkadaşlar dostlar deyip boğmuyor nokta atışı yapıyor
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burrnn 1 hf.
kasa biraz cooler master mastercase e benziyor.
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ertech26 1 hf. en beğenilen
Erdi beyin önkısmı çıkarması çok kolay diyip oradaki elemanın çıkartıkdan sonra geri takamaması....
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massacrer 1 hf. ertech26
Harika cidden ya. Daha fazla rezil olmayalım diye yayını keser gibi olmuş.



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