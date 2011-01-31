A-Data oyuncular için 8GB kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırladı

Bellek üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan A-Data, ürün gamına oyuncular için hazırladığı iki yeni DDR3 kit ekledi. XPG Gaming V2.0 serisinin bir parçası olan 8GB kapasiteli yeni kitler, modeline göre 1866MHz ve 2133MHz'de görev yapıyorlar. 9-11-9-27 zamanlarıyla 1.65v geriliminde görev yapan kitler, bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre ile daha iyi soğutma ve sinyal iletimi sunuyorlar. Alüminyum yapılı soğutucu ile desteklenen kitler, A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Her ikisi de çift kanal formunda olan yani 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan yeni kitlerden 1866MHz hızında çalışan model 125 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.