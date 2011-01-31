Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data oyuncular için 8GB kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
13
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan A-Data, ürün gamına oyuncular için hazırladığı iki yeni DDR3 kit ekledi. XPG Gaming V2.0 serisinin bir parçası olan 8GB kapasiteli yeni kitler, modeline göre 1866MHz ve 2133MHz'de görev yapıyorlar. 9-11-9-27 zamanlarıyla 1.65v geriliminde görev yapan kitler, bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre ile daha iyi soğutma ve sinyal iletimi sunuyorlar. Alüminyum yapılı soğutucu ile desteklenen kitler, A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Her ikisi de çift kanal formunda olan yani 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan yeni kitlerden 1866MHz hızında çalışan model 125 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
notebook için 4x2 toplam 8 gb ddr3 s-dimm en iyisi :D ram upgrade yaptım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
2 gbtan 6 gb2a geçtim hiç bişey değişmedi pcde oyunlarda ama bi rahatlık veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 8 yıl
şu ömür boyu garanti olayı çok can sıkıcı bir satış politikası olmaya başladı hangi bellek ömür boyu kullanılıyor bana açıklar mısınız daha 1 yıl önce ddr2 bellek ler hız aşırtma ile geliyordu şimdi ddr5 bekleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_SeRHaT_ 8 yıl
Beni böyle 8 GB oyunları ile kandıramazlar. Çıkarsınlar karşıma 2400 MHz CL7 o zaman takdir edeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
herkes ram derdine düşmüş.16 gb taksanız ne olucak.harddisk load olduktan sonra.harddisk kimse önemsemıyor ama oyunlarda ilk aklınıza gelecek şey harddisk olmalı...gerçekten oyuncuysanız. benim önerim:4 gb ram en fazla yeterli oyun için,yanınada güzel bi raid disk yada ssd. en kötü wd black olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
normal kullanıcılar için şimdilik gereksiz olabilir hardcore oyuncular için arkadaşında dediği gibi diske yazmayı kapatırsanız oyun çok daha seri yüklenir vs..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PcCoLLiC 8 yıl
Oyuncular için 8GB
Cebimizi boşaltıcaklarya... 8GB Bellek'İn max 4-5GB gbını kullanılırlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 8 yıl
harddiske yazmayı kapatınca 4gb ram crysis açılır açılmaz doluyor neden bahsediyorsunuz tabi yetmez düşük kapasite o yüzden 6-8-12 gb şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl

spaydix
harddiske yazmayı kapatınca 4gb ram crysis açılır açılmaz doluyor neden bahsediyorsunuz tabi yetmez düşük kapasite o yüzden 6-8-12 gb şart

Nasıl kapatacağız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lzerk 8 yıl
bende sizin gibi düşünüyordum ama bırakın 8 GB'dı, 12-16GB Ram kullanan kişiler var (oyun için) adamlar online oyunlarda karakter geliştirip satmak için, aynı oyundan 20-30 tane açıp karekter geliştiriyor... 10-12GB ram yiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 8 yıl

lzerk

bende sizin gibi düşünüyordum ama bırakın 8 GB'dı, 12-16GB Ram kullanan kişiler var (oyun için) adamlar online oyunlarda karakter geliştirip satmak için, aynı oyundan 20-30 tane açıp karekter geliştiriyor... 10-12GB ram yiyor


Senin dediğin oyunculuktan çıkmış ticariye girmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 8 yıl
Oyunculara 8 gb bellek hazırlamış


Yanlız Oyuncular o belleğin 4 gb tını ancak doldurur ve kullanırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj] 8 yıl Probook T101 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim