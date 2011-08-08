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AFOX düşük profilli Radeon HD 6850 modelini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AFOX düşük profilli Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi AFOX bir ilki gerçekleştirdi ve AMD'nin  HD 6850 modelini temel alan düşük profilli ekran kartını satışa sundu. Bilindiği üzere kısa boyutlu baskılı devreler daha çok giriş seviyesi ekran kartlarında kullanılmakta, bazı üreticiler zaman zaman daha üst seviye modelleri de bu boyutta sunabilmekte. Benzer bir adım atan AFOX firmasının yeni kartı özellikle kompakt boyutlu medya bilgisayarları için iddialı bir seçenek olacak gibi görünüyor. AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, çalışmak için ek güç girişine de ihtiyaç duymuyor.

AF6850-1024D5L seri numarasına sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart, çift fanlı özel soğutucu ile geliyor. Gürültü seviyesi hakkında net bir bilginin olmadığı soğutucunun kalınlığı itibariyle çift slot yer işgal eden ekran kartı, Unified Video Decoder 3.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor ayrıca Blu-ray 3D gibi yeni video teknolojileri için de donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.

Görüntü aktarımı için DisplayPort ve VGA konnektörlerini kullanan ekran kartı 150-160$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile Japonya pazarında satışa sunulurken diğer ükelerde çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. 
AFOX düşük profilli Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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AFOX düşük profilli Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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e1ektronick 8 yıl en beğenilen
sogutucu petegi daha SIK yapilip yukseklikten kacinilabilirdi, oyunlara gore performans sonuclari da olsaymis guzel olurdu. fiyati normal, dovizin su aralar yuksek olmasi kotu bir durum. ve burdaki kdv, itv, cdg, lys, kpss gibi vergilerden dolayi fiyati 2 katindan fazla olur diyorum.
sogutucu petegi daha SIK yapilip yukseklikten kacinilabilirdi, oyunlara gore performans sonuclari da olsaymis guzel olurdu. fiyati normal, dovizin su aralar yuk...
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bilalMW 8 yıl
soğutucu metal ısı dağıtıcı bölüm biraz kısa olsaydı tek slota sığarmı acaba?
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Master_Evil 8 yıl
satmaz
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Ethnicity 8 yıl
Bu ne abi hergün yeni bir marka türüyor :D
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Rusty 8 yıl
Tr ye gelse keşke bu kartlardan da ince kasa orta seviye pc hayalimi bir gerçekleştirebilsem :(
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Python 8 yıl
AFOX zaten tek slotlu 6850 yaptı afox-corp.com/... bakabilirsiniz,bu modelde ise daha çok media pc ler htpc ler için düşünülmüş vede yapılmış,bu kartta ise ek güç girişi bulunmamaktadır, tomshardware.de/... inceleme sitesinden pcb vede sogutucuya bakarsanız zaten anlayabilirsiniz.
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: mav1li
Kartın arka demiri düşük profile uygun değil.

Ben de onu yazmak için okuyordum sen yazmışsın ama alttaki arkadaş doğru demiş. Alçak profil demiri de kutu içeriğine ekliyorlaqr. Zaten sadece 2 vida tutuyor dikkat edersen. Onu söküp ufağını takarsın. Koymamazlık yapacak kadar salak değillerdir herhalde. Yoksa ne anlamı kalır low profile'ın.
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HaypurTiryading 8 yıl
M@U

Tek slot yer kaplayan bir tasarım olsaydı sanırım daha fazla ilgi çekerdi.


Düşük profilde soğutmak zaten zor olacağı için 6850 gibi bir kartı tek slotta çıkartmaları mümkün değil. Bende Hd2600 pro varken tek slot yüksek profilde cayır cayır yanıyorduki gerisini siz düşünün.

Hatta bu kart için iyi bir kasa bile şart. Resimlerde gözükmüyor ancak mutlaka bir güç grişi vardır.
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mav1li 8 yıl
Kartın arka demiri düşük profile uygun değil.
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Abazzers 8 yıl

mav1li

Kartın arka demiri düşük profile uygun değil.


arka demir değiştirilen birşey ve, büyük ihtimalle kutu içeriğinde vardır
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captaincato 8 yıl
tek slot gibi görünüyor fakat sadece kasanın arka paneline dışardan bakarsan resimdede görüldüğü gibi pek birşey değişmemiş yine 2 slot yer kaplıyor bu kart :)
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Volkanbaba 8 yıl
Fazla satılmayacak bir ürün
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pEgaTR 8 yıl
Saçma sapan bir şey bence ...
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