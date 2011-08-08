AFOX düşük profilli Radeon HD 6850 modelini satışa sundu

Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi AFOX bir ilki gerçekleştirdi ve AMD'nin HD 6850 modelini temel alan düşük profilli ekran kartını satışa sundu. Bilindiği üzere kısa boyutlu baskılı devreler daha çok giriş seviyesi ekran kartlarında kullanılmakta, bazı üreticiler zaman zaman daha üst seviye modelleri de bu boyutta sunabilmekte. Benzer bir adım atan AFOX firmasının yeni kartı özellikle kompakt boyutlu medya bilgisayarları için iddialı bir seçenek olacak gibi görünüyor. AMD'nin Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, çalışmak için ek güç girişine de ihtiyaç duymuyor.





AF6850-1024D5L seri numarasına sahip olan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart, çift fanlı özel soğutucu ile geliyor. Gürültü seviyesi hakkında net bir bilginin olmadığı soğutucunun kalınlığı itibariyle çift slot yer işgal eden ekran kartı, Unified Video Decoder 3.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor ayrıca Blu-ray 3D gibi yeni video teknolojileri için de donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor.





Görüntü aktarımı için DisplayPort ve VGA konnektörlerini kullanan ekran kartı 150-160$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile Japonya pazarında satışa sunulurken diğer ükelerde çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.