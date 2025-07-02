Nvidia GeForce 576.88 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, son grafik sürücülerinde yaşanan birden fazla sorunun ardından çalışmalarını hızlandırdı. Yakın tarihte paylaşılan hotfix'in ardından RTX 50 serisi odaklı yeni bir GeForce Game Ready sürücüsü 576.88 yayınlandı. Yeni güncelleme, daha fazla oyuna DLSS 4.0 desteği ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Nvidia GeForce 576.88 sürücüsü yayınlandı

Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.88 sürücüsü, Mecha BREAK, Diablo IV ve Monster Hunter Wilds için tam anlamıyla DLSS 4 desteği getiriyor. Ayrıca yeni sürücü hem masaüstü hem de laptop modelleri için yakın tarihte tanıtılan RTX 5050 ekran kartına destek ekliyor. Bunun dışında bazı küçük hata düzeltmeleri mevcut.

Düzeltilen hatalara gelirsek, oyunlarda NVIDIA Smooth Motion etkinleştirildiğinde GPU belleğinin biraz daha düşük hızlarda çalışması düzeltildi. Başka bir düzeltilen hata ise, Cyberpunk 2077'de DLSS Frame Generation etkinleştirildiğinde Uygulama Kaplaması kullanıldığında bazı dizüstü bilgisayarların donmasına neden oluyordu. Son olarak AMD Ryzen işlemcili bazı makinelere GeForce sürücüleri yüklenirken görülen siyah ekran hatası da düzeltildi.

Nvidia, GeForce GTX 700, 900 ve 10 serisine veda ediyor 1 gün önce eklendi

Nvidia 576.88 sürücüsüne (masaüstü) (mobil) bu linklerden veya NVIDIA uygulamasına giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Donanım Desteği

GeForce RTX 5050 masaüstü ve dizüstü bilgisayar

Game Ready

Mecha BREAK

Diablo IV (DLSS 4 güncellemesi)

Monster Hunter Wilds (DLSS 4 güncellemesi)

Bilinen Sorunlar

Cyberpunk 2077, yol izleme etkinleştirilmiş haldeyken ekran görüntüsü almak için Fotoğraf Modu kullanıldığında çöküyor [5076545]

Battlefield 2042: Oyun sırasında ışıkların etrafında rastgele kare eserler görünebilir [5284105]

World of Warcraft: ışın izleme etkinleştirildiğinde eserleri görüntüler [5273429]

Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 576.88 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: