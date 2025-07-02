Nvidia GeForce 576.88 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia GeForce 576.88 sürücüsü yayınlandı
Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.88 sürücüsü, Mecha BREAK, Diablo IV ve Monster Hunter Wilds için tam anlamıyla DLSS 4 desteği getiriyor. Ayrıca yeni sürücü hem masaüstü hem de laptop modelleri için yakın tarihte tanıtılan RTX 5050 ekran kartına destek ekliyor. Bunun dışında bazı küçük hata düzeltmeleri mevcut.
Düzeltilen hatalara gelirsek, oyunlarda NVIDIA Smooth Motion etkinleştirildiğinde GPU belleğinin biraz daha düşük hızlarda çalışması düzeltildi. Başka bir düzeltilen hata ise, Cyberpunk 2077'de DLSS Frame Generation etkinleştirildiğinde Uygulama Kaplaması kullanıldığında bazı dizüstü bilgisayarların donmasına neden oluyordu. Son olarak AMD Ryzen işlemcili bazı makinelere GeForce sürücüleri yüklenirken görülen siyah ekran hatası da düzeltildi.
Nvidia 576.88 sürücüsüne (masaüstü) (mobil) bu linklerden veya NVIDIA uygulamasına giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.
Donanım Desteği
- GeForce RTX 5050 masaüstü ve dizüstü bilgisayar
Game Ready
- Mecha BREAK
- Diablo IV (DLSS 4 güncellemesi)
- Monster Hunter Wilds (DLSS 4 güncellemesi)
Bilinen Sorunlar
- Cyberpunk 2077, yol izleme etkinleştirilmiş haldeyken ekran görüntüsü almak için Fotoğraf Modu kullanıldığında çöküyor [5076545]
- Battlefield 2042: Oyun sırasında ışıkların etrafında rastgele kare eserler görünebilir [5284105]
- World of Warcraft: ışın izleme etkinleştirildiğinde eserleri görüntüler [5273429]
- Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir [5278913]