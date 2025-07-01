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    RTX 50 SUPER modelleri sızdırıldı: 24 GB VRAM ve daha fazlası

    Nvidia, RTX 50 serisini SUPER modellerle yeniliyor. Yeni kartlar, özellikle VRAM kapasitesi, TGP değerleri ve CUDA çekirdek sayısında artış sunacak. İşte detaylar...

    RTX 50 SUPER modelleri sızdırıldı: 24 GB VRAM ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 50 serisine yönelik eleştirilerin ardından Nvidia, seriyi "SUPER" takısı taşıyan güncellenmiş modellerle yenilemeye hazırlanıyor. Buna göre RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER olmak üzere üç yeni modelin daha yolda olduğu doğrulanmıştı. Son olarak yeni kartların teknik detayları da belli oldu. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super ve RTX 5070 Super

    Paylaşılan detaylara göre RTX 5080 SUPER, 10.752 CUDA çekirdeğine, 24 GB GDDR7 belleğe ve 256-bit bellek veri yoluna sahip olacak. Boost saat hızının 3 GHz seviyesine ulaşacağı belirtilen kart, 415W TGP ile çıkacak. Ayrıca, 32Gbps hızında GDDR7 bellekler sayesinde 1.024 GB/s bellek bant genişliğine ulaşması bekleniyor. 

    Serinin diğer dikkat çeken modeli RTX 5070 Ti SUPER ise, 8.960 CUDA çekirdeği, 24 GB GDDR7 bellek ve 256-bit veri yolu ile geliyor. 350W TGP değeri, mevcut 5070 Ti modeline kıyasla 50W'lık bir artışı temsil ediyor. Bellek tarafında ise yüzde 50 oranında bir yükseltme söz konusu. CUDA sayısı ve bant genişliği ise mevcut modelle aynı kalıyor.

    RTX 50 Super Serisi
    GPU GeForce RTX 5080 RTX 5080 SUPER GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 RTX 5070 SUPER
    Mimari Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
    CUDA 10752 10752 8960 8960 6144 6400
    Tensor 330 (5. nesil) 330 (5. nesil) 280 (5. nesil) 280 (5. nesil) 192 (5. nesil) 200 (5. nesil)
    Ray Tracing Core 84 (4. nesil) 84 (4. nesil) 70 (4. nesil) 70 (4. nesil) 48 (4. nesil) 50 (4. nesil)
    GPU Boost Clock 2617 MHz -? 2452 MHz -? 2512 MHz -?
    Bellek 16GB GDDR7 24GB GDDR7 16GB GDDR7 24GB GDDR7 12GB GDDR7 18GB GDDR7
    Bellek Arayüzü 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit 192 Bit
    Bant Genişliği 960 GB/sn 1024 GB/sn 896 GB/sn 896 GB/sn 672 GB/sn 672 GB/sn
    TGP 360W 415W 300W 350W 250W 275W

    En uygun fiyatlı SUPER modelin ise RTX 5070 SUPER olacağı öngörülüyor. Bu kartın 6.400 CUDA çekirdeği, 18 GB GDDR7 belleği ve 192-bit veri yolu ile geleceği belirtiliyor. TGP ise 275W seviyesinde olacak. Mevcut RTX 5070 modeline göre yüzde 50’lik VRAM artışı sunacak olan bu modelin, özellikle fiyat/performans arayan kullanıcılar için öne çıkması muhtemel.

    Henüz tanıtım tarihi resmiyet kazanmış değil ancak iddialar, Nvidia'nın bu kartları Computex 2025 civarında duyurabileceği yönünde. Sonuç olarak RTX 50 SUPER serisi, özellikle VRAM bölümünde yapılan eleştirileri çözmeyi planlıyor. Ancak özellikle fiyat rekabetinde ne kadar başarılığı olacağını görmek için beklememiz gerek. 

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