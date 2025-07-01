RTX 50 SUPER modelleri sızdırıldı: 24 GB VRAM ve daha fazlası

RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super ve RTX 5070 Super
Paylaşılan detaylara göre RTX 5080 SUPER, 10.752 CUDA çekirdeğine, 24 GB GDDR7 belleğe ve 256-bit bellek veri yoluna sahip olacak. Boost saat hızının 3 GHz seviyesine ulaşacağı belirtilen kart, 415W TGP ile çıkacak. Ayrıca, 32Gbps hızında GDDR7 bellekler sayesinde 1.024 GB/s bellek bant genişliğine ulaşması bekleniyor.
Serinin diğer dikkat çeken modeli RTX 5070 Ti SUPER ise, 8.960 CUDA çekirdeği, 24 GB GDDR7 bellek ve 256-bit veri yolu ile geliyor. 350W TGP değeri, mevcut 5070 Ti modeline kıyasla 50W'lık bir artışı temsil ediyor. Bellek tarafında ise yüzde 50 oranında bir yükseltme söz konusu. CUDA sayısı ve bant genişliği ise mevcut modelle aynı kalıyor.
|GPU
|GeForce RTX 5080
|RTX 5080 SUPER
|GeForce RTX 5070 Ti
|RTX 5070 Ti SUPER
|GeForce RTX 5070
|RTX 5070 SUPER
|Mimari
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|CUDA
|10752
|10752
|8960
|8960
|6144
|6400
|Tensor
|330 (5. nesil)
|330 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|192 (5. nesil)
|200 (5. nesil)
|Ray Tracing Core
|84 (4. nesil)
|84 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|48 (4. nesil)
|50 (4. nesil)
|GPU Boost Clock
|2617 MHz
|-?
|2452 MHz
|-?
|2512 MHz
|-?
|Bellek
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|12GB GDDR7
|18GB GDDR7
|Bellek Arayüzü
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|192 Bit
|192 Bit
|Bant Genişliği
|960 GB/sn
|1024 GB/sn
|896 GB/sn
|896 GB/sn
|672 GB/sn
|672 GB/sn
|TGP
|360W
|415W
|300W
|350W
|250W
|275W
En uygun fiyatlı SUPER modelin ise RTX 5070 SUPER olacağı öngörülüyor. Bu kartın 6.400 CUDA çekirdeği, 18 GB GDDR7 belleği ve 192-bit veri yolu ile geleceği belirtiliyor. TGP ise 275W seviyesinde olacak. Mevcut RTX 5070 modeline göre yüzde 50’lik VRAM artışı sunacak olan bu modelin, özellikle fiyat/performans arayan kullanıcılar için öne çıkması muhtemel.
Henüz tanıtım tarihi resmiyet kazanmış değil ancak iddialar, Nvidia'nın bu kartları Computex 2025 civarında duyurabileceği yönünde. Sonuç olarak RTX 50 SUPER serisi, özellikle VRAM bölümünde yapılan eleştirileri çözmeyi planlıyor. Ancak özellikle fiyat rekabetinde ne kadar başarılığı olacağını görmek için beklememiz gerek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: