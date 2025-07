GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın orta segment ekran kartı ailesine katılacak olan GeForce RTX 5050 modeli için bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Son olarak Temmuz ortasında planlanan lansman öncesinde ekran kartına ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Inno3D tarafından yapılan paylaşımlara göre, hem sentetik hem de oyun testlerinde beklenenden yavaş. İşte ön rakamlar...

GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi

Paylaşılan sonuçlara göre RTX 5050, özellikle Steel Nomad, Port Royal ve Fire Strike testlerinde RTX 4060 ile benzer bir çizgide yer alıyor. Oyun tarafında ise Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn ve Assassin’s Creed Valhalla gibi yapımlarda RTX 4060'ın gerisinde kalıyor. Sadece Far Cry 6'da benzer bir performans sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Inno3D'nin çift fanlı özel modeli, 2.6 GHz saat hızına ulaşırken GPU sıcaklığı 65 derece, bellek sıcaklığı ise 66 dereceye çıkıyor. Tüm test boyunca güç tüketimi 130W seviyesinde kalmış. Bu değerler, RX 9060 XT’nin 3.46 GHz’e çıkabildiği ve 199W altında kaldığı değerlere kıyasla oldukça düşük.

RTX 5050 249 dolar seviyesinden satışa çıkacak. Ancak benzer fiyata Intel'in Arc B580 (12 GB) ve B570 (10 GB) modelleri gibi daha yüksek bellek kapasitesine sahip alternatifler mevcut. Üstelik 299-349 dolar aralığında sunulması beklenen RX 9060 XT, performansıyla daha verimli bir seçenek konumunda.

Aslına bakacak olursak, RTX 5050'nin anlamlı bir tercih olabilmesi için fiyatının 199 dolar seviyesine düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem AMD hem de Intel'in alt segment çözümleri ezici üstünlük kurabilir.

GeForce RTX 5050

GPU: GB207

GB207 CUDA Çekirdeği: 2560

2560 Bellek Kapasitesi: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Bellek Hızı: 20 Gbps

20 Gbps Bellek Veri Yolu: 128-bit

128-bit Bant Genişliği: 320 GB/s

320 GB/s TDP (Toplam Güç Tüketimi): 130W

130W Taban Saat Hızı: 2.31 GHz

2.31 GHz Boost Saat Hızı: 2.57 GHz

