GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi
Paylaşılan sonuçlara göre RTX 5050, özellikle Steel Nomad, Port Royal ve Fire Strike testlerinde RTX 4060 ile benzer bir çizgide yer alıyor. Oyun tarafında ise Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn ve Assassin’s Creed Valhalla gibi yapımlarda RTX 4060'ın gerisinde kalıyor. Sadece Far Cry 6'da benzer bir performans sunabiliyor.
RTX 5050 249 dolar seviyesinden satışa çıkacak. Ancak benzer fiyata Intel'in Arc B580 (12 GB) ve B570 (10 GB) modelleri gibi daha yüksek bellek kapasitesine sahip alternatifler mevcut. Üstelik 299-349 dolar aralığında sunulması beklenen RX 9060 XT, performansıyla daha verimli bir seçenek konumunda.
Aslına bakacak olursak, RTX 5050'nin anlamlı bir tercih olabilmesi için fiyatının 199 dolar seviyesine düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem AMD hem de Intel'in alt segment çözümleri ezici üstünlük kurabilir.
GeForce RTX 5050
- GPU: GB207
- CUDA Çekirdeği: 2560
- Bellek Kapasitesi: 8 GB GDDR6
- Bellek Hızı: 20 Gbps
- Bellek Veri Yolu: 128-bit
- Bant Genişliği: 320 GB/s
- TDP (Toplam Güç Tüketimi): 130W
- Taban Saat Hızı: 2.31 GHz
- Boost Saat Hızı: 2.57 GHz