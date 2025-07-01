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    GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

    RTX 5050’in ilk test sonuçları paylaşıldı. 249 dolarlık fiyat etiketiyle gelen model, RTX 4060’ın gerisinde kalıyor ve RX 9060 XT karşısında zorlanıyor. İşte detaylar...

    GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın orta segment ekran kartı ailesine katılacak olan GeForce RTX 5050 modeli için bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Son olarak Temmuz ortasında planlanan lansman öncesinde ekran kartına ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Inno3D tarafından yapılan paylaşımlara göre, hem sentetik hem de oyun testlerinde beklenenden yavaş. İşte ön rakamlar...

    GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi

    Paylaşılan sonuçlara göre RTX 5050, özellikle Steel Nomad, Port Royal ve Fire Strike testlerinde RTX 4060 ile benzer bir çizgide yer alıyor. Oyun tarafında ise Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn ve Assassin’s Creed Valhalla gibi yapımlarda RTX 4060'ın gerisinde kalıyor. Sadece Far Cry 6'da benzer bir performans sunabiliyor.

    GeForce RTX 5050 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Inno3D'nin çift fanlı özel modeli, 2.6 GHz saat hızına ulaşırken GPU sıcaklığı 65 derece, bellek sıcaklığı ise 66 dereceye çıkıyor. Tüm test boyunca güç tüketimi 130W seviyesinde kalmış. Bu değerler, RX 9060 XT’nin 3.46 GHz’e çıkabildiği ve 199W altında kaldığı değerlere kıyasla oldukça düşük.

    RTX 5050 249 dolar seviyesinden satışa çıkacak. Ancak benzer fiyata Intel'in Arc B580 (12 GB) ve B570 (10 GB) modelleri gibi daha yüksek bellek kapasitesine sahip alternatifler mevcut. Üstelik 299-349 dolar aralığında sunulması beklenen RX 9060 XT, performansıyla daha verimli bir seçenek konumunda.

    Aslına bakacak olursak, RTX 5050'nin anlamlı bir tercih olabilmesi için fiyatının 199 dolar seviyesine düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde hem AMD hem de Intel'in alt segment çözümleri ezici üstünlük kurabilir. 

    GeForce RTX 5050

    • GPU: GB207
    • CUDA Çekirdeği: 2560
    • Bellek Kapasitesi: 8 GB GDDR6
    • Bellek Hızı: 20 Gbps
    • Bellek Veri Yolu: 128-bit
    • Bant Genişliği: 320 GB/s
    • TDP (Toplam Güç Tüketimi): 130W
    • Taban Saat Hızı: 2.31 GHz
    • Boost Saat Hızı: 2.57 GHz
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