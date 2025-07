AMD Adrenalin 25.6.3 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 25.6.3 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor?

AMD Adrenalin 25.6.3 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 25.6.3 sürücüsü, 2 yeni FSR 4 desteği, çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler içeriyor. Buna göre FSR 4.0, Grand Theft Auto 5 Enhanced ve Monster Hunter Wilds için erişilebilir hale geldi.

Çözülen sorunlara gelirsek, RX 9000 serisinde DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws ve STALKER 2: Heart of Chornobyl oyunlarında FSR 4.0'ın açılmasını engeleyen bir dizi sorun çözülüyor. Ayrıca The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'da yaşanan doku titreme sorunu da yine sürücü ile düzeltilmiş olacak.

Devam eden sorunlar arasında ise, RX 7000 serisinde VR titremesi, Cyberpunk 2077 oynarken sistem veya uygulamada aralıklı çökmeler, Monster Hunter Wilds oynarken ara sıra uygulama çökmesi gibi sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.6.3 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

FSR 4.0 Desteği

Monster Hunter Wilds

Grand Theft Auto V Enhanced

Çözülen sorunlar:

Radeon™ RX 9000 serisi grafik ürünlerinde DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws ve STALKER 2: Heart of Chornobyl oynarken AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 (FSR 4) etkin değildir.

Radeon™ RX 7650 GRE grafik ürünlerinde Black Myth: WuKong oynarken aralıklı sistem veya uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.

AMD FidelityFX™ Super Resolution etkinleştirilmiş Radeon™ RX 9070 XT'de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.

Bilinen sorunlar:

Radeon™ RX 7000 serisi gibi bazı AMD Radeon™ Grafik Ürünlerinde 80 Hz veya 90 Hz yenileme hızında bazı VR kulaklıklarla oyun oynarken takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak yenileme hızını değiştirmeleri önerilir.

Radeon™ RX 7000 serisi ve Radeon™ RX 9000 serisi gibi bazı AMD Radeon™ Grafik Ürünlerinde Cyberpunk 2077 oynarken sistem veya uygulamada aralıklı çökmeler gözlemlenebilir.

Radeon™ Anti-Lag ve Instant Replay etkinleştirildiğinde Monster Hunter Wilds oynarken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı görülebilir.

Bazı AMD Grafik Ürünlerinde Call of Duty®: Warzone™ Sezon 03 'Verdansk' haritasını oynarken takılmalar gözlemlenebilir.

Chrome'da 4K çözünürlüklü YouTube videoları oynatılırken takılma ve beklenenden düşük performans gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak videoları tam ekran oynatmaları önerilir.

