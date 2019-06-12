AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2

Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?

Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?

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