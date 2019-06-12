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AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2

1 hf.
3,2b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu? 
Yayın akışı: 
02:31 inceleme

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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
tam bir youtuber oldun umarım yakında çamtamda ne var videosu çekmezsin :)
Yanıtla +11
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koyunsayar 1 hf.
Kulaklıkta müziği otomatik durdurma başlatma özelliği var. Yani kafandan alırsan müzik otomatik duruyor kafana takarsan müzik otomatik tekrar başlıyor. İnceleme yapıyorsunuz bunları siteden de bakabilirdiniz. Gönderene ve izleyene biraz saygı
Kulaklıkta müziği otomatik durdurma başlatma özelliği var. Yani kafandan alırsan müzik otomatik duruyor kafana takarsan müzik otomatik tekrar başlıyor. İncelem...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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serdar_k 1 hf.
kulaklık inceleme videosu diye giriyoruz oda toplama videosu çıkıyor
Yanıtla +6
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e1ektronick 1 hf.
Enis KİRAZOĞLU: Spotify'dan müzik açmadım, ses kalitesini ondan kötü hissettim.
Daha önce indirdiğim otomatik olarak açılan müziği dinlediğim için böyle oldu.
Mesut ÇEVİK: Arkadaşının indirdikleri müziklerden bahsediyorsun umarım.
Enis KİRAZOĞLU: Ulan ben neden böyle aptalca bir yorum yaptım dedim kendime? Yok. Bu, hani Youtube üzerinden böyle...
Mesut ÇEVİK: Yalnız bu kulaklıklar çok hafif, televizyon için...
Ben: Spotify uygulamasından bile şüpelendim şimdi. Doğru söyleyin, programı kırık kullanıyorsunuz değil mi?
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kraix 1 hf.
Valla kim ne derse desin ben gayette eğlendim videoyu izlerken.
Bu kulaklığı alacak değilim artı buna bir kulaklık incelemesi olarak bakmadım. Bildiğin kutu açılış videosu ve eğlenceli bir şekilde anlatıldı.
Acımasızca yorumlar yapan şahısları cidden kınıyorum.
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muticoo 1 hf.
adam saçları yaptırdı. youtuber oldu. yazılan eleştirilere katılıyorum. kan kaybetmeye devam eden bir platform.
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carloska 1 hf.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

DH kaç para alır
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DreamSs 1 hf.
Kulaklık açlışından çok Enis'in açılışı olmuş. Askerden gelen Enis'in kutu açlışı :) adam video çekmeyi özlemiş belli
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frkgkc 1 hf.
Mesut abi yi kaybediyoruz mayday mayday
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koyunsayar 1 hf.
Kulaklıkta müziği otomatik durdurma başlatma özelliği var. Yani kafandan alırsan müzik otomatik duruyor kafana takarsan müzik otomatik tekrar başlıyor. İnceleme yapıyorsunuz bunları siteden de bakabilirdiniz. Gönderene ve izleyene biraz saygı
1 Yanıt Yanıtla +7
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Speed-Step 1 hf. koyunsayar
İşte bir çalışıyor bir çalışmıyor ona bakıyoruz biz de :D
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azgın muhalif 1 hf. yeni yorumcu
mesut api oda turu istiyoruz ne zaman gelecek
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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
tam bir youtuber oldun umarım yakında çamtamda ne var videosu çekmezsin :)
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serdar_k 1 hf.
kulaklık inceleme videosu diye giriyoruz oda toplama videosu çıkıyor
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