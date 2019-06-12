AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2

Genel Yayın Yönetmeni
Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
Ofis taşıma işlemi devam ediyor. Fakat bugün stüdyoyu toplayıp bir ürün incelemesi çekmem gerekli. Konuğum Samsung AKG Y500 Bluetooth kulaklık. Bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
Yayın akışı:
02:31 inceleme
Paylaş Tweetle
Daha önce indirdiğim otomatik olarak açılan müziği dinlediğim için böyle oldu.
Mesut ÇEVİK: Arkadaşının indirdikleri müziklerden bahsediyorsun umarım.
Enis KİRAZOĞLU: Ulan ben neden böyle aptalca bir yorum yaptım dedim kendime? Yok. Bu, hani Youtube üzerinden böyle...
Mesut ÇEVİK: Yalnız bu kulaklıklar çok hafif, televizyon için...
Ben: Spotify uygulamasından bile şüpelendim şimdi. Doğru söyleyin, programı kırık kullanıyorsunuz değil mi?
Bu kulaklığı alacak değilim artı buna bir kulaklık incelemesi olarak bakmadım. Bildiğin kutu açılış videosu ve eğlenceli bir şekilde anlatıldı.
Acımasızca yorumlar yapan şahısları cidden kınıyorum.
DH kaç para alır