AMD FX 6100 Bulldozer İşlemci Video İnceleme

Haber Editörü
| Sistemimin bazı parçalarını yenileyeceğim ve sanırım bu işlemciye yöneleceğim,internette sıfırı 250Tl ye bulunuyor,hatta 230tlye bile görmüştüm ama dolar biraz yükselince artmış fiyatı işlemcinin
akakce.com/...
şuanki işlemci hala core2duo...
şimdi bu işlemciyi i5 serisi ile karşılaştırmak mantıksız 450-500 den aşağı değil i5ler...
|[Kunye=]
|Bu kadar laf atılıyor amd fx 6100'e ama karşılaştırıldığı işelmciler 2 kat daha pahalı neden kimse intelin aynı fiyattaki işlemcileriyle karşılaştırmıyor?
Peki ya ben 1400 tl ile amd fx 6100 işlemcili sistemle her oyunu highda rahatda oynayabiliyorum?
Dark Falcon
intel i3 2130 = pII X4 965
|Bilgisayarımın AMD Phenom X4 2 840 3.2 ghz hızındaki işlemcisi AMD FX 6100 6 çekirdekli işlemciyi AİDA64 Cpu Queen testinde geçiyor.
Bilgi olarak overclcok yapmadım bilgisayarımda 2 adet 2gb ddr3 1333mhz bellek var
Bilgisayarımdaki AMD Phenom X4 2 3.2 ghz işlemci kendi yaptığım testte Aida64 cpu queen testinde 23.000-24.000 civarında puan aldı ve Donanımhaber incelemesinde AMD FX-6100 6 çekirdekli işlemci Aida64 Cpu Queen testinde 21.299 puan alıyor garip olmuş.
|Fiyatlar bu kadar yüksek olduğu sürece kendimizi kandırmaktan başka bir çaremiz yok kusura bakmayın amd kullanan biri olarak bunu söylüyorum
| amaç oyunsa alınabilecek en uygun işlemci şuana kadar deneyipte açmadığı bir oyun olmadı ve full ayarda saatlerce oynuyorum performans kaybı hiç hissetmiyorum ısınma konusunda kasa içinde ve işlemci de ayrıca alınmış bir fan yok kutusunun içinde gelen orjinal fanı takılı ısınma sorunu yok denecek kadar az.
sonuç olarak isterse celeron600 fx6100'ü performans olarak geçsin benim işimi gördükten sonra ki fazlasıyla görüyor sıkıntı yok
|Iyi 3570k incelemesi de isteriz.
|fx6100 falan hikaye.en iyisi fx8150.fx i i7 3960x ile yarıştırsak yine fx galip gelir.Çünkü 8 çekirdek.intelin çakma sanal çekirdeklerinden değil.Dünyanın en güçlü işlemci fx dir.Zaten testlerde gösteriyor.i7 hikaye fx şahane
|bu işlemciyi linux platformunda kulanıyorum işlemcisine güvenen varsa gelsin:) win 7 için bişe demiyorum
|hey gözünü sevdiğimin 2500k'sı . İnceleme boyunca gayet iyidi. i5 2500k gerek f/p konusunda olsun. gerek oyun ve oc performansı olsun alınabilecek bir işlemci.
Hangi paralel evrende sıkıştın kaldın ?
Demek ki neymiş, çekirdek mimarisi iyi olmadıktan sonra 6 çekirdek hayvan gibi cache bellek koysan da fayda etmiyormuş.
Çıkıp bir kere de : "Yahu adamlar daha az bitle bizi geçiyorlar, daha az çekirdekle 6 çekirdeğimizi haşat ediyorlar" diyemiyorlar.
Gelsin eksiler