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AMD Godavari'ye ilk bakış: Fusion A10-7870K işlemcisi ve performans potansiyeli

3 yıl
77,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion ailesi serinin en güçlü üyesi ile güncellendi. Godavari kodlu A10-7870K işlemcisi sahip olduğu özellikler ve DirectX 12 ile tam uyum gibi gelecek vaad eden yetenekleriyle kendi fiyat segmentinde heyecan verici bir çözüm. İşlemcinin tüm detayları, örnek sistem özellikleri ve oyun performans potansiyeli gibi merak edilen konuların tamamı videouzda. 
 

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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Işte bu abi, telefon nereye kadar bu tarz harika.
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sonic33 3 yıl
Cok sukur sonunda bir donanim incelemesi geldi. Sitenin adini telefonhaber yapinda tam olsun bari
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fantomasds 3 yıl
İşlemcileri eleştren arkadaşlar, pcde iyi bir oyun deneyiminin kuralı işlemciye verdiğin miktarın aynısını ekkran kartına da vermektir. Bütçene göre 100 $ lık işlemci alıyosan 100 $ lık da ekran kartı almalısın. 200$ için 200+lık ekran kartı gibi. Çevremde intel hayranı olup saçma işler yapanları görüyorum. Sadece i7 işlemci olsun deyip Intel Core i7 4790K işlemci alan birisi (1200 lira civarı) nvidia gt630 işlemcili ekran kartı alıyor. (160 lira) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yok bilgisayarı ofis için alacağım çocuklar ödev yapsın diye alacağım diyorsanız işte o zaman AMD çözümleri imdadınıza yetişiyor. 155 liraya aldığınız AMD A6 5400K içinden birde radeon 7450 ekran kartı çıkıyor.155 liralık ek bütçe ayırsanız radeon 6570 gibi eski nesil bir kart alabilirsiniz. Performansı belki biraz daha iyidir harici olmasının etkisiyle. Bu dahili grafikli kartla oyunları 1280*720 de gayet iyi oynarsınız. Zaten çoğu kullanıcıda hala 18.5" 1368*768 çözünürlüğünde monitör var.
Ayrıca şu da unutulmamalı AMD olmasa siz hala Pentiumlara dünyanın parasını veriyor olurdunuz. Rekabet iyidir.
İşlemcileri eleştren arkadaşlar, pcde iyi bir oyun deneyiminin kuralı işlemciye verdiğin miktarın aynısını ekkran kartına da vermektir. Bütçene göre 100 $ lık i...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu işlemcinin özellikle 2400 hz bellek desteği ve asimetrik render özelliği ileriye dönük bir seçenek olmasını sağlıyor. Özellikle render işleme konusunda 9000 serisi fx işlemcilerindede amd iddalıydı, i7 serisi bir işlemci bile alsanız bu konuda 7870k bu konuda avantaj sağlıyor. Asıl bomba amd nin fx serisinin yerini alıcak olan yeni apu ları, yeni mimari ve entegre grafikte hbm bellek entegresiyle oldukça büyük bir adım olucak kesin. Bu kadar gecikmesi firmanın yeni ddr4 standartına adım atması diye düşünüyorum, belliki yeni bir anakart altyapısı istiycek, zen apu larla ilgili ön bilgilendirme videosu bizim için çok iyi olur
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DH Misafiri 3 yıl
Bunu alıp ev için 2. bilgisayar yapacağım. İleri yıllarda gerekli görürsem ekran kartı takıp hem işlemci grafiğini hem de ekran kartının gücünü kullanmayı düşünüyorum. Açıkcası evde Dota-CsGo takılacak ve acil durumlarda işlerini evde yapmak zorunda kalanlar için uygun fiyatlı (her şey dahil 1450 TL) orta üstü güçte sistem toplamak için mükemmel bir seçenek
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zultaran 3 yıl
crossfire destekliyormu bu işlemci. ya da hangi kart,üzerindeki kart hangisi acaba
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DH Misafiri 3 yıl
excavator bundan sonra çıkacak ola apu mimarisi miydi? yoksa zen bundan %40 daha mı hızlıydı
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cryingkhan 3 yıl
türkiye'de ne zaman satışa çıkacak diye merak eden sadece ben miyim? hiçbir bilgi verilmemiş bununla ilgili. avrupa'da satılıyor 15 gündür falan.
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DH Misafiri 3 yıl
Benim merak ettiğim şey 4 CPU + 8 GPU 12 işlemci yapıyor da, bu işlemcileri bilgisayarda 12 çekirdek olarak görebiliyor muyuz? Böyle bir durum varsa evinde sanallaştırmayla ya da farklı işlerle ilgilenenler için de güzel ve ucuz bir çözüm olacaktır.
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magicrea 3 yıl
amd işlemci tarafınsa performans iddasından vazgeçmişe benziyor. iyiyden iyiye grafik tarafına ağırlık verdiler.
üzücü bir durum...
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taner97 3 yıl
Artik AMD'nin de DDR4 belleklere geçiş yapması lazim dahili GPU'nun belki tüm oyunlari HD cozunurlukte orta ayarlarda oynatması gerekirken ramlerin bant genişliği yüzünden darboğaz yapıyor. Bu APU'yu alacaksınız yanında 2400MHzlik bir RAM sart bana göre
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tahir40 3 yıl taner97
taner97

Artik AMD'nin de DDR4 belleklere geçiş yapması lazim dahili GPU'nun belki tüm oyunlari HD cozunurlukte orta ayarlarda oynatması gerekirken ramlerin bant genişliği yüzünden darboğaz yapıyor. Bu APU'yu alacaksınız yanında 2400MHzlik bir RAM sart bana göre

Bu APU zaten HD(1280*720) çözünürlükte orta ayarda her oyunu oynatır
Full HD'de(1920*1080) her oyunda yemeyebilir.
Genelde uygun, mütevazi fiyata iş görür giriş seviyesi PC toplamak isteyenlerin tercihi olan bi sistem olduğu için, fiyatlarından dolayı 2400Mhz ramlarla, hele DDR4 ile alınacağını pek düşünmüyorum...
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Geldiğinde direk bu işlemciyi, uyumlu bir anakartı ve güzel bir ekran kartı almayı düşünüyorum. Birde full hd monitör de aldıkmı tamamdır. Yeter bıktım artık 1366x720 laptop ekranından.
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fantomasds 3 yıl
İşlemcileri eleştren arkadaşlar, pcde iyi bir oyun deneyiminin kuralı işlemciye verdiğin miktarın aynısını ekkran kartına da vermektir. Bütçene göre 100 $ lık işlemci alıyosan 100 $ lık da ekran kartı almalısın. 200$ için 200+lık ekran kartı gibi. Çevremde intel hayranı olup saçma işler yapanları görüyorum. Sadece i7 işlemci olsun deyip Intel Core i7 4790K işlemci alan birisi (1200 lira civarı) nvidia gt630 işlemcili ekran kartı alıyor. (160 lira) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yok bilgisayarı ofis için alacağım çocuklar ödev yapsın diye alacağım diyorsanız işte o zaman AMD çözümleri imdadınıza yetişiyor. 155 liraya aldığınız AMD A6 5400K içinden birde radeon 7450 ekran kartı çıkıyor.155 liralık ek bütçe ayırsanız radeon 6570 gibi eski nesil bir kart alabilirsiniz. Performansı belki biraz daha iyidir harici olmasının etkisiyle. Bu dahili grafikli kartla oyunları 1280*720 de gayet iyi oynarsınız. Zaten çoğu kullanıcıda hala 18.5" 1368*768 çözünürlüğünde monitör var.
Ayrıca şu da unutulmamalı AMD olmasa siz hala Pentiumlara dünyanın parasını veriyor olurdunuz. Rekabet iyidir.
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