AMD Godavari'ye ilk bakış: Fusion A10-7870K işlemcisi ve performans potansiyeli

AMD'nin Fusion ailesi serinin en güçlü üyesi ile güncellendi. Godavari kodlu A10-7870K işlemcisi sahip olduğu özellikler ve DirectX 12 ile tam uyum gibi gelecek vaad eden yetenekleriyle kendi fiyat segmentinde heyecan verici bir çözüm. İşlemcinin tüm detayları, örnek sistem özellikleri ve oyun performans potansiyeli gibi merak edilen konuların tamamı videouzda.

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