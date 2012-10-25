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AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme

6 yıl
95,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Vishera kod adını verdiği ikinci nesil FX işlemci ailesinin en hızlı  modeli olan FX-8350 testte. Standart olarak 4GHz'de çalışan yeni işlemci, AMD'nin rakip olarak gösterdiği Core i5-3570K da da hil olmak üzere Intel tarafındaki Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı rakiplerinin karşısına çıkıyor. Bakalım AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi nasıl bir performans sergiliyor.
 

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alpabi 6 yıl en beğenilen
İnsanlar karşılaştırmayı yanlış yapıyor. Benim karşılaştırma kriterim şu: 1 dolar başına satın alabileceğim performans. Bana 2000 dolarlık işlemci ile 200 dolarlık işlemciyi kaşılaştırarak Intel daha iyi demek saçma gelmekte.
İşlemcim için 200 dolarım var. Hangi işlemci en iyisidir sorusunun cevabı AMD olur.
İnsanlar karşılaştırmayı yanlış yapıyor. Benim karşılaştırma kriterim şu: 1 dolar başına satın alabileceğim performans. Bana 2000 dolarlık işlemci ile 200 dolar...
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fx57 6 yıl robinhoof
robinhoof

turboları kapatıp, 8150 ile 8350 yi aynı saat hızında çalıştırıp birkaç test sonucu almayı akıl etmek çokmu zor acaba. hiç bir sitede göremedim. mimaride gelişme varmı yokmu çıkardı ortaya

Merhaba,

AMD'nin ikinci nesil FX işlemcileriyle ilgili olarak yeni incelemelerimiz de gelecek. Zira bu işlemci ailesinin kullanım ömrü tahminlerden öte olabilir (bu konuda özel bir haber yayınlayacağız.). Aynı saat hızında, turbo devre dışı değerlendirmemiz de olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz, eğer elinizde birinci nesil bir FX işlemci var ise ikinci nesile geçmek için herhangi bir nedeniniz bulunmuyor. Ancak AMD tabanlı yeni bir sistem kurmak istiyorsanız işte o noktada FX-8350 sahip olduğu fiyatlandırma ile dikkat çekici bir çözüm. İyi bir ekran kartı ile birlikte pek çok oyuncunun ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir işlemci. Kaldı ki test sonuçlarında da görülebildiği üzere çoklu izlek - multi thread - uyumlu uygulamalar da Intel'e karşı rekabet gücünü arttırabiliyor FX-8350.

Teşekkür eder, ayrıca iyi bayramlar dilerim.

Sevgiler,
robinhoofturboları kapatıp, 8150 ile 8350 yi aynı saat hızında çalıştırıp birkaç test sonucu almayı akıl etmek çokmu zor acaba. hiç bir ...
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aceleciburak 6 yıl
AMD kullanıcıların tepkisini çekmemek ve kemikleşmiş olan AM3 kullanıcılarını kaybetmemek için FX ailesini güncelledi mağdur bırakmadı da sonuçta ...
AMD biraz vizyonu değiştirdi artık üst segment işlemcisinde gözü pek yok F/P odaklı ürünlere göz dikmiş durumda ve özellikle intel in Haswell ile grafik anlamında rekabetçi olacağı beklentisiyle AMD FX ailesi ve AM3+ platformunu biraz öteledi diyebiliriz ...
özellikle APU tasarımının popüler olmasıyla ve buna bağlı artan talep bunu tetikledi diğer yandan AMD APU lardaki grafik performans liderdiğinide bırakmak istemiyor ...
Trinity Desktop APU lar 1 Ekimden itibaren duyuruldu ama 25 Ekim olmasına rağmen stoklara girmiş bile değil neden mi Talep çok AMD bu yüzden Desktop APUlarını geç çıkardı çünkü üretim bandından çıkan her APU nın saat hızı düşürülüp mobil platformlar için üreticilere gönderildi ...
AMD nin 2013 teki politikası belli AM3+ üzerine çok eğilmeyecek 2014 ve sonrasına öteleyecek Steamroller mimarisini 28 nm nin avantajı ile Soket FM2 platformuna getirecek ve AMD açıklamıştı geçtiğimiz aylarda FM2 yi 2015 e kadar destekleyeceğiz diye ama AM3+ içinde kesinlikle bitiriyoruz demedi 2014 te Steamtroller ile ( bir ihtimal DDR4 ) AM3+ güncellemeyi düşünüyorlar ...
ancak şuan için Grafik tarafındaki başarısını kaybetmek istemiyor hatta üzerine birşeyler koyarak uzun süre korumaya çalışacaktır... kuvvetle muhtemel 6 - 8 ay sonra Trinity Refresh diye nitelendirebileceğimiz ''Kaveri'' tıpkı Zambezi-Visherada olduğu gibi bir durumla karşılaşacağız ...
üretim sürecine dönersek AMD fabrikasını GlobalFoundries' e sattıktan sonra müşteri konumuna geçtiği için sıkıntı çekmesi doğal GF de uzun uğraşlar sonucunda fabrikaları anca teknik anlamda yenileyebildi .. intel in 22 nm avantajı ''Kendi Fabrikalarında'' istediği gibi AR-GE yapabilmesi hatta şuan intel tarafında 14 nm bile hazır ...
GF nin diğer avantajı Qualcomm/Rockchip/ARM gibi firmalarla üretim anlaşmaları imzalandı ARM ile 20 nm çalışması var öte yandan ARM ile TSMC nin 2013 kasımında ilk 16 nm ARMv8 ( 64 bit mimari ) li SoC çözümlerinin üretilmesi gündemde ...
2013 - 2015 arası inanılmaz hızlı ama bir o kadarda sancılı geçecek ...
kullanıcılara tavsiyem makul sistemlerle cepteki paraya göre davranmak olacaktır o noktada AMD nin Trinity ve sonrasında gelecek APU ürünleri komple çözüm bakımından ciddi oranda rekabetçi olmaktadır ...
NOT : uzun yazdığım için herkesten özür dilerim ... tüm DH üyelerinin Kurban Bayramı Mübarek olsun ...
AMD kullanıcıların tepkisini çekmemek ve kemikleşmiş olan AM3 kullanıcılarını kaybetmemek için FX ailesini güncelledi mağdur bırakmadı da sonuçta ...AMD b...
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DH Misafiri 5 yıl
bu işlemcinin yanında su sğuğutuculu fan veryolarmı acaba..
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donanımcı123 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu işlemcinin yanında su sğuğutuculu fan veryolarmı acaba..

Ne su soğutması yav, hava soğutma ile işlemci zaten yeterince serin, fx 9xxx serisinde ek bir ücretle su soğutmalı fan geliyor yanında.
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TRJinKazamaTR 6 yıl
Arkadaş Sanki Herkez Programlama Yapıyor 2 Saniye Geç PhotoShop Yada 10 Saniyelik Render İşlemi Kimseyi Öldürmez Cogu Kişi Oyun İçin Alıyor Ve 8 Çekirdek Kullanan Uygulamalarda Amd Hakkını Veriyor..İntel İşlemci + Anakart Kafadan 300-400 Lira Para Ekliyor Ayrıca İntel Her Sene Soket Degiştiriyor İşlemciniz Çöp Oluyor..Türkiyedeki Maddi Durum Ortada Ve Cogu Kişi Ögrenci Oldugundan Asgari Maaşla Para Toplayıp Kendine Bilgisayar Topluyor %10 Performans İçin %60 Fazla Para Ne Kadar Gerekli Düşündürücü..
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alattin_nuri 6 yıl
Arkadaslar birde burdan inceleyin linux testleri

phoronix.com/...

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DaRk_BeeR 6 yıl
sonuna kadar haklısın kardeşim
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Manero 6 yıl
8150 ile devam ;)
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Hobar 6 yıl
8350 ve 8320 modelleri 3770'ün değil ama 3570k nın yerini rahatlıkla dolduracak bir model bence. Biraz fazla güç çekiyor ama 50$ daha ucuz yurtdışında. Anakart maliyetleri de daha düşük. Zırt pırt soket değişmemesi de cabası. Intel daha az güç harcıyor ama benim günde 10 saatten az açık kalmayan bilgisayarım bile aylık 15-20 liralık elektrik tüketiyor. Dolayısıyla tek başına işlemcinin daha az tüketmesinin faturaya etkisi 2-3 liradan fazla olmaz. Günde 3-4 saatten fazla kullanmıyorsanız da yok denecek kadar az olur. Sonuçta sürekli yük altında çalışmıyor.

Intelin işlemcilerinin daha yüksek teknoloji olduğunu zaten kimse inkar etmiyor(Dahili GPU hariç). imkan olarak kıyaslanamazlar bile. Amd habire eleman çıkarırken intel argeye daha fazla bütçe ayırabiliyor. Özellikle tek izlek performansı, Watt/performans, frekans başına performans gibi ölçütlerde üstün olduğunu biliyoruz. Ayrıca zar alanı da daha küçük. Daha ucuza mal ettiği küçük zar alanına sahip işlemciyi daha pahalı satarak çok daha fazla kar ediyor amd den. Ama ben olaya f/p açısından baktığım için. Şu an 8320, 6300, a10 5800 gibi işlemciler f/p olarak gayet alınabilir modeller bence.
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DH Misafiri 6 yıl
@SaLVaToRe
FX 6100 Vatan bilgisayarda 300 TL
oyun performansı hakkında 2700k`dan karşısında nasıl diye meraklanmanıa gerek yok buyrun videoyu izleyin kararı kendiniz verin
test sonucu değil birebir oynanan oyunun videosu (ki yakında FX 6300 tekno marketlerde yerini alacak)
Bu videodaki sistemde kullanılan ekran kartının Geforce 560 olduğunuda bildireyim [Sitedeki interneti kotalı olan arkadaşlara bu videolar hakkında kısa bilgi geçeyim Geforce 560 FX 6100 işlemci ile Crysis 2 (DX11), Battlefield 3, Metro 2033, Star Craft 2, MOH Warfighter, Max Payne 3 gibi oyunlarda 1080P çözünürlülükte bütün ayarlar açık 60-70 fps performansında oyun oynanıyor)
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
Bakıyorum Vatan bilgisayarda en fazla satan işlemciler listesinde 3. sırada İ3 var fiyatı ise evlere şenlik 303 TL, FX6100 ise 299 TL
Bu kişiler yok canıyla satın aldığı İntel İ3 işlemcinin rakibi karşısında fark üstüne fark yediğini öğrenselerdi ne olurdu acaba?
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aceleciburak 6 yıl
bir arkadaşım gün içinde AMD Türkiye ofisini aramış sonra beni haberdar etti 15 Kasımdan sonra Vishera FX ler ve Trinity APU lar teknoloji marketlerde satışta olacakmış hatta 15 Kasımda Vatan bilgisayardan temin edebilirsiniz demiş AMD Türkiyeden bilgi veren yetkili ...
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huseyincarnege 6 yıl
paraya göre konuşursak amd hep önde :)
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arabcian 6 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

paraya göre konuşursak amd hep önde :)



alakası yok o 125 wattlik soba ayarındaki işlemciyi sogutmak için birde 100 dolarlık sogutucu alman gerekecek eğer intele yakın bir performans istiyosan yani boyle olunca i5 3570ten daha pahalıya gelecek işlemci yaktıgı elektrik parasıda 1 yıl sonra intelle arasındaki fiyat farkını kapatacak her türlü bu sayede kendi ellerinle kendini kazıkmalmış olacaksın
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bocekgrafik 6 yıl
8150'nin saat frekansı artırılmış versiyonu ve (bence) gereksiz bir işlemci olmuş. Çünkü 8150 ile de aynı performansı almak zaten mümkün. Ancak, hız aşırtmadan anlamayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Bu sebeple işlemciye 8350 yerine 8150 OC dense daha makul olurdu.
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DaRk_BeeR 6 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

8150'nin saat frekansı artırılmış versiyonu ve (bence) gereksiz bir işlemci olmuş. Çünkü 8150 ile de aynı performansı almak zaten mümkün. Ancak, hız aşırtmadan anlamayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Bu sebeple işlemciye 8350 yerine 8150 OC dense daha makul olurdu.

zaten şuan 8150 nin o.c versiyonu var link i bu
eksenbilgisayar.com/...
üstelik kutu içeriğinde sıvı soğutmada var
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Rubisco 6 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

8150'nin saat frekansı artırılmış versiyonu ve (bence) gereksiz bir işlemci olmuş. Çünkü 8150 ile de aynı performansı almak zaten mümkün. Ancak, hız aşırtmadan anlamayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Bu sebeple işlemciye 8350 yerine 8150 OC dense daha makul olurdu.

Sade DH incelemelerine bakıyorsan başka yerlere de bak derim, aynı frekans için ortalama %10-15 daha iyi diyebilirsin. 8150'nin sonlarda olduğu yerlerde 3570k'yı geçip 3770'in dibine yerleştiği çok durum da var. 8150'den %3-5 daha iyi olduğu da. Farcry2 faln gibi daha eski oyunlarda daha gerilerde kalırken, en azından %10 daha çok fps verdiği de var. 3.5ghz deki 8320, 3.6ghz deki 8150'den daha iyi sonuçlar alıyor.

Ortalama güç tüketimi için test yapan pek yok bu yüzden de güç tüketimi için %100 net bişey söylenemez. Intel'den özel %100 yük altında daha çok güç tüketiyor ama dediğim gibi ortalama tüketim için test edelim diyen hemen hemen hiç yok(buna anakartlardaki işlemci performansını fazla etkilemeyecek güç tasarruf özellikleri, phase disable vs. gibi). AM3+ anakartlar boşta zaten Intel anakartlara göre 20W civarı fazladan güç tüketimine yol açıyor.

Oyunlarda mesela %13-14 ortalama FPS artmış en basitinden.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Güç tüketimi için bu tür inceleme yapanlar çok fazla yok :

rage3d.com/...

Ya prime95 altında yada x264 ile encode ederken bakıp karar veriyorlar. Prime95'i sallıyorum bize bişey verdiği yok. x264 için ise 3770k 'dan yüksek performansı var. 3-5 dk fark için renderda birbirimizi yerken burda, encode için de çabuk bitirme avantajı olduğunu gözardı etmemek gerek. Menta Ray / Vray için 3770 seviyesinde gözüküyor. Son kullanıcı olarak alıp deneyen birini bulamadım ama özellikle bu tür alanlar için önceki FX e göre baya baya ilerlemeler var.

Buna benzer durumlarda stok hızlarda karşılaştırırsak 8150'ye göre %23-24 daha ileride mesela. Üstelik stok hızdaki performansı için daha fazla güç tüketimi yok. 4.8ghz gibi değerler isteyince güç tüketimi fırlıyor ona bişey demiyorum zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fiyatları arasında fark olamyacak, güç tüketimi artmayacak, Uygulamalarda ortalama %8-10, Oyunlarda %12-14 fazladan performansı var. Tutup niye her daim inteli geçemiyor dememek lazım. Kendi içinde değerlendirilirse iyi bi bilerleme. Bulldozeri bu şekilde 3 nesil daha ilerletecek kadar falso var içinde.

Başka yerde dediğim gibi, önüne gelene i5 önerebilirsin ama Visheralar için biraz daha ne istediğini bilenlere önerirsen çok daha başarılı tercihler olabilir. Adam gelip sana kullanmayacağı programın %10 perf. farkını, denk gelmeyeceği oynamayacğı oyunun 10FPs farkını sormaya kalkabilir. Veya tam tersi, Photoshop'da yaptığın işlerin, kullandığın filitrelerin fazla bellek transferi yapmayacağını biliyorsan Intel yerine AMD'yi seçmekte sorun olmaz. Ben tasarım yapacam banan ne ya da denilebilir, benim dediğim gibi de bakılabilir. Çünkü bazı PS testlerinde kullanılan Artist Retouch çok fazla memory-transfer e neden oluyor. Tam tersi durumda, vaktinin çoğunluğu multi-threaded filitreleri uygulamakla geçiyorsa 3770k kadar performansı var bunları anlatmak istiyorum .
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korcerrah 6 yıl
alpabi
İnsanlar karşılaştırmayı yanlış yapıyor. Benim karşılaştırma kriterim şu: 1 dolar başına satın alabileceğim performans. Bana 2000 dolarlık işlemci ile 200 dolarlık işlemciyi kaşılaştırarak Intel daha iyi demek saçma gelmekte. İşlemcim için 200 dolarım var. Hangi işlemci en iyisidir sorusunun cevabı AMD olur.

kesinlikle katılıyorum.. dolar başına düşen performans oranını verirseler çok daha iyi olur... yoksa okadar pahalı i7 işlemcilerle kıyaslamak bencede çok anlamsız...
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byrd 6 yıl
İlk izlenim çok önemli derler ya işte bu videoda aynen öyle ortalama bir yeni alıcı için kötü izlenim bırakıyor. Videoda hep Amd'nin zayıf kaldığı noktalardan bahsedilmiş. Önce iyi yanları sonra eksi yanlarını anlatılabilirdi ama tercih "şimdi yerelim 15 gün 1 ay sonra biraz da yüceltici bir video hazırlarız" denilmiş.
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Towarscke 6 yıl
Video'nun icinde SuperPI ile ilgili muhabbetlerde, Intel'in matematiksel islemlerde daha iyi oldugu soylenmis. Ordaki olay, SuperPI'nin daha cok bilinmesi ve kullanilmasi,Islemciyi matematiksel deha yapmamali.. sadece kod bakimindan uygulanabilirligi Intel icin daha kolay bir benchmark.
Yoksa Forum bunyesinde AMD'nin daha iyi sonuc verdigi, matematik benchmarki mevcut.
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arabcian 6 yıl Towarscke
Towarscke

Video'nun icinde SuperPI ile ilgili muhabbetlerde, Intel'in matematiksel islemlerde daha iyi oldugu soylenmis. Ordaki olay, SuperPI'nin daha cok bilinmesi ve kullanilmasi,Islemciyi matematiksel deha yapmamali.. sadece kod bakimindan uygulanabilirligi Intel icin daha kolay bir benchmark.

Yoksa Forum bunyesinde AMD'nin daha iyi sonuc verdigi, matematik benchmarki mevcut.


Aslında super pi hesaplamalarında intelin 10 yıllar önce geliştirdiği x87 işlemci instructionları kullanılıyor amd uzunca bir süre işlemcilerinde x87 instructionlarını embed etmişti ama yaklaşık 5 6 yıl önce x87 instructionları dropladı ve artık entegre etmiyor intel işlemcilerin super pi de daha fazla performans sergilemelerinin sebebi bu yani superpi benchmarklarında amd ile inteli karşılaştırmak cehaletten başka birşey değil anca amd vs amd intel vs intel şeklinde karşılaştırılabilir mantıken
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vocky 6 yıl
neden hiö oyun testi yok
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minmaster 6 yıl
Yapılan testler genel olarak diğer sitelerden düşük görünüyor burası açık, ayrıca bir diğer dikkatimi çeken şey hep light threaded testlerinin konulmuş olması zaten amdnin işlemcilerini multithreaded uygulamalara yönelik tasarladığını biliyoruz mesela CPU Mark 99 gibi tarih öncesi bir testin konmasındaki amacı sorgulamak lazım, ayrıca günlük kullanıma yönelik testlerden ziyade intel complier'le uyumlu benchmark testlerinin konulması da düşündürücü, son olarak windows 8 testlerini de merakla bekliyoruz
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Chamonix 6 yıl
Amd yi 10 yıldır kullanıyorum bilgisayar bilmeyen birine sorduğumda ucuz etin yahnisi... diye başlıyor. Amd bana göre alttan alttan geliştirdiği ve intelin bir üst sınıfına yerleşeceğini düşünüyorum. Bence mali açıdan biraz toparlanmak istiyorlar yoksa şimdiye çoktan çıkartırlardı. Amd bu yönde şuan bana göre özellikle F/P açısından alınası bir işlemci. Hem intele göre anakartları uygun hemde işlemcileri. Şuan ben 1090T kullanıyorum kaç yıllık olduğu halde intel kullanmış kadar zevk alıyorum. Kaldıki aynı performansı verecek bir intel işlemciyi almaya kalksam %50 daha pahalıya gelir.
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VMTX 6 yıl
Ben bu yeni çıkan modelden windows 8 de olsa pek birşey beklemiyorum.Bu işlemcilerin başarısızlığıda Bence mimari değil hazırlanan mimarinin doğru pazarlanamamasından.
Daha önce de bu konu hakkında fikrimi forumda sunmuştum.
Eğer Amd bu işlemcileri son kullanıcıya Dünyanın ilk 8 çekirdekli işlemcisini ben sunucam sevdasına kapılmamış olsaydı şuan Değil donanım haber forumları tüm Dünya Amd nin bu işlemcileri hakkında farklı konuşucaktı.
Bence bu işlemciler 4 modül 8 çekirdek yerine 4 çekirdek 8 işlem modülü gibi bir teknoloji olarak tanıtılsaydı amd hem performans anlamında gerçekten geriye döndüğünü kullanıcıya kanıtlayacaktı hemde her anlamda bu işlemciyi rahat rahat pazarlayabilecekti.Aslına bakarsanız benim dediğimi Cinebench r11.5 programı daha iyi anlatmış işte size link.

hothardware.com/...

Eğer işlemciyi buradaki gibi 4 çekirdek 8 izlek şeklinde çalıştırsalar ve mimariyi de biz intel in ht teknolojisine karşılık mimari açıdan doğal ht gibi çalışan birşeyler yaptık demiş olsalardı şuan para basıyorlardı.

Birde forumda hem amd hemde intel kullanan arkadaşlar cinebench r11.5 programını windows görev yöneticisini açıkken testi işlemcinin tek çekirdeğini kullanacak şekilde denerseniz intel in çok güzel bir akıllığını da göreceksiniz.
Ben bunu intel Corei7 2630 qm işlemcili notebook umda denedim ve tek çekirdekte normal şartlarda işlemci intel in bahsettiğine göre turbo core ile 2.9 ghz de çalışması gerekirken ne hikmetse 2.6 ghzde çalışıp işlemi görev yöneticisindeki çekirdeklere sıra sıra paylaştırdığını gördüm.Yani işlemcim teste bakarsanız tek çekirdek ile render alıp aslında 4 çekirdeğide sıra sıra aktif olarak kullanıyordu.

Ama aynı işi Diğer amd turion x2 zm-84 işlemcili notebook umda denediğimde durum farklı olarak sadece görev yöneticisinde tek çekirdek aktif oluyor ve buda test te puan olarak intel hanesine artı olarak düşüyor.

Merak eden Amd ve İntel Kullanan arkadaşlar deneyip deneyimlerini burada bizimle paylaşabilir.

Saygılarımla.
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