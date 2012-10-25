AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin Vishera kod adını verdiği ikinci nesil FX işlemci ailesinin en hızlı modeli olan FX-8350 testte. Standart olarak 4GHz'de çalışan yeni işlemci, AMD'nin rakip olarak gösterdiği Core i5-3570K da da hil olmak üzere Intel tarafındaki Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı rakiplerinin karşısına çıkıyor. Bakalım AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi nasıl bir performans sergiliyor.
Paylaş Tweetle
İşlemcim için 200 dolarım var. Hangi işlemci en iyisidir sorusunun cevabı AMD olur.
Merhaba,
AMD'nin ikinci nesil FX işlemcileriyle ilgili olarak yeni incelemelerimiz de gelecek. Zira bu işlemci ailesinin kullanım ömrü tahminlerden öte olabilir (bu konuda özel bir haber yayınlayacağız.). Aynı saat hızında, turbo devre dışı değerlendirmemiz de olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz, eğer elinizde birinci nesil bir FX işlemci var ise ikinci nesile geçmek için herhangi bir nedeniniz bulunmuyor. Ancak AMD tabanlı yeni bir sistem kurmak istiyorsanız işte o noktada FX-8350 sahip olduğu fiyatlandırma ile dikkat çekici bir çözüm. İyi bir ekran kartı ile birlikte pek çok oyuncunun ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir işlemci. Kaldı ki test sonuçlarında da görülebildiği üzere çoklu izlek - multi thread - uyumlu uygulamalar da Intel'e karşı rekabet gücünü arttırabiliyor FX-8350.
Teşekkür eder, ayrıca iyi bayramlar dilerim.
Sevgiler,
AMD biraz vizyonu değiştirdi artık üst segment işlemcisinde gözü pek yok F/P odaklı ürünlere göz dikmiş durumda ve özellikle intel in Haswell ile grafik anlamında rekabetçi olacağı beklentisiyle AMD FX ailesi ve AM3+ platformunu biraz öteledi diyebiliriz ...
özellikle APU tasarımının popüler olmasıyla ve buna bağlı artan talep bunu tetikledi diğer yandan AMD APU lardaki grafik performans liderdiğinide bırakmak istemiyor ...
Trinity Desktop APU lar 1 Ekimden itibaren duyuruldu ama 25 Ekim olmasına rağmen stoklara girmiş bile değil neden mi Talep çok AMD bu yüzden Desktop APUlarını geç çıkardı çünkü üretim bandından çıkan her APU nın saat hızı düşürülüp mobil platformlar için üreticilere gönderildi ...
AMD nin 2013 teki politikası belli AM3+ üzerine çok eğilmeyecek 2014 ve sonrasına öteleyecek Steamroller mimarisini 28 nm nin avantajı ile Soket FM2 platformuna getirecek ve AMD açıklamıştı geçtiğimiz aylarda FM2 yi 2015 e kadar destekleyeceğiz diye ama AM3+ içinde kesinlikle bitiriyoruz demedi 2014 te Steamtroller ile ( bir ihtimal DDR4 ) AM3+ güncellemeyi düşünüyorlar ...
ancak şuan için Grafik tarafındaki başarısını kaybetmek istemiyor hatta üzerine birşeyler koyarak uzun süre korumaya çalışacaktır... kuvvetle muhtemel 6 - 8 ay sonra Trinity Refresh diye nitelendirebileceğimiz ''Kaveri'' tıpkı Zambezi-Visherada olduğu gibi bir durumla karşılaşacağız ...
üretim sürecine dönersek AMD fabrikasını GlobalFoundries' e sattıktan sonra müşteri konumuna geçtiği için sıkıntı çekmesi doğal GF de uzun uğraşlar sonucunda fabrikaları anca teknik anlamda yenileyebildi .. intel in 22 nm avantajı ''Kendi Fabrikalarında'' istediği gibi AR-GE yapabilmesi hatta şuan intel tarafında 14 nm bile hazır ...
GF nin diğer avantajı Qualcomm/Rockchip/ARM gibi firmalarla üretim anlaşmaları imzalandı ARM ile 20 nm çalışması var öte yandan ARM ile TSMC nin 2013 kasımında ilk 16 nm ARMv8 ( 64 bit mimari ) li SoC çözümlerinin üretilmesi gündemde ...
2013 - 2015 arası inanılmaz hızlı ama bir o kadarda sancılı geçecek ...
kullanıcılara tavsiyem makul sistemlerle cepteki paraya göre davranmak olacaktır o noktada AMD nin Trinity ve sonrasında gelecek APU ürünleri komple çözüm bakımından ciddi oranda rekabetçi olmaktadır ...
NOT : uzun yazdığım için herkesten özür dilerim ... tüm DH üyelerinin Kurban Bayramı Mübarek olsun ...