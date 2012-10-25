AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme

AMD'nin Vishera kod adını verdiği ikinci nesil FX işlemci ailesinin en hızlı modeli olan FX-8350 testte. Standart olarak 4GHz'de çalışan yeni işlemci, AMD'nin rakip olarak gösterdiği Core i5-3570K da da hil olmak üzere Intel tarafındaki Sandy Bridge ve Ivy Bridge tabanlı rakiplerinin karşısına çıkıyor. Bakalım AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi nasıl bir performans sergiliyor.

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