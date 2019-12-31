AOC’nin Q27T1 monitörü – Studio F. A. Porsche tasarımıyla – mağazalarda

Amsterdam, 5 Kasım 2019 – Bu yıl ilk defa duyurulduğundan beri, tasarıma önem veren kullanıcılar, Studio F. A. Porsche tarafından tasarlanan AOC Q27T1’i masalarına koyabilecekleri anı iple çekiyorlardı. İşte o an, sonunda geldi çattı. QHD çözünürlüklü IPS panele, sıfır çerçeveye, gerçekten üç taraftan da çerçevesiz tasarıma ve eşsiz bir ayağa sahip 68.6 cm’lik (27 inç) monitör, gerçek bir sanat eseri ve işi keyfe dönüştürüyor.

Canlı tasarım, ileri görüşlü asimetri

Q27T1 asimetrik ayağın benzersiz tasarımı, monitörün ağırlığını mükemmel biçimde dengelemek için, monitörün içindeki kuvvet dağılımını mantıklı şekilde izlemesi ile şaşırtıyor. Tasarım, monitörü yerinde tutan sofistike yapısal mühendisliği vurgulayarak modeli bir anlamda modern bir heykele dönüştürüyor.



Üç taraftan da çerçevesiz bu ekran, sıfır kenar tasarımı ile soldaki ve sağdaki çerçeveyi panelin arkasında saklayarak ekranın gerçekten çerçevesiz olmasını sağlıyor. Alt çerçeve, parlak bir kaplama ile güçlendirildi; kavisli, mat arka tarafı ise monitörün temiz tasarımını vurguluyor. Q27T1’in giriş çıkış portları bir kapağın altında saklı halde, çıkan kablolar için yalnızca küçük bir açıklık demek. İşte bu, genel zarif görünümünü güçlendiriyor. İster Press Release profesyonel ister ev kullanımına yönelik olsun, tasarım tutkunları bu ekranın masalarında yer almasından kesinlikle keyif alacaklar.

Sadece dış görünüş değil

AOC Q27T1, muhteşem renk reprodüksiyonu ve geniş görüntüleme açıları sağlayan 27 inçlik bir IPS panele sahip. Parlaklık engelleyici kaplama ile birleşen Quad HD çözünürlük (2560 x 1440 piksel) kusursuz, keskin görüntüler sunuyor. Üstelik, ekran NTSC’nin %90’ını ve sRGB renk alanının da %107’sini kapsayan geniş bir renk gamı ve 350 nit, birinci sınıf bir parlaklık da sunuyor. İki HDMI ve bir DisplayPort soketi ile donatıldığı için, geniş yelpazede bir çok cihaza bağlanabilir.

AOC’nin Q27T1 modeli, Kasım 2019’da 369 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilecek.



Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/drive/folders/1j8AgHG89U8Thk76ln7lAV3e64VAnAF6?usp=sharing

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