ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu

AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri için bekeyiş sürüyor. Geliştirme çalımaları 5 yıldır devam eden işlemcilerin, son çıkan bilgilere göre Haziran ayında lanse edilmeleri bekleniyor. Soket AM3+ formunda olacak Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler için performans sonuçları kadar geriye dönük uyumluluk konusunda da soru işaretleri bulunuyor.

AMD tarafından daha önce yapılan açıklamada, Bulldozer tabanlı işlemciler için 9 serisi yonga setlerinin hazırlandığ ve Soket AM3+ formunda olacak yeni işlemcilerin, mevcut anakartlarda kullanılmayacağı belirtilmişti. Öte taraftan mevcut tüm işlemcilerin, Bulldozer jenerasyonu için hazırlanan 9 serisi çipsetli anakartlarda kullanılabileceğine dikkat çeken AMD, bu sayede güncel tüm işlemcilerini geleceğe taşıyacağını vurgularken, yeni mimarideki tüm özelliklerin kullanılabilmesi için soket değişikliğinin zorunlu olduğunu belirtmişti.

1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen CeBit 2011 Fuarı'nda ise farklı gelişmeler yaşandı ve önde gelen bazı anakart üreticileri, 8 serisi yonga seti kullanan Soket AM3+ formundaki yani Bulldozer destekli anakartlarını tanıttı. İşte o üreticilerden birisi olan ASRock, bir adım daha ileri giderek Soket AM3+ destekli anakartını satışa sundu. ASRock'ın 890GX çipsetli 890GM Pro3 R2.0 isimli anakart, AMD'nin güncel tüm işlemcilerine ek olarak Zambezi kod adını taşıyan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileriye de uyumlu.

Güney köprüsü olarak SB850'nin kullanıldığı Micro-ATX formundaki anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Sahip olduğu yonga seti itibariyle Radeon HD 4210 entegre grafik birimiyle gelen anakart, üzerinde yer alan PCIe x16 slotu ile ayrık ekran kartlarını kullandırabiliyor ve Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. Zengin özellikleriyle de dikkat çeken anakart USB 3.0 ve SATA-III gibi yenilikçi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

8 serisi yonga setini kullanan ve Bulldozer işlemcilerine destek sunan ilk anakartlardan birisi olarak pazara sunulan ASRock 890GM Pro3 R2.0'ın Japonya fiyatı ise yaklaşık 100 Avro.