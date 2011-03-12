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ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu

8 yıl
32,9b
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27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri için bekeyiş sürüyor. Geliştirme çalımaları 5 yıldır devam eden işlemcilerin, son çıkan bilgilere göre Haziran ayında lanse edilmeleri bekleniyor. Soket AM3+ formunda olacak Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler için performans sonuçları kadar geriye dönük uyumluluk konusunda da soru işaretleri bulunuyor.

AMD tarafından daha önce yapılan açıklamada, Bulldozer tabanlı işlemciler için 9 serisi yonga setlerinin hazırlandığ ve Soket AM3+ formunda olacak yeni işlemcilerin, mevcut anakartlarda kullanılmayacağı belirtilmişti. Öte taraftan mevcut tüm işlemcilerin, Bulldozer jenerasyonu için hazırlanan 9 serisi çipsetli anakartlarda kullanılabileceğine dikkat çeken AMD, bu sayede güncel tüm işlemcilerini geleceğe taşıyacağını vurgularken, yeni mimarideki tüm özelliklerin kullanılabilmesi için soket değişikliğinin zorunlu olduğunu belirtmişti.

1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen CeBit 2011 Fuarı'nda ise farklı gelişmeler yaşandı ve önde gelen bazı anakart üreticileri, 8 serisi yonga seti kullanan Soket AM3+ formundaki yani Bulldozer destekli anakartlarını tanıttı. İşte o üreticilerden birisi olan ASRock, bir adım daha ileri giderek Soket AM3+ destekli anakartını satışa sundu. ASRock'ın 890GX çipsetli 890GM Pro3 R2.0 isimli anakart, AMD'nin güncel tüm işlemcilerine ek olarak Zambezi kod adını taşıyan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileriye de uyumlu.

Güney köprüsü olarak SB850'nin kullanıldığı Micro-ATX formundaki anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Sahip olduğu yonga seti itibariyle Radeon HD 4210 entegre grafik birimiyle gelen anakart, üzerinde yer alan PCIe x16 slotu ile ayrık ekran kartlarını kullandırabiliyor ve Hybrid Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. Zengin özellikleriyle de dikkat çeken anakart USB 3.0 ve SATA-III gibi yenilikçi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

8 serisi yonga setini kullanan ve Bulldozer işlemcilerine destek sunan ilk anakartlardan birisi olarak pazara sunulan ASRock 890GM Pro3 R2.0'ın Japonya fiyatı ise yaklaşık 100 Avro.

ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu
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ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu
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ASRock, AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerini destekleyen anakartını satışa sundu
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vidoko 8 yıl
asrock hızlı davranıyor geleceğin anakart markası :DD
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Lacano 8 yıl
Ya bu am3 ler destekleyecek mi destekleyemeyecek mi ? Artık şu sorunun cevabını bekliyorum ciddi ciddi.
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MrPerFormance 8 yıl
Blok çerçevesi neden öyle olmuş :D
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haisak 8 yıl
bu anakart bi garip olmus çözemedim. ama yakında geçecek zaten ekran kartları anakartların boyunu :D
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Celldweller 8 yıl
asrock bence bundan sonra anakart yapmasın
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OverClocK1ng 8 yıl
Anakartta USB 3.0 portlarını acayip bir yere almışlar. Yani sanıyorum USB 3.0 onlar ama niye oraya almışlar. Hadi çipsette USB3 desteği olsa çipsete yakın tutmak için falan diyeceğim ama alâka yok. Yine NEC ile sağlıyorlardır.
Yerleşim hakikaten biraz garip.
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devrimdoga 8 yıl
Yeni modelleri bekliyoruz..
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berkaylive 8 yıl
6990 ı bu anakarta nasıl sığdırıcam biride bana bunla ilgili açıklama yapabilirmi :D
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stevan 8 yıl
süperultrasonic bi board olmuş
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WinteR 8 yıl

berkaylive

6990 ı bu anakarta nasıl sığdırıcam biride bana bunla ilgili açıklama yapabilirmi :D

Anakarta rahatlıkla olur mesele kasa.
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ET 7 8 yıl
bu bulodez orneklerinide testlerini de goremedik yav bi turlu... amd cok gec davraniyo yari yaririya hizli olacak diyor i7 950 ye gore ama prosesor orneginin testleride hic cikmadi ses yok ne is ...
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar !
ben X6 kullanıyorum. çok çok memnunum.
kesinlikle tavsiye ederim.
............................................
Gigabyte 880GMA-UD2h
1 gb sapphire HD6850 toxic
16 GB DDR3 Ram
..............................................
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adilazimdegilx 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar !
ben X6 kullanıyorum. çok çok memnunum.
kesinlikle tavsiye ederim.
............................................
Gigabyte 880GMA-UD2h
1 gb sapphire HD6850 toxic
16 GB DDR3 Ram
..............................................


Off RAMe bak uçuyordu o makina



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peters 8 yıl
fiyatına göre iyi duruyor.
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