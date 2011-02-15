ASRock, Bulldozer işlemcilerine destek sunan 890FX çipsetli anakart hazırlıyor

Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı başaran ASRock, AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcileri için 890FX çipsetli yeni bir anakart hazırlıyor. Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi AMD, yeni nesil işlemcilerinde soket değişikliğine gidiyor ve Soket AM3+ formuna geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu nedenden ötürü, yeni çıkacak işlemciler, satılmakta olan mevcut anakartlarla çalışmayacak ancak mevcut işlemciler, Bulldozer jenerasyonu için hazırlanan 9 serisi çipsetli anakartlarda kullanılabilecekler. AMD tarafından doğrulanan bu bilgiler tartışıladursun, anakart üreticileri ilginç çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. MSI'ın, üzerinde Soket AM3+ desteklidir ibaresi bulunan 890 çipsetli anakartından sonra ASRock'ın da yeni bir çözüm hazırladığı bildirildi.

ASRock, Bulldozer mimarisini temel alan Zambezi isimli yeni işlemciler için 890FX+SB850 yonga setini temel alan Soket AM3+ anakart hazırlıyor. 890FX Deluxe5 adıyla tanımlanan anakartın en dikkat çekici yanı, mevcut çipset ile yeni çıkacak işlemcilere destek sunması olacak. ATX formunda olan yeni anakartın henüz yayınlanmış herhangi bir görseli bulunmamakla birlikte şemasına ait ilk detay ortaya çıktı. Soket AM3+ desteği ile birlikte Soket AM3 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olacak anakart, genel özellikler açısından, ASRock'ı n 890FX çipsetli diğer anakartlarıyla benzer özelliklere sahip olacak. ASRock'ın yeni çözümü, AMD platformuna geçmek ve ileride Bulldozer işlemci güncellemesi yapmak için dikkat çekici bir seçenek olabilir ancak daha fazlasını sunmayacaktır zira 990FX çipsetli modellerde UEFI BIOS gibi yenilikçi özelliklere yer verilecek.