ASRock, H87 çipsetli yeni Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor

Hızla yaygınlaşan Mini-ITX formundaki kompakt boyutlu anakart pazarına, ASRock tarafından yeni bir model daha ilave edildi. Tayvan merkezli firma tarafından duyurusu yapılan H87E-ITX/ac isimli yeni model, bu sınıfta 802.11ac standardını destekleyen ilk anakart olma unvanını taşıyor. Intel'in H87 çipsetini kullanan ve Haswell kod adlı 4.nesil Core işlemci ailesi ile kullanılabilen yeni anakart, 24-pin ATX ve 8-pin EPS konnektörlerine sahip olup, işlemci için 4 fazlı VRM tasarımı ile karşımıza çıkıyor.

Standart boyutta bellek slotları ile gelen ve her slot için 16GB'a kadar olmak üzere toplamda 32GB'a kadar çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, Intel'in işlemciye entegre grafik birimleri için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile gelirken, daha yüksek grafik performansı için PCIe 3.0 x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyor. Yüksek hızlı 802.11ac standardına ek olarak Gigabit Ethernet ve Bluetooth 4.0 gibi bağlantı teknolojileriyle desteklenen anakart, depolama sürücüleri için beş adet SATA 6Gb/s ve bir adet eSATA portlarıyla geliyor.

Realtek ALC1150 ses kodeki üzerinden 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ASRock H87E-ITX/ac, dört adet USB 3.0 ve USB 2.0 konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. Küçük ama güçlü bir bilgisayar kurmak isteyenler için bugünlerde piyasaya çıkması beklenen ASRock H87E-ITX/ac'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.