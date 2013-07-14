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ASRock, H87 çipsetli yeni Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor

5 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, H87 çipsetli yeni Mini-ITX anakartını kullanıma sunuyor
Hızla yaygınlaşan Mini-ITX formundaki kompakt boyutlu anakart pazarına, ASRock tarafından yeni bir model daha ilave edildi. Tayvan merkezli firma tarafından duyurusu yapılan H87E-ITX/ac isimli yeni model, bu sınıfta 802.11ac standardını destekleyen ilk anakart olma unvanını taşıyor. Intel'in H87 çipsetini kullanan ve Haswell kod adlı  4.nesil Core işlemci ailesi ile kullanılabilen yeni anakart,  24-pin ATX ve 8-pin EPS konnektörlerine sahip olup, işlemci için  4 fazlı VRM tasarımı ile karşımıza çıkıyor. 
Standart boyutta bellek slotları ile gelen ve her slot için 16GB'a kadar olmak üzere toplamda 32GB'a kadar çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, Intel'in işlemciye entegre grafik birimleri için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile gelirken, daha yüksek grafik performansı için PCIe 3.0 x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyor. Yüksek hızlı 802.11ac standardına ek olarak Gigabit Ethernet ve Bluetooth 4.0 gibi bağlantı teknolojileriyle desteklenen anakart, depolama sürücüleri için beş adet SATA 6Gb/s ve bir adet eSATA portlarıyla geliyor.  
Realtek ALC1150 ses kodeki üzerinden 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ASRock  H87E-ITX/ac, dört adet USB 3.0 ve USB 2.0 konnektörlerini bünyesinde barındırıyor. Küçük ama güçlü bir bilgisayar kurmak isteyenler için bugünlerde piyasaya çıkması beklenen ASRock H87E-ITX/ac'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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hacı.basat 5 yıl
AMD tabanlı anakart almak artık Via tabanlı anakart almak kadar zor. Yazık AMD'ye, almak isteyen yurtdışından alacak artık.
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1963bursa 5 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
Sanki satışa geliyorda, Asrockun tepe modelleri olan 2 en güçlü itx anakartı yıllar geçti satışa gelmedi. FM2A75M-ITX ve FM2A85X-ITX,şu haberdeki modele de bin basarlar yani, saçmalık.

Bu 2 model bile gelmezken itx anakart haberi neden yapılırki? Amaç ne yani biri çıkıp açıklasın.
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bwhiteshark 5 yıl
Aynen katılıyorum, FM2A75M-ITX ve FM2A85X-ITX mail attım yazdım bir türlü getirmediler. Uygun fiyatlı sistem kurma düşüncem anakartla birlikte yattı. Intel işlemcilerin onboard performansına göre 2 kat pahalı
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yenerbalcı 5 yıl
Asus ROG Maximus VI - ITX
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
Elimde Asrock z77E ITX modeli var gayet memnunum o.c icinde bayag yatkın bir anakart bundan önceleri surekli asus kullanmıs biri olarak diyebilirim ki harcadığım paralara yazık asus için.
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

Elimde Asrock z77E ITX modeli var gayet memnunum o.c icinde bayag yatkın bir anakart bundan önceleri surekli asus kullanmıs biri olarak diyebilirim ki harcadığım paralara yazık asus için.

Asus Z87 çispet ile iyice fiyat olarak haddini aştı.

Bu sene, Z87'de MSI üstünlüğü görülebilir. MPower serileri ve Gaming modelleri ile.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Sanki satışa geliyorda, Asrock'un tepe modelleri olan 2 en güçlü itx anakartı yıllar geçti satışa gelmedi. FM2A75M-ITX ve FM2A85X-ITX,şu haberdeki modele de bin basarlar yani, saçmalık.
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acbold 5 yıl
pcb görüntüsü ve yerleşim olarak gayet başarılı olmuş. Bu formdaki bir anakartta aranan özellikler fazlasıyla bulunuyor. Normal fiyatların 2 tık üstünde olması kabul edilebilir.
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Krauser ll 5 yıl
asrock kalitesi.
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