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ASRock X79 Extreme6/GB anakart video inceleme

6 yıl
30,4b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda ASRock'un Intel platformunun son kullanıcılara yönelik en hızlı çözümü olan Sandy Bridge-E işlemcileri için tasarlanmış anakartı X79 Extreme6/GB modelini inceliyoruz.
 

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2ner 6 yıl en beğenilen
Hah şöyle "DONANİMHABER"leri gorelim azicik.bunun devamini monitorler, ram'lar izlesin lutfen.bircok arkadas gibi bende bu siteye pc ve yan urunleri icin takip ediyoruz.lutfen bunlara agirlik veriniz cunku adiniz DONANİMHABER, AKİLLİTELEFONHABER degil.
Saygilarimla
Hah şöyle "DONANİMHABER"leri gorelim azicik.bunun devamini monitorler, ram'lar izlesin lutfen.bircok arkadas gibi bende bu siteye pc ve yan urunleri icin takip ...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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Mckhan 6 yıl
yeri geldiginde yaptigim incelemeler bile defalarca okunmus ve cevap yazilmistir siz tabiki populerliginizi kaybetmemek adina arz talep meselesinde haraket etmelisiniz fakat donanim adina mevcut uyelerinizide kaybetmemek adina gecmiste yaptiginiz gibi x79 un nerdeyse tum alinabilir durumdaki kartlarini incelemeli karsilastirmalisiniz.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
öyle bir hale geldi ki artık sadece yeni cep telefonu modelleri değil kim kime kaç milyon dolar dava açtı bakalım öteki ona cevap olarak ne yapacak gibi magazinsel haberler siteyi işgal ettiler.
donanım olarak yeni çıkan telefon haberleri her ne kadar iç karartsa da detaylı olmasa da başlığını okuyup geçiyorum bazen de yorumlara bakıyorum.Ama öyle bir haber çıkıyor ki işte onlar harbiden karın ağrısı : yazılım haberleri. :(
dondurma sandviçi mi diyorsunuz onların yeni sürümü çıktı bunun 6.0.2 güncellemesi çıktı vs kafam karışıyor.çünkü k700i kullanıyorum hala.Bu sebeple dediğiniz şeyleri okurken kafam karışıyor bu ne ki diye.
Monitör, tv,hdd hatta ev sinema/müzik sistemleri vs tüm incelemeleri zevkle izliyorum.
İyi forumlar...
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JoeyBane 6 yıl
Bayağı port varmış. Fan konusu hariç gayet iyi ve kaliteli. Fan göze hoş görünüyor ama dezavantajları var.
Donanım incelemesi için teşekkürler.
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fahdlan 6 yıl
Nihayet DONANIM HABER oldugunuzu hatırladınız ,,, ben pc mi bu donanımhaber sayesinde ince eleyip sık dokuyarak parça parça toplayarak aldım ... 2007 .. donanım izlenmiyor yorumuna katılmıyorum , bunun bi nedenide çokkkkk uzun aralıklarla donanım tanıtıyor olmanız .. yazacak çok sey varda uzatmam istemiyorum yorgunum zaten .. donanım haber olun !!!
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OZKNaln 6 yıl
cok isteksiz anlattılar :D
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CodeMachine 6 yıl
acan97
Arkadaşlar merhabalar, yeni konu açmak istemiyorum . Şu anakartın resmi üzerine birşey soracağım. O resimde PCI-express X1 olan ses kartına benzer şey sanırım PCI-express X16ya takılmış gördüğüm kadarıyla. Peki bu PCI-express X1 li USB 3.0 kartlarınıda o PCI-express X4-X8-X16 lık slotlra takabilirmiyiz.Yani kısaca X1 slotlarını X16 ya takabilirmiyiz.

Evet. Pci-e kartını daha yüksek hızdaki Pci-e slota takabilirsin.
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Amedra 6 yıl
konu içeriğinde bu olay bile tartışılıyorsa bence bir daha hiç açmayın böyle bu olayları üyenin gözünden de görünmesi lazım. neyse yine de sitemim yok herşey gayet iyi sadece birilerinin bu olaydan farkında olmaları sevindirici.
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MxFxOx 6 yıl
-Donanım haber ekibi asroc anakartı begenmemışler galiba anakartın fiziksel görünümü dışında videoda diğer anakartlar ile performans test bilgisi yer almıyor
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peters 6 yıl
Yeni sistem kurduğum halde yine bu tarz ürünleri sizin güzel sunumuznuzla beraber keyifle izliyorum.Nemutlu ki türkiyede sizin gibi insanlar var.Mesut bey başta olmak üzere diğer arkadaşlarla beraber maddi manevi güzellikleri hakediyorsunuz.
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DH Misafiri 6 yıl
teşekkürler web sitesinin adına uygun bir inceleme telefon haberlerinden gına geldi.
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