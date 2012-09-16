ASRock X79 Extreme6/GB anakart video inceleme

Haber Editörü
|yeri geldiginde yaptigim incelemeler bile defalarca okunmus ve cevap yazilmistir siz tabiki populerliginizi kaybetmemek adina arz talep meselesinde haraket etmelisiniz fakat donanim adina mevcut uyelerinizide kaybetmemek adina gecmiste yaptiginiz gibi x79 un nerdeyse tum alinabilir durumdaki kartlarini incelemeli karsilastirmalisiniz.
|öyle bir hale geldi ki artık sadece yeni cep telefonu modelleri değil kim kime kaç milyon dolar dava açtı bakalım öteki ona cevap olarak ne yapacak gibi magazinsel haberler siteyi işgal ettiler.
donanım olarak yeni çıkan telefon haberleri her ne kadar iç karartsa da detaylı olmasa da başlığını okuyup geçiyorum bazen de yorumlara bakıyorum.Ama öyle bir haber çıkıyor ki işte onlar harbiden karın ağrısı : yazılım haberleri. :(
dondurma sandviçi mi diyorsunuz onların yeni sürümü çıktı bunun 6.0.2 güncellemesi çıktı vs kafam karışıyor.çünkü k700i kullanıyorum hala.Bu sebeple dediğiniz şeyleri okurken kafam karışıyor bu ne ki diye.
Monitör, tv,hdd hatta ev sinema/müzik sistemleri vs tüm incelemeleri zevkle izliyorum.
İyi forumlar...
|Bayağı port varmış. Fan konusu hariç gayet iyi ve kaliteli. Fan göze hoş görünüyor ama dezavantajları var.
Donanım incelemesi için teşekkürler.
|Nihayet DONANIM HABER oldugunuzu hatırladınız ,,, ben pc mi bu donanımhaber sayesinde ince eleyip sık dokuyarak parça parça toplayarak aldım ... 2007 .. donanım izlenmiyor yorumuna katılmıyorum , bunun bi nedenide çokkkkk uzun aralıklarla donanım tanıtıyor olmanız .. yazacak çok sey varda uzatmam istemiyorum yorgunum zaten .. donanım haber olun !!!
|cok isteksiz anlattılar :D
acan97
Evet. Pci-e kartını daha yüksek hızdaki Pci-e slota takabilirsin.
|konu içeriğinde bu olay bile tartışılıyorsa bence bir daha hiç açmayın böyle bu olayları üyenin gözünden de görünmesi lazım. neyse yine de sitemim yok herşey gayet iyi sadece birilerinin bu olaydan farkında olmaları sevindirici.
|-Donanım haber ekibi asroc anakartı begenmemışler galiba anakartın fiziksel görünümü dışında videoda diğer anakartlar ile performans test bilgisi yer almıyor
|Yeni sistem kurduğum halde yine bu tarz ürünleri sizin güzel sunumuznuzla beraber keyifle izliyorum.Nemutlu ki türkiyede sizin gibi insanlar var.Mesut bey başta olmak üzere diğer arkadaşlarla beraber maddi manevi güzellikleri hakediyorsunuz.
|teşekkürler web sitesinin adına uygun bir inceleme telefon haberlerinden gına geldi.
Saygilarimla