ASRock Z87 Extreme4, Windows 8 sertifikalı ilk anakart oldu

Tayvan merkezli anakart üreticisi ASRock, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4. nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı Z87 Extreme4 modeliyle Windows 8 sertifikası alan ilk firma oldu. Microsoft tarafından gerçekleştirilen test ve onay sürecini başarıyla tamamlayan anakart, yeni işletim sistemi için belirlenen gereksinimlerin tamamını karşılayan ve buna paralel olarak sertifika almayı kazanan ilk anakart sıfatı taşımaya hak kazandı.

ASRock'ı güncel ürün gamında yer alan Z77 Extreme4'ün modelinin devamı olarak tasarlanan Z87 Extreme4, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z87 çipsetini kullanıyor. Başta Core i7-4770K olmak üzere Intel'in Haswell tabanlı masaüstü işlemcileriyle uyumlu olan anakart, yeni işlemcilerle birlikte LGA1150 soket yapısına geçildiği için malesef geriye dönük destek ise sunmayacak. Satış rakamları açısından dünyanın en büyük 3. anakart üreticisi olan ASRock, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelmekte.



