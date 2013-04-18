ASRock Z87 Extreme4, Windows 8 sertifikalı ilk anakart oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli anakart üreticisi ASRock, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4. nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı Z87 Extreme4 modeliyle Windows 8 sertifikası alan ilk firma oldu. Microsoft tarafından gerçekleştirilen test ve onay sürecini başarıyla tamamlayan anakart, yeni işletim sistemi için belirlenen gereksinimlerin tamamını karşılayan ve buna paralel olarak sertifika almayı kazanan ilk anakart sıfatı taşımaya hak kazandı.
ASRock'ı güncel ürün gamında yer alan Z77 Extreme4'ün modelinin devamı olarak tasarlanan Z87 Extreme4, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z87 çipsetini kullanıyor. Başta Core i7-4770K olmak üzere Intel'in Haswell tabanlı masaüstü işlemcileriyle uyumlu olan anakart, yeni işlemcilerle birlikte LGA1150 soket yapısına geçildiği için malesef geriye dönük destek ise sunmayacak. Satış rakamları açısından dünyanın en büyük 3. anakart üreticisi olan ASRock, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelmekte.
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Öyle deme. Z77 Extreme 4 evet biraz kıytırık görünüyor ama gerçekten de iyi anakart. Hatta anakart o kadar iyi ki üzerinde hem analog hem dijital PWM var. İyi de overclock oluyor. Full ATX olmasa da performansı çok iyi.
Ben Haswell istemesem ve 3570K alacak olsaydım Z77 Extreme 4 alacaktım. Ama X87 Extreme 4 bekliyorum. Tabi yukarıdaki Z77 Extreme 4 kadar başarılı olursa...
olmadı :)
bu modeli hayatta seçmem ben.
1 adet pcı olsa olur.
3 adette pcı-e 16x-8x-4x yani sonuçta 8x8x olsa yeterli benim için.
ama bu olmamış
Arkadaşlar neyin tartışmasını yapıyorsunuz anlamadım???
Fotoğraftaki şu an mevcut seri olan Z77 serisi.
Z87 değil yani :))
Gayet "Extreme" görünüyor bence, oradaki kapasitörlerin ALTIN kaplama olduğunu biliyor muydunuz? Milletin altına saldırdığı şu günlerde altın kaplama kapasitörleri kullanmaları extreme.
Bu extreme serisinin giriş sınıfı anakartıdır muhtemelen extreme 6 ve 9 extreme görünücek şekilde olurlar