Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock eski günlerine mi dönüyor: AMD işlemciler için 480X çipsetli anakart

8 yıl
11,7b
1
20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem hazırladığı her ürün dikkat çeken çünkü daha önce eşi pek görülmemiş, anakart tasarımlarına imza atan ASRock, son dönemde piyasa odaklı ürünler yapmaya başlamış ve rakip olarak gördüğü ECS, MSI çözümleriyle rekabet edebilecek, tasarım anlamında radikal farklılıkları olmayan görece "sıradan" anakartlar yapmaya başlamıştı.

Ancak arka arkaya gelen yeni model duyuruları, firmanın eski günlerine geri dönme isteğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz günlerde DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunan VIA anakartını tanıtan firma, yaptığı yeni bir açıklamayla AMD'nin 2007 yılında lanse ettiği 480X yonga setini kullanan yeni anakartını duyurdu.

Firmanın M3A UCC olarak isimlendirdiği yeni anakart, AMD'nin Soket AM3 formundaki çift, üç, dört ve altı çekirdekli işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart, bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu ile birlikte geliyor.

Depolama sürücüleri için 4x SATA-II konnektörüne yer verilen anakart 5.1 kanal ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Instant Boost isimli anında hazır işletim sistemi teknolojisine (Linux tabanlı) OC Tuner ve OC DNA gibi hız aşırtma fonksiyonlarına ve Akıllı Enerji Tasarruf özelliğine sahip olan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akkentli97 4 yıl
Elde edilen bilgilere göre MediaTek MT6795 yonga seti, 480 fps'de 1080p Full HD video kaydı yapabilme gibi oldukça etkileyici özellik sunuyor. Aynı zamanda yonga seti daha az güç tasarrufu ile 4K Ultra HD video çekebilme yeteneğine sahip. Son olarak MediaTek'in yonga seti 120Hz değerinde ekran yenileme hızı vaat ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekdenbilisim 4 yıl
merhaba arkadaşlar :
bizde çip tamiri yapılır !!!
numaram=05333580031
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Seneye de Bulldozer destekli 770 çipsetli Asrock görürsek şaşırmayacağım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurs@tz 8 yıl
Casper bu anakartları toptan ucuza kapatır, üzerine amd x4 620 yle ati 5450 çakar sonra 4 çekirdek direk 11x son sistem pc diye 2000 liradan millete kakalar
alanlarda son model süper pc aldım diye mutlu olup arkadaşlarına hava yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Bu chipsetin win7 desteği varmı sürücüler nerde asrock ht hızı ne bunun oho asrock
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
yılda bi model çıkarıp mı eski halide dönecek.eski halini bilmiyorum ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
oldu olacak DDR5 agp ekran kartı da çıkarsınlar mutlaka alan olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 8 yıl
Bu yongalar zamaninda asrock firmasinin elinde patlamis olmaliki suan onlari elinde cikarmak icin en iyi zamani secmis. Zaten amd fiyat performans ürünleri üretiyordu. Asrockta bunu iyi kullanarak elinde kalmis mallari fiyat performans yelpazesi altinda amd severlerin begenisine sunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 8 yıl
HT ne alemde acaba? max. 2000 mhz. değildir inşallah...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 8 yıl
'elin değmişken tualatin çekirdekli p3lere de ddr desteği isterik' desek acep duyar mı bizi asrock?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
bence bu adını duyurmak için yapılan tktik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 8 yıl
580X anakart cikartirlarsa hemen alirim... Donemin en iyi yongaseti odur..Boyle bir AM2 anakartim var zaten ama sirf denemek icin alirim...

ayrica soylemek isterim ki, 480X yongasi AMD'nin nice ekonomik ve performansli yongasidir. Cok kucuk bir yonga olmasinin da anakart genel sicakligina etkisi olmasinin yani sira, basit olmasinin da cok fazla ozelliginin bulunmamasindan ileri geldigini soyleyebilirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exeter 8 yıl
Ellerinde pcb kalmistir buna uygun. duzenlemis gecmistir asrock. 7050 icin 939 sokete uygun hale getirende gene asrock tu :D
Ha UCC si varmis uzerinde. Unlock CPU Core.. cekirdekte actirabiliyor.. ilginc gelismeler asrocktan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11729 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim