ASRock eski günlerine mi dönüyor: AMD işlemciler için 480X çipsetli anakart

Bir dönem hazırladığı her ürün dikkat çeken çünkü daha önce eşi pek görülmemiş, anakart tasarımlarına imza atan ASRock, son dönemde piyasa odaklı ürünler yapmaya başlamış ve rakip olarak gördüğü ECS, MSI çözümleriyle rekabet edebilecek, tasarım anlamında radikal farklılıkları olmayan görece "sıradan" anakartlar yapmaya başlamıştı.

Ancak arka arkaya gelen yeni model duyuruları, firmanın eski günlerine geri dönme isteğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz günlerde DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunan VIA anakartını tanıtan firma, yaptığı yeni bir açıklamayla AMD'nin 2007 yılında lanse ettiği 480X yonga setini kullanan yeni anakartını duyurdu.

Firmanın M3A UCC olarak isimlendirdiği yeni anakart, AMD'nin Soket AM3 formundaki çift, üç, dört ve altı çekirdekli işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart, bir adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu ile birlikte geliyor.

Depolama sürücüleri için 4x SATA-II konnektörüne yer verilen anakart 5.1 kanal ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Instant Boost isimli anında hazır işletim sistemi teknolojisine (Linux tabanlı) OC Tuner ve OC DNA gibi hız aşırtma fonksiyonlarına ve Akıllı Enerji Tasarruf özelliğine sahip olan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.