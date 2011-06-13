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ASRock yeni anakartları 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4'ü resmi olarak duyurdu

7 yıl
13,5b
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17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock yeni anakartları 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4'ü resmi olarak duyurdu
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ASRock ilk tanıtımlarını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği 9 serisi çipsetli yeni AMD anakartlarını resmi olarak duyurdu. 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4 AM3+ olmak üzere ilk model duyuran ASRock, yeni anakartlarıyla hem Bulldozer FX tabanlı yeni nesil işlemcileri hem de Soket AM3+ formundaki güncel Athlon II ve Phenom II işlemcileri hedef alıyor. Her ikisi de dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 2100MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartlarda üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor ancak bu noktada iki model arasında önemli bir fark bulunuyor.
ASRock'ın yeni anakartlarından 990FX Extreme4, PCIe x16 slotlarını 16x + 16x + 4x hızlarında çalıştırabilirken, 970 Extreme4 modeli ise 8x + 8x + 4x hızlarında çalıştırabiliyor. Ancak bu ASRock'a özgü bir sorun değil zira 990FX haricindeki 9 serisi çipsetlerin hiç birisi resmi olarak 16x + 16x konfigürasyonunda çoklu GPU kurulumuna olanak tanımıyorlar.  Anakartların üzerindeki diğer genişleme slotlarına baktığımızda ise 990FX çipsetli 990FX Extreme4 modelinin  PCIe x1 slotu çiftine, iki adet 32-bit PCI slotuna ve 8 sekiz adet SATA-III portuna, 970 çipsetli olan ve daha ekonomik bir fiyatla pazara sunulacak 970 Extreme 4 modelinin ise aynı slot sayısına ancak sadece 5 SATA-III portuna sahip olduğunu görüyoruz.
Kart üstü güç ve reset butonları ile BIOS debug ekranı gibi kart üstü kontrol butonları ile arka panele yerleştirilmiş CMOS Clear tuşuna sahip olan anakartlarda  çift PS/2 portu, çift USB 3.0 portu, altı adet USB 2.0 portu, FireWire konnektörü, eSATA portu, Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor.  970 Extreme4 modelinden farklı olarak 990FX Extreme4 modelinde ayrıca kutu içeriğinden özel bir ön panel çıkıyor ve USB 3.0 portlarının sayısı arttırıabiliyor. Öte taraftan 8+2 fazlk güç tasarımına sahip olan 9970FX Extreme4 modelinden farklı olarak 970 Extreme4 daha basit 5 fazlı güç tasarımı ile geliyor ancak her iki anakart modeli de 140 Watt'a kadar AMD işlemci desteği sunabiliyorlar. 
Yakın zamanda pazara sunulması beklenen yeni anakartların fiyatları ise açıklanmadı. 
ASRock yeni anakartları 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4'ü resmi olarak duyurdu
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Red Redemption 7 yıl
Asrock Ülkemizde Sadece Eski Tip Olan S478 ve Bazı Am2 anakartları var aslında asrocun quad slı+cf destekli x58 anakartları var ve gayet uygun fiyatları asrock bilirsiniz amerika pazarında asrock bizim kullandıgımız ve sevdiğimiz DFI anakart gibi örnek veriyorum burda DFI fazla yaygın değil ordada asrock fazla yaygın değil ama güzel.
Bana Kalırsa en İyi Anakart Üreticileri,
MSI,AsRock,DFI,ABİT,Sapphire
Bu Markaları Nedense Sevmiyorum Anakart Seçiminde Hep Sorun Yaşadım
Asus,Gigabyte,Foxconn,
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Emey Emsal 7 yıl
Bi çok kişi sataların az olmasından şikayetçi.. Ama ben görmedim 6 satayı kullanan bi kullanıcı bence gayet yeterli...
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Classicman 7 yıl
Merhaba,
ASRock firması gayet kaliteli bir firmadır. Sahip olduğum anakartlardan bir tanesi şudur ve gayet sağlam:
asrock.com/...
Tam tersine, ben ASRocktan daha iyisini bekliyorum. 4 GPUya destek verecek bir kart mesela. 8 adet SATA-III ve 6 adet USB 2 portundan daha önemli parametrelere dikkat edilmeli anakartta. Örneğin 4 GPUya her biri 8x ten destek vermesi (1 tanesine 4x de kabülümdür...)
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Chris Brown 7 yıl
Asrock hep sevmişimdir. Eski nesil anakartlarda Full katı japon kapasitörleri kullanılmadığı için şişme durumu oluyordu , yeni nesil anakartları gerçekten çok beğeniyorum. Umarım piyasamızda yaygınlaşır
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sars 7 yıl
Asrock iyi markadar, düşük seviye kartlarda veya eski modellerde sorun yaşanmış olabilir ama kötü bir marka değil. Avrupada Amerikada satılan modellere bir göz atın hepside kaliteli.
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met@lrock 7 yıl
Asrock kadar sağlam anakart yapan firima varmıdır. Hala kullandığım bir anakart var aldığımdan beri tek bir tık demedi 775V88+ Bi 10 sene daha kullanılacak kart.
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Yux[H]ell!cA 7 yıl met@lrock
met@lrock

Asrock kadar sağlam anakart yapan firima varmıdır. Hala kullandığım bir anakart var aldığımdan beri tek bir tık demedi 775V88+ Bi 10 sene daha kullanılacak kart.


aynen katılıyorum fakat bu anakartın şu gün olmuş halen satışını yapan bir firma bulamıyoruz :S yada ben bulamadım.
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_bluescream_ 7 yıl
aynen mis gibi analart yap 5 tane sata portu koy oldumu şimdi.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
990FX Extreme4 iyi görünüyor. Ama kartlar ülkemize gelir mi bilinmez.
Şu an en düşük sata sayısı 6 adet olmalı bence.

3 yıl önce Gigabyte P35C - DS3R' de bile 8 Sata var.
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alpa07 7 yıl
sata portları çok az
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EgoisTe91 7 yıl
ASRock nasıl böyle birşey yapabilir aklım almadı ben dalga geçmek için girmiştim ama iyi gözüküyor bir yanlışlık olmalı iyi bakın bu o anakart değildir. Ama asrock'da alınmazki bi MSI değil tek tuş OC filan. Ama anakart güzel MSI keşke 870A-G54'ü 8x-8x CF destekli yapsaydı gerçekten çok güzel bir anakart olurdu. İlk slotu pci-e x1 olsa sonraki x16 ve arada en az 2 slot boşluk olsaki CF yaparken fazla ısınmasa böyle bir anakart yapmak zormu MSI sana soruyorum.
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t3 7 yıl

EgoisTe91

ASRock nasıl böyle birşey yapabilir aklım almadı ben dalga geçmek için girmiştim ama iyi gözüküyor bir yanlışlık olmalı iyi bakın bu o anakart değildir.


Asrock'un diğer Extreme4 anakartlarına baktınızmı daha önce? Size sorsak Foxconn'da çok kötü bir firmadır?
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ensaronline 7 yıl
ASROCKtan beklenmeyecek kadar iyi
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MÜŞAVİR 7 yıl

ensaronline

ASROCKtan beklenmeyecek kadar iyi


Bilakis, ASRock tan beklediğim gibi kaliteli ürünler.
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forever58 7 yıl
Arkadaşlar am3+ larda çekirdek açma olaayı olacakmı phenom II ler için.
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