ASRock yeni anakartları 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4'ü resmi olarak duyurdu

ASRock ilk tanıtımlarını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği 9 serisi çipsetli yeni AMD anakartlarını resmi olarak duyurdu. 990FX Extreme4 ve 970 Extreme4 AM3+ olmak üzere ilk model duyuran ASRock, yeni anakartlarıyla hem Bulldozer FX tabanlı yeni nesil işlemcileri hem de Soket AM3+ formundaki güncel Athlon II ve Phenom II işlemcileri hedef alıyor. Her ikisi de dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 2100MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartlarda üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu GPU kurulumlarına olanak tanıyor ancak bu noktada iki model arasında önemli bir fark bulunuyor.

ASRock'ın yeni anakartlarından 990FX Extreme4, PCIe x16 slotlarını 16x + 16x + 4x hızlarında çalıştırabilirken, 970 Extreme4 modeli ise 8x + 8x + 4x hızlarında çalıştırabiliyor. Ancak bu ASRock'a özgü bir sorun değil zira 990FX haricindeki 9 serisi çipsetlerin hiç birisi resmi olarak 16x + 16x konfigürasyonunda çoklu GPU kurulumuna olanak tanımıyorlar. Anakartların üzerindeki diğer genişleme slotlarına baktığımızda ise 990FX çipsetli 990FX Extreme4 modelinin PCIe x1 slotu çiftine, iki adet 32-bit PCI slotuna ve 8 sekiz adet SATA-III portuna, 970 çipsetli olan ve daha ekonomik bir fiyatla pazara sunulacak 970 Extreme 4 modelinin ise aynı slot sayısına ancak sadece 5 SATA-III portuna sahip olduğunu görüyoruz.

Kart üstü güç ve reset butonları ile BIOS debug ekranı gibi kart üstü kontrol butonları ile arka panele yerleştirilmiş CMOS Clear tuşuna sahip olan anakartlarda çift PS/2 portu, çift USB 3.0 portu, altı adet USB 2.0 portu, FireWire konnektörü, eSATA portu, Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor. 970 Extreme4 modelinden farklı olarak 990FX Extreme4 modelinde ayrıca kutu içeriğinden özel bir ön panel çıkıyor ve USB 3.0 portlarının sayısı arttırıabiliyor. Öte taraftan 8+2 fazlk güç tasarımına sahip olan 9970FX Extreme4 modelinden farklı olarak 970 Extreme4 daha basit 5 fazlı güç tasarımı ile geliyor ancak her iki anakart modeli de 140 Watt'a kadar AMD işlemci desteği sunabiliyorlar.

Yakın zamanda pazara sunulması beklenen yeni anakartların fiyatları ise açıklanmadı.