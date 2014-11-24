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ASRock'dan 10Gigabit ethernet desteği sunan yeni X99 anakart

4 yıl
1,3b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan 10Gigabit ethernet desteği sunan yeni X99 anakart
Anakart üreticisi ASRock, profesyonel kullanıcılar için hazırladığı ileri seviye anakart modeli X99 WS-E/10G'yi duyurdu. Intel'in Haswell-E serisi yüksek performanslı işlemcileriyle çalışmak üzere geliştirilen anakart, özellikle ethernet yetenekleriyle göz dolduruyor. ASRock'ın yeni anakartını farklı kılan temel nokta, bünyesinde barındırdığı Intel üretimi X520-T2 ethernet kontrolcüsü. Bu kontrolcü, maliyeti 1000 dolarlar seviyesine kadar çıkabilen 10GBase-T ethernet kullanımını mümkün kılıyor.
IEEE 802.3an olarak ta ifade edilen bu teknoloji ile 100 metreye kadar mesafede kablo ile 10 Gbit/saniye gibi oldukça yüksek veri transfer hızına erişilebiliyor. ASRock'ın anakartı üzerinde gelişmiş ethernet özelliklerini sağlayan Intel kontrolcüsü, aslen 2012 sonlarına doğru anons edilen bir çip. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan kontrolcü, çift port desteğine sahip. PCIe v2.1 arayüzünü kullanan kontrolcü, 100Mb/1000Mb/10Gb gibi farklı veri transfer hızlarını desteklemekte. LOM ve CNA gibi özelliklerle gelen kontrol çipinin ısıl tasarım gücü ise 14 Watt. Harici bir ethernet kontrol kartı için 14 Watt belki üstesinden gelinebilecek bir ısıl değer olsa da, söz konusu anakarta entegre devre olduğundan, genel soğutucu tasarımında bir takım özelleştirmeler de ihtiyaç olarak boy gösteriyor. Bu detaylara birazdan değineceğim ancak öncesinde adetli alımlarda X520-T2 çipinin 125$'a sunulduğunu da ekleyelim.
Her ne kadar maliyetleri yüksek olsa da 10Gigabit yeteneğine sahip switchler ile yüksek hızlı bağlantı sağlayabilen anakart, ASRock'ın iş istasyonu seviyesindeki çözümlerinden olduğu için tasarımına özellikle hassasiyet gösterilmiş. Burada soğutma tasarımına ek olarak, bu anakartın, 1U formundaki kısmen daha kompakt sunucu sistemleriyle tam uyumlu olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Sunuculardaki özel işletim sistemleriyle ahenkli çalışacak şekilde geliştirilen modelde, X540-BT2 ethernet kontrolcüsünün serin ve verimli çalışabilmesi adına, işlemci güç bileşenlerini soğutan plakanın özellikle 10Gigabit portlarına doğru çıkıntı yaptığını görüyoruz.
Yeni anakart, 10Gigabit desteğine ek olarak bünyesinde yine Intel kontrolcülü iki adet Gigabit Ethernet portuna da sahip. Anakartla ilgili bir başka dikkat çekici nokta ise, üzerinde barındırdığı toplam dört adet ethernet portunu birlikte kullanıdırabiliyor olması ancak heyecanlanmaya gerek yok, bunu internet hızını değil lokak ağ bağlantısını hızlandırmak için kullanıyor. ASRock X99 WS-E/10G çoklu ekran kartı kurulumları için de oldukça iddialı. Buraaki ekran kartı desteği, oyunlardan ziyade yüksek başarım gerektiren hesaplamalar için GPU'ların paralel işlem yeteneklerinden istifade etmek. Bu doğrultuda iki adet PLX 8747 kontrolcüsü ile toplamda her biri x16 hızında çalışan dört adet (SLI) veya eğer tek slot formunda tasarımlı kartlardan bulunabilirse x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8 konfigürasyonunda 7 tane ekran kartı ile bu anakartın oluşturduğu sistem bitcoin gibi işlemlerden tutun da veri analitiği, petrol araştırmaları, sismik çalışmalar gibi pek çok bilimsel planlamaya donanımsal altyapı sağlayabilir.
Yüksek kaliteli bileşenler ile donatılan anakart üzerinde 8 adet DDR4 bellek slotu bulunuyor. Depolama sürücüleri için 10 adet SATA-III portu ile gelen anakart, aynı zamanda SATA-Express ve M.2 teknolojileriyle de uyumlu. Ses tarafında Realtek'in ALC1150 çipine sahip olan anakart, toplamda 8 adet USB 3.0 konnektörünü de kullanıma hazır şekilde beraberinde getiriyor. Gelişmiş özelliklere sahip olan anakart, aktif soğutma sistemi ile destekleniyor. Bu önemli zira çapı küçük olan anakart soğutucu fanları, zaman zaman rahatsız edici gürültü seviyesine çıkabiliyorlar. Hoş bu anakart üzerinde örneğin dört adet GeForce GTX 980 çalıştırdığımızı hayal edersek, işlemci soğutucusu ile birlikte zaten hallice bir gürültü çıkmış olacak ancak meraklısı için biz yine de bu durumun altını çizmiş olalım. Önemli özelliklere sahip olan ASRcok X99 WS-E/10G, doğrudan belli bir kullanıcı kesimine hitap eden yüksek maliyetli X99 anakartlar arasındaki yerini alacak.
ASRock'dan 10Gigabit ethernet desteği sunan yeni X99 anakart

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CoreXXX 4 yıl
böyle uç şeylerle uğraşmak için önce kaliteli anakart üretmesi gerek. bi üretemedi gitti bu asrock kaliteli bir anakart
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cinayet13 4 yıl
10gigabit ethernet kablosunu nerden bulacakmışız onuda söylüyorlar mı
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CWaRRioR 4 yıl
Asrock ürünlerini severim ama kuzey köprüsünde fan bulunsun da istemem açıkçası.
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exclbr 4 yıl
asrockun anakartlarının görünüşü nedense sadece bana mı kaba geliyo ?
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black_flood 4 yıl
125 $ ve bu anakart bence diğer üreticilerin utanması lazım 750 800 liradan aşağı kart yok yaw ddr 4 lü.
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Fatih211 4 yıl
Bu asrock marka değerini yukseltemedi gitti.Hani f/p dersin daha az paraya yakın performans sunuyo dersin.Bu daha az paraya tokatlıyor hatta.Z97 chipsette rakiplerinin alayını tokatladı testlerde yine yok ortalarda yine yok.Linki bulursam editleyip ek olarak koyarım bilmeyenler de anlar.
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MattPegasus 4 yıl black_flood
black_flood
125 $ ve bu anakart bence diğer üreticilerin utanması lazım 750 800 liradan aşağı kart yok yaw ddr 4 lü.

Anakart 125 dolar değil üzerinde bulunan bir çip 125 dolar bir daha oku istersen
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selahattın ısık 4 yıl black_flood
black_flood
125 $ ve bu anakart bence diğer üreticilerin utanması lazım 750 800 liradan aşağı kart yok yaw ddr 4 lü.

Kusura bakma ama cidden fail olmus...
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Baran18 4 yıl
Neden... Asrock bu kadar başarılı ve fiyat performans odaklı ürünleri bir hayli fazlayken ülkemizde yok denecek kadar az bir varlığı var neden


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