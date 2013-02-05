ASRock'dan AMD işlemciler için Mini-ITX formunda yeni anakart

Bu yıl 8 milyon anakart satmayı planlayan ASRock, hedefine ulaşabilmek için ürün gamına yeni modeller ekliyor. Şirketin duyurusunu yaptığı yeni anakartlardan FM2A85X-ITX kodlu model, Mini-ITX formundaki kompakt yapısı ve iddialı özellikleri ile sınıfındaki en performanslı anakartlardan biri olmaya aday. AMD platformu için geliştirilen ve A85X çipsetini kullanan anakart, Soket FM2 yapısındaki anakartlara destek sunuyor.

AMD'nin Trinity kod adlı A serisi Fusion işlemcileriyle uyumlu olan anakart, yakın gelecekte lanse edilmesi beklenen Richlands kodlu üçüncü nesil Fusion işlemcilerine de destek verecek gibi görünüyor. Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve her slot için 16GB en yüksek kapasite üzerinden 32GB'a kadar DDR3 bellek kullanımını mümkün kılan anakart, kullanılan yüksek kaliteli bileşenler ve genişleme olanaklarıyla da bir hayli iddialı.

İşlemci için 6 fazlı güç tasarımına yer verilen anakart, 24-pin ATX ve 4-pin CPU güç konnektörlerinden besleniyor. Üzerinde yer alan PCIe x16 slotu sayesinde işlemciye entegre grafik biriminin yanında harici ekran kartı kullanımına da uygun olan FM2A85X-ITX'in diğer bağlantı özellikleri arasında, farklı RAID kurulumlarına uyumlu olan 7 adet dahili SATA-III konnektörü, eSATA 6Gbps portu ve dört adet USB 3.0 konnektörü gibi detaylar bulunuyor.

İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI,D-Sub ve HDMI konnektörleri ile zenginleştirilen anakarta, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, PS/2 klavye ve fare portu eşlik ediyor. ASRock'a özgü çeşitli özelliklerle zenginleştirilen anakartın yakında pazara sürülmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 110$ olarak açıklandı.