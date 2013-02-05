Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'dan AMD işlemciler için Mini-ITX formunda yeni anakart

6 yıl
1,2b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ASRock'dan AMD işlemciler için Mini-ITX formunda yeni anakart
Bu yıl 8 milyon anakart satmayı planlayan ASRock, hedefine ulaşabilmek için ürün gamına yeni modeller ekliyor. Şirketin duyurusunu yaptığı yeni anakartlardan FM2A85X-ITX kodlu model, Mini-ITX formundaki kompakt yapısı ve iddialı özellikleri ile sınıfındaki en performanslı anakartlardan biri olmaya aday. AMD platformu için geliştirilen ve A85X çipsetini kullanan anakart, Soket FM2 yapısındaki anakartlara destek sunuyor.
AMD'nin Trinity kod adlı A serisi Fusion işlemcileriyle uyumlu olan anakart, yakın gelecekte lanse edilmesi beklenen Richlands kodlu üçüncü nesil Fusion işlemcilerine de destek verecek gibi görünüyor. Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve her slot için 16GB en yüksek kapasite üzerinden 32GB'a kadar DDR3 bellek kullanımını mümkün kılan anakart, kullanılan yüksek kaliteli bileşenler ve genişleme olanaklarıyla da bir hayli iddialı.
İşlemci için 6 fazlı güç tasarımına yer verilen anakart, 24-pin ATX ve 4-pin CPU güç konnektörlerinden besleniyor. Üzerinde yer alan PCIe x16 slotu sayesinde işlemciye entegre grafik biriminin yanında harici ekran kartı kullanımına da uygun olan FM2A85X-ITX'in diğer bağlantı özellikleri arasında, farklı RAID kurulumlarına uyumlu olan 7 adet dahili SATA-III konnektörü, eSATA 6Gbps portu ve dört adet USB 3.0 konnektörü gibi detaylar  bulunuyor.
İşlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI,D-Sub ve HDMI konnektörleri ile zenginleştirilen anakarta, Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, PS/2 klavye ve fare portu eşlik ediyor. ASRock'a özgü çeşitli özelliklerle zenginleştirilen anakartın yakında pazara sürülmesi beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 110$ olarak açıklandı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karayulun 6 yıl
WarSaw
BitFenix Prodigy kasa Türkiyeye gelmedikçe ITX boş.

eğer o kasanın tutma sapları plastik ise yaramaz.
ancak, o çift taraflı sapları alüminyum ise ideal kasa.
Bir de buna bakabilirsin;
RC-120A-KKN1 coolermaster.com.sg/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 6 yıl
Talep yoğun olursa getirirler. Talep edelim getirsinler. ITX'in ne olduğunu bilmeyenlere anlatalım. Büyük kasalardan kurtulmak isteyeler öğrenmeli.
FM2-A75MA-E35 msi.com/...
FM2-A85XMA-E35 msi.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 6 yıl
DİKKAT!
bu iki anakart'ta aynı ancak FM2-A85XMA-E35 daha yeni.
şahsen en önemli unsurlar ise arka panelde 6 adet usb2.0 olması.
2 adet usb3.0 girişleri ile birlikte toplam 8 adet usb.
FM2-A75MA-E35 msi.com/...
FM2-A85XMA-E35 msi.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
BitFenix Prodigy kasa Türkiyeye gelmedikçe ITX boş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsosyalBilgisayar 6 yıl
mini itx filan ama 7 tane sata portu harbiden guzel olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Ben almanyadan getirdim kasayıda anakartıda cizgi ilede görüstüm akorteklede ikisininde dediği türkiyede talep yok 1 kac kişiiçin getiremeyiz altmodeller var onlardan seciniz dediler.ITX bence yaygınlasacak ama satan olmadıgından önü kesiliyor herkez artık konsol tarzı yanında tasıyabiliceği sistem yapmak istiyor örneğin ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
4 pin güç girişinin yeri olmamış
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
döktürmüş gene asrock
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crowland 6 yıl
sonunda yaa aslında cok satar ama satan yok sacmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
buna bir a 10 amd ve 7660 d ile tam bir hdcp olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
potur 6 yıl
itx ne oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

buna bir a 10 amd ve 7660 d ile tam bir hdcp olur.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
fiyatı uygun olmadıktan sonra boş akortek mafetti güzelim markayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 yıl
türkiyede çok az yerde itx anakart satılıyor... sebebini anlamış değilim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1232 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme 6 yıl Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim