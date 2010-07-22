ASRock'dan, AMD işlemciler için çift USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni anakartlar

Intel işlemciler için hazırladığı P55 Extreme4 modelinde iki adet USB 3.0 ve iki adet SATA-III kontrolcüsü kullanan ASRock, benzer bir uygulamayı AMD platformunda da başlatıyor. Gelen bilgilere göre ASRock, 890FX-Deluxe4 ve 890GX-Extreme4 isimli yeni anakart modelleri, iki adet USB 3.0 kontrolcüsüyle diğer pek çok anakart modelinden farklı olarak dört adet USB 3.0 portu kullandırabiliyorlar. AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerine destek sunan yeni anakartlar, modeline göre 890FX ve 890GX yonga setlerini temel alıyor ve güney köprüsü olarak SB850 yongasıyla geliyorlar. 10 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni anakartlar, Turbo UCC adı verilen özellik sayesinde Phenom II X6 işlemcilerde üçten daha fazla sayıda çekirdek için saat hızını arttırabiliyorlar.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartlar, çoklu ekran kartı kurulumları için iki ve üç yollu Crossfire X desteği de sunuyorlar. Siyah renkli baskılı devre tasarımları ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakartlarda 8+2 kanal yüksek tanımlı ses desteği, gigabit ethernet, ve FireWire portu gibi detaylara sahip olan anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.