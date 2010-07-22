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ASRock'dan, AMD işlemciler için çift USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni anakartlar

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan, AMD işlemciler için çift USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni anakartlar
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Intel işlemciler için hazırladığı P55 Extreme4 modelinde iki adet USB 3.0 ve iki adet SATA-III kontrolcüsü kullanan ASRock, benzer bir uygulamayı AMD platformunda da başlatıyor. Gelen bilgilere göre ASRock, 890FX-Deluxe4 ve 890GX-Extreme4 isimli yeni anakart modelleri, iki adet USB 3.0 kontrolcüsüyle diğer pek çok anakart modelinden farklı olarak dört adet USB 3.0 portu kullandırabiliyorlar. AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcilerine destek sunan yeni anakartlar, modeline göre 890FX ve 890GX yonga setlerini temel alıyor ve güney köprüsü olarak SB850 yongasıyla geliyorlar. 10 fazlı güç tasarımına sahip olan yeni anakartlar, Turbo UCC adı verilen özellik sayesinde Phenom II X6 işlemcilerde üçten daha fazla sayıda çekirdek için saat hızını arttırabiliyorlar.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni anakartlar, çoklu ekran kartı kurulumları için iki ve üç yollu Crossfire X desteği de sunuyorlar. Siyah renkli baskılı devre tasarımları ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakartlarda 8+2 kanal yüksek tanımlı ses desteği, gigabit ethernet, ve FireWire portu gibi detaylara sahip olan anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ASRock'dan, AMD işlemciler için çift USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni anakartlar
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yc#1 8 yıl
USB 3.0 için ön panel vermeleri güzel bir ayrıntı.
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El Mukteda 8 yıl
kardeşim asrock ve ecs saf değiştirdi. artık ecs asusun. asrock gigabyte ın. neyse 8 tane sata 6Gbps bunların hepsi ile sata6gbps ssd raid0 yapmak istiyorum
. ilerde zengun mengun olursam yaparım.
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jaws78 8 yıl
Asrock ile ilgili detayları daha önce vermiştim ,yineleyeyim...Asrock gigabytein bir yan kolu iken 2000li yılların başında giganınbatma tehlikesi geçirmesi nedeniyle asus ile yaptığı hisse antlaşması ile %50 hissesini ve dolayısıyla asrocku da asusa vermiştir.Eskiler asrockun giganın olduğunu bilirler..Yani dolayısıyla giga da %50 asusa bağımlı olarak üretim yapmaktadır diyeceğim ama asus fason bir firma olduğu ve kendi üretim yapmadığı için üretim bandının bir kısmı giga fabrikalarından geçmektedir...Saygılar iyi forumlar...
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hacı.basat 8 yıl
Uygun fiyata gelse alırız, niye almayalım.
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cyberfox 8 yıl
ülkemizde fazla bulunmayan ama çok stabil ve ekonomik kartları var
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OverClocK1ng 8 yıl
Asus'un da ortağı olduğu AsMedia adlı şirkete ait.
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terranigma 8 yıl
birçok anakart gibi türkiyeye gelmiyorsa pek bir anlam ifade etmiyor sanırım.
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sakiri 8 yıl
Asrock asusun yan sanayisi gibi birsey olsa gerek ondandir.
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mehmetgirgin 8 yıl
asrock pek sevilmeyen bi marka nedense
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