Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'dan dört kanal Thunderbolt destekli yeni anakart

6 yıl
3,2b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Piyasaya sunduğu üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, ürün gamını Thunderbolt donanımlı yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Intel'in Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi içn hazırlanna Z77 Extreme6/TB4 isimli anakart, daha önce piyasaya sürülen Extreme6 modelinin 4 kanal çift port Thundertbolt desteği sunan yeni versiyonu olarak ta düşünülebilir. 4 kanal desteği sayesinde üzerindeki iki Thunderbolt portu da çift kanal ile 10Gbps veri transferi sağlayan anakart, diğer özellikleriyle de ilgi uyandırıyor.
Üzerindeki Thunderbolt portları aynı zamanda görüntü aktarımı için de kullanılabilen anakart, Intel'in satılmakta olan LGA1155 tabanlı güncel işlemci modelleriyle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde uzun ömürlü katı kapasitörlerle donatılan anakarta, 8+4 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2800MHz+ seviyesinde çift kanal bellek kullanımına olanak tanınıyor. Üzerinde yer alan PCIe x16 slotları sayesinde hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI kurulumlarına olanak tanıyan anakartın genişleme olanaklarına ve diğer bağlantı özelliklerine baktığımızda  2 x PCIe 3.0 x16, 1 x mini-PCI Express slotu, dört adet SATA-III konnektörü, dört adet USB 3.0 portu, Gigabit LAN ve Realtek ALC898 kodekinin kontrolünde 7.1 kanal ses desteği sunuyor. Çeşitli hız aşırtma özelliklerini de bünyesinde barındıran anakart, görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort ve VGA konnektörlerine de sahip. ASRock tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak Z77 Extreme6/TB4'ün satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Prequel 6 yıl en beğenilen
lysipe
thunderboot neye yarıyor

Rubisco
Bi firma da external-PCIe üretti, Thunderboltdan daha yüksek hız verebiliyor, daha yüksek güç taşıyabiliyor, daha ucuz üstelik ://

Thunderbolt'un özelliği tüm I/O portlarının yerini alabilecek yapıda olması. Diğerlerinde biri sadece görüntü biri sadece veri biri sadece güç mü aktarıyor atıyorum, Thunderbolt hepsini tek birime toplayabiliyor. Yani yaygınlaşırsa PC'nizde sadece bu port olacak. Monitorünüzü de, Harici HDD'nizi de, telefonunuzu da, herşeyinizi tek bir port üzerinden yapacaksınız. Ayrıca Thunderbolt hem bakır hem optik kablolarla kullanılabiliyor ve optik kablolarla kullanıldığında hız çok daha artıyor. Thunderbolt hız konusunda lider birimlerden biri.
lysipethunderboot neye yarıyorRubiscoBi firma da external-PCIe üretti, Thunderboltdan daha yüksek hız verebiliyo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
BurayaNeYazıyoruz
Babakart olmuş bu

Güldürdün:)
Asus Sabertooth forever.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Kimse de demiyor ki "4 tane thunderbolt kablosu 400 dolar e zaten anakart da 400 dolar bu nasil is" diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaddafi 6 yıl
Arkadaşlar hep pahalı diyoruz. Evet. Orta halli bir hdmi kablo kaç para. Bizmi üretiyoruz. Hayir. Kalmiski bu kabloyu ucuz beklemeyin. Thuderbolt kablosunun her iki ucundada elektronik mikro devreler var. Onu sadece dişi-erkek fiş diye adlandirmayalim. O sebepten pahalı. Şu an için maliyeti dusiremiyorlar. Yoksa en zengin biri bile 1 metre kabloya yaklaşık 100 dolar vermez. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Thuderbolt u usb2.0 , usb3.0 , pciex v.s karıştırmayalım. Bilgisayarınız Thuderbolt tan harici bir ekran kartını bile calistirabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infernall 6 yıl
Bu arada seri eksi veren birileri var aramızda adam " thunderbolt nedir" diye sormuş ona bile eksi atmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 6 yıl
USB'ler bu kadar yaygınken ve fiyat bu kadar pahalıyken Thunderbolt şu an için anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl kaddafi
kaddafi

Arkadaşlar hep pahalı diyoruz. Evet. Orta halli bir hdmi kablo kaç para. Bizmi üretiyoruz. Hayir. Kalmiski bu kabloyu ucuz beklemeyin. Thuderbolt kablosunun her iki ucundada elektronik mikro devreler var. Onu sadece dişi-erkek fiş diye adlandirmayalim. O sebepten pahalı. Şu an için maliyeti dusiremiyorlar. Yoksa en zengin biri bile 1 metre kabloya yaklaşık 100 dolar vermez. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Thuderbolt u usb2.0 , usb3.0 , pciex v.s karıştırmayalım. Bilgisayarınız Thuderbolt tan harici bir ekran kartını bile calistirabilir.

Çok uzun süre pahalı olacağı belli olan bi standartı savunmanın anlamı ne? Elite/üst seviye anakartlarda, yok yok olan kartlarda eklenmesi gayet normal. Kontrolcüsü şundan pahalı kablosu bundan pahalı, lisansı pahalı da para kazanmak için böyle bi standart üretmeye hayatımıza sokmaya çalışanların hiçmi suçu yok. Nerede üretilirse üretilsin, sen bana kablonun işlem yapabilmesi için şu kadar birim işlem gücüne ihtiyaç var ve bu işlem gücünün maliyeti en az bu kadardır, bu yüzden kablo pahalı bunu diyebilecek kimse var mı burada? Elbette yok, o zaman kakalanmaya çalışıyor diye bakmak çok yannış değil.

USB gibi yaygın bi hale gelecek mi ilerde? Buna evet cevabı verebilecek olan var mı? Varsa niye firewire / optik bağlantı heryerde yok??

Burda PCIe'den bi tek ben bahsettim, ben sana external-PCIe ile kasa dışında adaptörsüz ekran kartı üretilebileceğini söylesem hala karıştırmayalım mı diyeceksin? Thunderboltun hızı ne şu an, ileride nereye kadar çıkabilir? Şu an taşıyabildiği güç ne kadar PCIe 'nin (external-PCIe) taşıyabileceği güç ne (tiyo 10W vs. 75W??). PCIe üstüne çözüm geliştirmek şu an için daha kolay. Yukarıda yazdığımı aynen tekrarlarım, Thunderboltu pahalı bi teknoloji olarak dayatmaya çalışmak yerine uygun fiyatlı olabilseydi kim itiraz ederdi? Sakın kimse çıkıp da bana yeni her teknoloji pahalı oluyor diye ahkam kesmesin.

Anlayan araştıran ne kadar çıkar bilmem ama, Thunderbolt dan memnun kalacak küçük bi azınlık dışında herkeze lazım süper gibisinden bi yaklaşım nedir biliyormusunuz : Evde 1Gig Ethernet yerine Infiniband ile network kurmak gibidir .Herkezin anakartında gelen 1Gig Ethernet ile google dan Infiniband kartların fiyatlarına bakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaddafi 6 yıl
Arkadaşlar hep pahalı diyoruz. Evet. Orta halli bir hdmi kablo kaç para. Bizmi üretiyoruz. Hayir. Kalmiski bu kabloyu ucuz beklemeyin. Thuderbolt kablosunun her iki ucundada elektronik mikro devreler var. Onu sadece dişi-erkek fiş diye adlandirmayalim. O sebepten pahalı. Şu an için maliyeti dusiremiyorlar. Yoksa en zengin biri bile 1 metre kabloya yaklaşık 100 dolar vermez. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Thuderbolt u usb2.0 , usb3.0 , pciex v.s karıştırmayalım. Bilgisayarınız Thuderbolt tan harici bir ekran kartını bile calistirabilirsiniz. Harici harddiski thuderbolt ile kullanacaksanız SSD lisini kullanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infernall 6 yıl
Türkiyeye tam geçişi 10 sene olur bu thunderbolt sisteminin ayrıca bize ne faydası var bu tip bir anakartı en aşşağı 2 liradan satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Bukalemun

@ lysipeGelişmiş VERİ AKTARIMI. intel in ürettiği ve hali hazırda APPLE ın , mMAC lerde kullandığı bir teknoloji. usb 3.0 dan bile hızlı ancak kablosu bile 50 dolar diye geçiyordu :(( yeni teknolojik gelişmeler UCUZ lamasını sağlayacak. 2012 bitti ve bir çok kişi usb 3.0 - sata 3.0 a geçemedi bile.

Henüz göremedik thunderbolt bağlantılı ürünleri. Geçen incelemesi yapılan WD MyBook Studio 6TB'nin üstünde bile thunderbolt yoktu. O yayılana kadar, çok zaman geçer. Bu sebeple de sırf thunderbolt için anakart almanın anlamı yok.

Mesela mac'lerde yıllardır Firewire 800 bağlantısı varken, hiçbir PC anakartında denk gelmedim buna. Olanlarda da onun yarısından bile daha yavaş olan Firewire 400 var.

Netice-i kelam: Önce yaygınlaşsın. Sonra anakart alırız. O zamana kadar da bu anakart bile eskimiş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
thunderbolt şu an için benim açımdan hiçbir anlam taşımaz.. aynı şekilde birçoğu için.. çünkü bu teknolojiyi kullanan bir cihaz henüz görmedim ve usb'nin bu kadar yaygın ve thunderboltun bu kadar az olduğu bir piyasada kim usb'den vazgeçip thunderbolt kullanarak pazar alanını daraltır merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regor 6 yıl
Firewire gibi aynı kaderi paylaşr Thunderbolt. Pek yaygınlaşamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 6 yıl
hakanayvaz41
Kardeşim USB 3.0 çıkarttılar daha USB3.0 donanımlı usb bulamıyoruz memlekette . Üretende pahalı ve saçma markalar .

Birde Thunderbolt çıktı başımıza . Görüntü aktırımı diyosunuzda , Ekran kartlarında bile crt çıkış kalmadı ama henüz pahalı olması nedeniyle kimse DVI çıkışlı monitör kullanmıyor. Bunlardan biriside benim . Bu adamlar bu teknolojiyi neden çıkartıyorlar insanların yararlanması için değil mi . Bırakında yararlanalım artık .


Değişmayen tek şey değişimdir. 90'lı yılların sonunda USB, paralel ve seri portların yerini almak için anakartlarda gözükmeye başladığında piyasada USB ürün yoktu. Şimdi ise zibilyon tane var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
17mayis 6 yıl
Asrock Fatal1ty z77 professional kulaniyorum cok memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen Tevfik 6 yıl
Kardeşim USB 3.0 çıkarttılar daha USB3.0 donanımlı usb bulamıyoruz memlekette . Üretende pahalı ve saçma markalar .



Birde Thunderbolt çıktı başımıza . Görüntü aktırımı diyosunuzda , Ekran kartlarında bile crt çıkış kalmadı ama henüz pahalı olması nedeniyle kimse DVI çıkışlı monitör kullanmıyor. Bunlardan biriside benim . Bu adamlar bu teknolojiyi neden çıkartıyorlar insanların yararlanması için değil mi . Bırakında yararlanalım artık .

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl en beğenilen
lysipe
thunderboot neye yarıyor

Rubisco
Bi firma da external-PCIe üretti, Thunderboltdan daha yüksek hız verebiliyor, daha yüksek güç taşıyabiliyor, daha ucuz üstelik ://

Thunderbolt'un özelliği tüm I/O portlarının yerini alabilecek yapıda olması. Diğerlerinde biri sadece görüntü biri sadece veri biri sadece güç mü aktarıyor atıyorum, Thunderbolt hepsini tek birime toplayabiliyor. Yani yaygınlaşırsa PC'nizde sadece bu port olacak. Monitorünüzü de, Harici HDD'nizi de, telefonunuzu da, herşeyinizi tek bir port üzerinden yapacaksınız. Ayrıca Thunderbolt hem bakır hem optik kablolarla kullanılabiliyor ve optik kablolarla kullanıldığında hız çok daha artıyor. Thunderbolt hız konusunda lider birimlerden biri.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl Prequel
Prequel

lysipe

thunderboot neye yarıyor


Rubisco

Bi firma da external-PCIe üretti, Thunderboltdan daha yüksek hız verebiliyor, daha yüksek güç taşıyabiliyor, daha ucuz üstelik ://


Thunderbolt'un özelliği tüm I/O portlarının yerini alabilecek yapıda olması. Diğerlerinde biri sadece görüntü biri sadece veri biri sadece güç mü aktarıyor atıyorum, Thunderbolt hepsini tek birime toplayabiliyor. Yani yaygınlaşırsa PC'nizde sadece bu port olacak. Monitorünüzü de, Harici HDD'nizi de, telefonunuzu da, herşeyinizi tek bir port üzerinden yapacaksınız. Ayrıca Thunderbolt hem bakır hem optik kablolarla kullanılabiliyor ve optik kablolarla kullanıldığında hız çok daha artıyor. Thunderbolt hız konusunda lider birimlerden biri.

Thunderbolt'u external-PCIe 'den üstün kılacak ne yan var onu anlamadım ben. Yazdıklarınla sadece Thunderboltun ne olduğunu bana annatıyorsun. e-PCIe de sisteme bağlanacak cihazda, kart/arabirim için üreticinin ne kadar para harcaması gerekebilir gibilerinden bahsetmiyorsun (gerek varmı bende bilmiyorum). Thunderbolt son kullanıcı açısından sonuç olarak güzel de, maliyet ve satış fiyatı açısından hiç de öyle durmuyor.

PCIe ile daha ucuza ulaşılabilecek extradan lisans vs. ile uğraşılması gerekmeyecek dünya kadar çözüm geliştirilebilir. Alternatif olara ben gelişebileceğine inanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 6 yıl Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme 6 yıl Mobilite: Galaxy S III renklendi, One X+ geliyor, Optimus 4X HD Türkiye'de, Android tabletler, iOS ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim