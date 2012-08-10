ASRock'dan dört kanal Thunderbolt destekli yeni anakart

Piyasaya sunduğu üst seviye anakart modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ASRock, ürün gamını Thunderbolt donanımlı yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Intel'in Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi içn hazırlanna Z77 Extreme6/TB4 isimli anakart, daha önce piyasaya sürülen Extreme6 modelinin 4 kanal çift port Thundertbolt desteği sunan yeni versiyonu olarak ta düşünülebilir. 4 kanal desteği sayesinde üzerindeki iki Thunderbolt portu da çift kanal ile 10Gbps veri transferi sağlayan anakart, diğer özellikleriyle de ilgi uyandırıyor.

Üzerindeki Thunderbolt portları aynı zamanda görüntü aktarımı için de kullanılabilen anakart, Intel'in satılmakta olan LGA1155 tabanlı güncel işlemci modelleriyle kullanılabiliyor. Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde uzun ömürlü katı kapasitörlerle donatılan anakarta, 8+4 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 2800MHz+ seviyesinde çift kanal bellek kullanımına olanak tanınıyor. Üzerinde yer alan PCIe x16 slotları sayesinde hem AMD Crossfire hem de Nvidia SLI kurulumlarına olanak tanıyan anakartın genişleme olanaklarına ve diğer bağlantı özelliklerine baktığımızda 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x mini-PCI Express slotu, dört adet SATA-III konnektörü, dört adet USB 3.0 portu, Gigabit LAN ve Realtek ALC898 kodekinin kontrolünde 7.1 kanal ses desteği sunuyor. Çeşitli hız aşırtma özelliklerini de bünyesinde barındıran anakart, görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort ve VGA konnektörlerine de sahip. ASRock tarafından önümüzdeki ay satışa sunulacak Z77 Extreme6/TB4'ün satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.