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ASRock'dan oyunculara özel yeni ses kartı; Game Blaster

7 yıl
18,5b
1
23
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun ve hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle son dönemin en popüler üreticilerinden biri olan ve yaptığı açıklamalarda kendisini en büyük 3. anakart üreticisi olarak konumlandıran ASRock, yeni ses kartını duyurdu. Creative ile işbirliğine giden firma, Game Blaster adını verdiği yeni ses kartında oyunculara komple paket sunuyor ve kart üzerinde ayrıca Gigabit LAN desteği de sunuyor.
Benzeri bir çözüm daha önce Thunderbolt ile Asus tarafından duyurulmuş olsa bile ASRock'ın Game Blaster kartını farklı bir özellik bulunuyor ki o da; Creative'in oyun odaklı ses kartları için geliştirdiği dört çekirdekli Sound Core3D ses işlemcisini kullanıyor olması. Creative'in 7.1 kanal yüksek tanımlı ses işlemcisi ve Broadcom tarafından geliştirilen Gigabit LAN kontrolcüsünü bir araya getiren ilk çözüm olarak Game Blaster'ın oyuncular için iddialı bir paket olduğu ifade ediliyor.
Kullanılan ses işlemcisi itibariyle THX TruStudio PRO, CrystalVoice ve EAX 1.0-5.0 gibi teknolojilere destek ses kartının en büyük özelliklerinden biri de Scout Mode fonksiyonu. Bu özellik sayesinde Game Blaster kullanıcıları oyuncularda yaklaşan düşman sesini duyarak taktiksel avatantaj elde edebiliyorlar.
Oyunculara daha hassas kontrol imkanı tanıyan Scout Mode özelliğine ek olarak Broadcom'un geliştirdiği ethernet kontrolcüsünün yüksek ağ performansı ve düşük enerji tüketimi verecek şekilde tasarlandığı, iki işlemci ile Game Blaster'ın oyuncular için iddialı bir paket sunduğu ifade ediliyor. Sadece ASRock'ın X79 anakartlarıyla uyumlu olan Game Blaster kartının yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

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CaSsErDoDo 7 yıl en beğenilen
zaten adamlar win 2000 için çıkarıyor bu ürünü
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draconist 7 yıl
Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kullanılabilen Digital Audio Workstation programları hakkında (Cubase, Pro Tools, Logic Pro gibi) bilgiler verebilirseniz bir ilk'i gerçekleştirmiş olursunuz.
Türk teknoloji site ve forumlarında şimdiye kadar bu tür şeyler göremedik. DH bu tür konulardan bir inceleme haber sıralamasına başlarsa gerçekten bir ilk yapmış olur, bu tür konuları sadece müzik forumlarında görüyoruz.
Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kull...
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milyondabir 7 yıl
ürünleri gellsin artık tr bi rülke neden gelmez bu kadar kaliteli ürünler kimse getirtemez anlamıs degilim.
bir cok ürünü asustan cok daha kaliteli.
eminim bu marka tr geldiginde cok satacak.ASRock
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sardemir 7 yıl
Ses kartinda ethernet ne kadar dogru bilemiyorum ama bana ilginc geldi. İsin icinde creative varsa zaten kaliteli olcagi kesindir
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deadric 7 yıl
draconist
Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kullanılabilen Digital Audio Workstation programları hakkında (Cubase, Pro Tools, Logic Pro gibi) bilgiler verebilirseniz bir ilki gerçekleştirmiş olursunuz. Türk teknoloji site ve forumlarında şimdiye kadar bu tür şeyler göremedik. DH bu tür konulardan bir inceleme haber sıralamasına başlarsa gerçekten bir ilk yapmış olur, bu tür konuları sadece müzik forumlarında görüyoruz.

O tür ürünleri o işlerle uğraşan kişiler incelerler diye düşünüyorum. Video olarak olmasa da yazı olarak incelemeleri de karşıma çıkmıştı. İngilizce varsa youtube zaten bu tarz incelemelerle dolu.
1 Yanıt Yanıtla
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draconist 7 yıl deadric
deadric
draconist
Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kullanılabilen Digital Audio Workstation programları hakkında (Cubase, Pro Tools, Logic Pro gibi) bilgiler verebilirseniz bir ilki gerçekleştirmiş olursunuz. Türk teknoloji site ve forumlarında şimdiye kadar bu tür şeyler göremedik. DH bu tür konulardan bir inceleme haber sıralamasına başlarsa gerçekten bir ilk yapmış olur, bu tür konuları sadece müzik forumlarında görüyoruz.

O tür ürünleri o işlerle uğraşan kişiler incelerler diye düşünüyorum. Video olarak olmasa da yazı olarak incelemeleri de karşıma çıkmıştı. İngilizce varsa youtube zaten bu tarz incelemelerle dolu.

Ben incelemeyi kendi adıma istemedim zira bunları uygulama derecesinde biliyorum. Müziğe ilgisi olupda ne tür donanım ve yazılım kullanmasını bilmeyen bir çok genç arkadaş var ve bu programları kullanabilmek için ingilizce şart, bu genç arkadaşların bir çoğu da bu videoları anlamıyor, youtube bir anlam ifade etmiyor çünkü hem yabancı dil hem de görsel olarak izleyip anlaşılması zor programlar var.

Yeri geldiği zaman otomobil ve yat haberi veren bir siteden, doğrudan bilgisayarla ilgili bir donanım olan ses kartı incelemesi istemem ve bilgisayar yazılımı hakkında yüzeysel de olsa bilgi vermesini istemem abes olmasa gerek.
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Rüzgar81 7 yıl
PC'ler Multimedia cihaz gibi kullanılmaya doğru hızla gidiyor, doyalisiyla oturma odalarımıza gün geçtikçe yerleşiyor. Ses kartlarının şu an olan ortalama seviyesi tamamen gereksiz oluyor.

AVR üzerinden HDMİ ile bağlantı kurup hem ses hemde görüntü aktarmak varken satışlar mutlaka azalacaktir. Ses kartı üreticileri HDMİ konusuna önem vermeli veya ekran kartı üreticileri ile birlikte çalışıp hibrid ürünler çıkartmalı. Tabiki üst seviye bir kullanıcı şu an gidip yine HDMİ çıkışlı ses kartı alabilir ama ortalama kullanıcı icin bu konulara artık önem verilmeli.
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tolgabes64 7 yıl
audigy value 7.1 24bit ses kartımı win vista ve 7 de çalıştıramadığımdan satmak zorunda kaldım :(
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VLCplayer 7 yıl
İleride diğer kartlarla da uyumlu olanları çıkacaktır herhalde. Bence bu asrock' ın bir taktiğidir.Böyle güzel bir ses kartı yapacaksın ve sadece kendi x79 anakartınla uyumlu olacak...bekle çok satarsın...ileride bu ürünün türevlerinin de çıkacağına eminim...external, internal vs.
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DH Misafiri 7 yıl
emre367
draconist Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kullanılabilen Digital Audio Workstation programları hakkında (Cubase, Pro Tools, Logic Pro gibi) bilgiler verebilirseniz bir ilki gerçekleştirmiş olursunuz. Türk teknoloji site ve forumlarında şimdiye kadar bu tür şeyler göremedik. DH bu tür konulardan bir inceleme haber sıralamasına başlarsa gerçekten bir ilk yapmış olur, bu tür konuları sadece müzik forumlarında görüyoruz.
Çok doğru söylemişsiniz hocam. Ben uzun zamandır kayıt yapmak için bilgisayar toplamak istiyorum fakat müzik forumlarına güvenemiyorum bir türlü. Keşke bu konuya da değinilse. Örneğin bir inceleme videosu hazırlansa, kayıt bilgisayarında işlemci ve ram olarak gecikmenin en az seviyede olması için neler tercih edilmelidir bilgi verilse harika olurdu.

Ben, M-Audio Firewire 410 bağlı bir pc'de Cubase ile Midi ve VST kayıtları alıyorum. Kullandığım konfigürasyon AMD Phenom II X4 970, 12GB Ram, 120GB OCZ Vertex 2 SSD, Zotac GTX 580 Amp! diye gidiyor ama Cubase çalıştırmak için bunlardan hiç birine ihtiyacın yok. Düzgün bir işlemci ve 4GB memory gayet yeterli. M-Audio'ları bir çok ikinci el sitesinde temin edebilirsin. Fiyatları da makul.
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draconist 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

emre367

draconist Oyun değil de müzisyenlere yönelik ses kartları da incelense çok faydalı olurdu, m-audio fast track pro ve e-mu 0404 benzeri cihazlar ve bunlarla beraber kullanılabilen Digital Audio Workstation programları hakkında (Cubase, Pro Tools, Logic Pro gibi) bilgiler verebilirseniz bir ilki gerçekleştirmiş olursunuz. Türk teknoloji site ve forumlarında şimdiye kadar bu tür şeyler göremedik. DH bu tür konulardan bir inceleme haber sıralamasına başlarsa gerçekten bir ilk yapmış olur, bu tür konuları sadece müzik forumlarında görüyoruz.
Çok doğru söylemişsiniz hocam. Ben uzun zamandır kayıt yapmak için bilgisayar toplamak istiyorum fakat müzik forumlarına güvenemiyorum bir türlü. Keşke bu konuya da değinilse. Örneğin bir inceleme videosu hazırlansa, kayıt bilgisayarında işlemci ve ram olarak gecikmenin en az seviyede olması için neler tercih edilmelidir bilgi verilse harika olurdu.



Ben, M-Audio Firewire 410 bağlı bir pc'de Cubase ile Midi ve VST kayıtları alıyorum. Kullandığım konfigürasyon AMD Phenom II X4 970, 12GB Ram, 120GB OCZ Vertex 2 SSD, Zotac GTX 580 Amp! diye gidiyor ama Cubase çalıştırmak için bunlardan hiç birine ihtiyacın yok. Düzgün bir işlemci ve 4GB memory gayet yeterli. M-Audio'ları bir çok ikinci el sitesinde temin edebilirsin. Fiyatları da makul.

Bende de AMD Phenom II X4 955 ve 4gb ram var, ses kartım E-MU 0404 USB, 7200 rpm HDD, Windows 7 kullanıyorum, şimdiye kadar hiç problem yaşamadım.

Kayıt programım Reaper, kullanım arayüzü diğer programlara göre daha kolay buna rağmen eksiği yok her yönden müthiş program, Pro Tools ve Cubase'i kullanmayı bırakıp Reaper'a geçen dolu insan biliyorum.

Ama hali hazırda hangi programı biliyorsanız onunla devam etmek daha mantıklı, sıfırdan başlayacaksanız Reaper ya da Apple Garage Band'in Pc versiyonu olan Acoustica Mixcraft'ı öneririm.
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metinyap 7 yıl
arkadaşlar bu ses kartları hoparlördeki cızırtı sorununu çözermi?örneğin bende logitech z506 5+1 hoparlör var ve ben biraz bunun sesini açtığımda monitöre eklenen uydudan cızırtılar,bozulmalar oluyor?Ses kartı bu sorunu çözermi?Kullandığım ses kartı Asus p5b nin onboard u ?
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alpa07 7 yıl
supreme fx akar
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met@lrock 7 yıl
m-audio tek geçerim
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