ASRock'dan oyunculara özel yeni ses kartı; Game Blaster

Oyun ve hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle son dönemin en popüler üreticilerinden biri olan ve yaptığı açıklamalarda kendisini en büyük 3. anakart üreticisi olarak konumlandıran ASRock, yeni ses kartını duyurdu. Creative ile işbirliğine giden firma, Game Blaster adını verdiği yeni ses kartında oyunculara komple paket sunuyor ve kart üzerinde ayrıca Gigabit LAN desteği de sunuyor.

Benzeri bir çözüm daha önce Thunderbolt ile Asus tarafından duyurulmuş olsa bile ASRock'ın Game Blaster kartını farklı bir özellik bulunuyor ki o da; Creative'in oyun odaklı ses kartları için geliştirdiği dört çekirdekli Sound Core3D ses işlemcisini kullanıyor olması. Creative'in 7.1 kanal yüksek tanımlı ses işlemcisi ve Broadcom tarafından geliştirilen Gigabit LAN kontrolcüsünü bir araya getiren ilk çözüm olarak Game Blaster'ın oyuncular için iddialı bir paket olduğu ifade ediliyor.

Kullanılan ses işlemcisi itibariyle THX TruStudio PRO, CrystalVoice ve EAX 1.0-5.0 gibi teknolojilere destek ses kartının en büyük özelliklerinden biri de Scout Mode fonksiyonu. Bu özellik sayesinde Game Blaster kullanıcıları oyuncularda yaklaşan düşman sesini duyarak taktiksel avatantaj elde edebiliyorlar.

Oyunculara daha hassas kontrol imkanı tanıyan Scout Mode özelliğine ek olarak Broadcom'un geliştirdiği ethernet kontrolcüsünün yüksek ağ performansı ve düşük enerji tüketimi verecek şekilde tasarlandığı, iki işlemci ile Game Blaster'ın oyuncular için iddialı bir paket sunduğu ifade ediliyor. Sadece ASRock'ın X79 anakartlarıyla uyumlu olan Game Blaster kartının yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.